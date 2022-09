Alberto Fernández: “No podemos minimizar el ataque de Cristina diciendo que son un grupo de loquitos”

Alberto Fernández durante la conferencia de prensa que ofreció al concluir su gira por Estados Unidos

(Enviado especial) Durante una conferencia de prensa que ofreció en Houston, Alberto Fernández cuestionó -sin nombrarlo- a Mauricio Macri por la consideración que hizo sobre los implicados en el fallido intento de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. “Ver un grupo de personas que hablan entre sí con la frialdad que hablaban de matar a alguien, es algo que nos preocupa y que no podemos admitir como sociedad. Tampoco podemos minimizar y diciendo que son un grupo de loquitos”, aseguró el Presidente en obvia referencia a su antecesor.

Y añadió: “En Argentina (se) llegó al extremo de que alguien gatille, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza de Cristina. Pero esto está pasando en todo el mundo”.

Alberto Fernández anoche compartió una cena con Emmanuel Macron en el consulado de Francia en Nueva York. Ambos mandatarios comparten la preocupación por la guerra ilegal desatada por Rusia contra Ucrania y ya han mantenido varias conversaciones -vía chat o por celular- para plantear a nivel global una solución a un conflicto que causó una crisis social, económica y financiera a nivel global.

-A partir de las conversaciones que tiene con Macron, ¿existe la posibilidad de armar una mesa de negociación para lograr la paz en Ucrania, y que la Argentina o la CELAC forme parte de ella?, le preguntaron al jefe de Estado.

-Cuando lo visité a Macron y a Olaf Scholz hace unos meses, yo planteé que esa guerra que están librando Ucrania y Rusia, y donde está también involucrados Europa y Estados Unidos, es una guerra que excede mucho a la región y excede mucho a los que aparecen en sectores en pugna. Y que fundamentalmente en el hemisferio sur hay enormes pérdidas como consecuencia de esta guerra, y que la mayor pérdida tiene que ver con con el hambre lisa y llanamente. Desde entonces vine planteando la necesidad de que el hemisferio sur sea escuchado y sea parte de la mesa que encuentre una solución al conflicto. Así vino la invitación al G-7. Y durante la cena de ayer volvimos a plantear la preocupación y nos planteamos una hoja de ruta para ver cómo podemos ser partícipes de una solución a este problema, que si no nos involucramos, tememos que dure mucho tiempo. Y queremos que termine cuanto antes. Entonces, o estás en la mesa o sos el menú. Nosotros queremos estar en la mesa.

Alberto Fernández y Emmanuel Macron se saludan antes de cenar en el consulado de Francia en New York

Juntos por el Cambio rechaza la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que en el Frente de Todos comenzó a fortalecerse la intención política de terminar con ese recurso electoral que dirime las diferencias internas adentro de un partido o una coalición.

Durante la conferencia de prensa, Alberto Fernández evitó una respuesta directa cuando fue consultado al respecto. Alegó que tiene otra agenda política y que el debate está abierto porque aparece en los medios de comunicación.

“La verdad es que, como bien dijo Axel, es un debate que está abierto. Además, ustedes hablan todo el día del debate, así que es un debate que está abierto, imposible de parar, pero la verdad es que con toda franqueza no quiero opinar de eso, porque la verdad es que estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando ni en las PASO, ni en reelecciones, ni en cuál es la coyuntura política y personal, ni de mi espacio político. Estoy pensando en cómo sacar adelante los problemas que tenemos y son muchos y todos los días se agravan”, señaló el Presidente.

Alberto Fernández y Mauricio Claver -Carone durante una reunión que mantuvieron en Ciudad de México

Alberto Fernández y Mauricio Claver-Carone tienen una relación pésima. Se encontraron en Ciudad de México antes de la llegada del Frente de Todos a la Casa Rosada, tuvieron un cruce muy áspero al comienzo de la gestión presidencial y todo terminó barranca abajo cuando Donald Trump decidió que Claver-Carone sea el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La tensión política y personal entre Alberto Fernández y Claver-Carone implicó que el BID retrasara los créditos asignados para la Argentina, una demora grave para las reservas del Banco Central que Sergio Massa resolvió en su último viaje a Washington.

Claver-Carone ahora está bajo investigación administrativa del BID por presunta violación de los estatutos internos, y se discutirá en los próximos días su permanencia como titular del organismo multilateral del crédito. Si así fuera, Alberto Fernández tendría la posibilidad de presentar un candidato a las elecciones, que en la oportunidad anterior -Gustavo Beliz- fue derrotado por el actual director del organismo.

Al respecto, el Presidente contestó lo siguiente en la rueda de prensa de Houston: “Todos conocen lo que yo pienso de como el banco está siendo conducido a partir de los años de Trump. Creo que no ha sido bueno para la región que el banco no quede en manos de un latinoamericano y la verdad que nosotros no estamos pensando en ocupar ese lugar en el banco. Sí lo que necesitamos es que el banco rápidamente responda a los compromisos que tiene con Argentina y todavía no lo ha hecho.

Cuando terminó la conferencia, el Presidente se trasladó al aeropuerto de Houston para emprender vuelo y regresar a Buenos Aires. Aterrizará mañana, cerca de las 8AM, en Ezeiza.