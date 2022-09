¿Martín Redrado se suma al larretismo? Los lazos del economista con el jefe de Gobierno porteño

Martín Redrado, entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta

¿Martín Redrado se suma al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta? La presencia del economista en la sede del gobierno porteño de Parque Patricios no pasó inadvertida: participó este martes de un almuerzo organizado por Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la ciudad de Buenos Aires, para analizar las elecciones en Brasil y la relación bilateral con la Argentina, según trascendió.

En la comida también estuvieron el ex canciller del gobierno de Cambiemos Jorge Faurie, ex embajadores como Diego Guelar, Mariano Caucino y Carlos Sersale, el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales Horacio Reyser; el presidente de la Fundación Pensar, Franco Moccia; la ex secretaria de Comercio Exterior de la Nación Marisa Bircher, actual secretaria para la Igualdad de Género de la Ciudad, y Luis Castillo, ex cónsul general de la Argentina en San Pablo.

De acuerdo con fuentes del gobierno porteño, los expertos convocados por Straface coincidieron en que, más allá del resultado de las próximas elecciones, “es necesario relanzar y jerarquizar la relación con Brasil, que no puede depender de la afinidad ideológica entre los presidentes”.

Estuvieron todos de acuerdo, además, en “la necesidad de modernizar el Mercosur y explorar otras áreas comunes de gran potencial, como la cooperación en materia alimentaria, energética y nuclear, cooperación marítima en el Atlántico Sur, e integración financiera”.

Redrado concurrió al almuerzo en su condición de especialista en temas de Brasil. En el larretismo admitieron que desde hace cerca de un año que el ex presidente del Banco Central está en contacto con el jefe de Gobierno, acercándole sus ideas y visiones sobre cuestiones económicas.

A partir de los informes elaborados por el economista, Rodríguez Larreta le pidió que se enfocara en temas vinculados con el comercio exterior y de esa forma comenzó a colaborar con el ex ministro Hernán Lacunza, quien coordina los equipos económicos del larretismo y a está a cargo de la elaboración del programa que aplicaría el jefe de Gobierno si llega a la presidencia de la Nación.

Redrado también mantiene vínculos estrechos con Carlos Melconian, el economista que dirige el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea y a quien Rodríguez Larreta también escucha con mucha atención.

Más allá de estas relaciones, la presencia de Redrado en el edificio de la calle Uspallata sorprendió porque es uno de los economistas que asesora a Sergio Massa en el Frente Renovador. Su nombre circuló como uno de los posibles integrantes del equipo del ministro de Economía e incluso fue mencionado para sumarse al gobierno nacional en distintos reacomodamientos del gabinete.

En abril pasado, el ex titular del Banco Central admitió que tiene diálogo en forma periódica con Cristina Kirchner. “Hace un mes intercambiamos alguna idea sobre el Fondo Monetario Internacional. Siempre estoy disponible, más allá de la grieta, para hablar con todos”, dijo Redrado por entonces.

Luego de 10 años en que no se hablaron, la Vicepresidenta y Redrado se reencontraron en octubre de 2020, durante un encuentro que se realizó en el Senado y que les permitió reconciliarse luego de que ella, en su gestión presidencial, lo echara del Banco Central para usar fondos de las reservas que él se negaba a liberar. Desde entonces, el economista pareció estar vetado por Cristina Kirchner, hasta el punto de que Massa nunca pudo designarlo en ningún cargo desde que asumió el Frente de Todos.

Ahora, por esas vueltas de la vida, o de la política, quizá sea un confeso amigo de Massa como Rodríguez Larreta quien lo lleve de nuevo a la función pública si cumple su sueño presidencial.

