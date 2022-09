Cristina comparó al tribunal de Vialidad con el ex juez Galeano que investigó el atentado a la AMIA

Cristina Kirchner, esta mañana en el juicio oral por el caso Vialidad

En su extensa exposición, la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó hoy que siga abierta la causa judicial por el Memorándum con Irán y hasta comparó al ex juez Juan José Galeano con el tribunal que lleva adelante el juicio por la causa Vialidad.

“Ustedes dicen que yo soy jefe de cinco asociaciones ilícitas diferentes … dijeron que yo había hecho un Memorándum con Irán para encubrir a los autores del atentado a la AMIA. Siempre pienso que un pibe o una piba judía que escucha esto, ¿qué sabe que yo en los años 90 fui la única legisladora que denuncié lo que era un juicio amañado?”, arrancó la vicepresidenta en alusión al proceso por encubrimiento al atentado a la AMIA y a su participación en la comisión de seguimiento de los atentados.

En ese juicio fueron condenados el ex juez Juan José Galeano a seis años de prisión y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy a cuatro años y seis meses. También fueron condenados los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia -ambos a dos años de prisión- y el reducidor de autos Carlos Telleldín a tres años y seis meses. En cambio, fue absuelto el ex presidente Carlos Menem.

El tribunal que dictó esa sentencia estaba integrado, entre otros, por Jorge Gorini, que ahora preside el tribunal que juzga a la vicepresidenta por el caso Vialidad.

El ex juez Juan José Galeano

“Los que encubrían estaban en Comodoro Py …. ¿Se acuerda de su colega Galeano?”, preguntó Cristina en alusión a Gorini. Y agregó: “¿Se acordará el Ministerio Público Fiscal de sus colegas Barbaccia y Mullen?”.

Cristina sostuvo que fue “la única que no firmaba las mentiras en los informes” vinculados a los atentados. “Los legisladores le creían a Galeano y le creían a la Policía, la única que nos les creía (era yo)”, destacó.

El 7 de octubre del año pasado, el Tribunal Oral Federal 8 resolvió sobreseer a todos los acusados de la denuncia que había radicado en enero de 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman. El fiscal Marcelo Colombo apeló la resolución por considerar que era “arbitraria porque clausuraba el caso sin atravesar la instancia de debate oral y público” y porque la regla procesal para dictar sobreseimientos no fue la figura adecuada. Sin embargo, el fiscal ante Casación Javier De Luca desistió de sostener el planteo del Ministerio Público. Las apelaciones, sin embargo, llegaron por la vía de las querellas de la DAIA y de los familiares de las víctimas.

La causa por el Memorándum con Irán está bajo estudio de la Cámara de Casación. Ese tribunal citó a una audiencia para el 29 de septiembre con el fin de resolver si confirman el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de los acusados.

A seis días de esa audiencia, Cristina instaló el tema en el juicio de Vialidad. “Esto también lo armaron ustedes en Comodoro Py …. Bonadio… todavía anda por ahí el juicio, no sé si lo van a hacer o no….”, lanzó en tono amenazante.

El juez fallecido Claudio Bonadio

Bonadio fue el juez de primera instancia. En ese rol procesó y ordenó la detención de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, que hoy es viceministro de esa área; el diputado nacional Andrés Larroque, ahora a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.

A todos los acusó de encubrimiento y traición a la Patria. Cristina Kirchner no fue presa porque en octubre de 2017 se había convertido en senadora y tenía fueros.