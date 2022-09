La abuela de la tercera detenida por el ataque a CFK dijo que si sabía de la participación de su nieta “le hubiera dado una paliza”

La abuela de la tercera detenida por el intento de asesinato a CFK dice que si sabía de su participación “le hubiera dado una paliza”.

La abuela de la nueva detenida en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró hoy que, si hubiese sabido que su nieta participó en el hecho “le hubiera dado una paliza”, ya que “no se juega con la vida de nadie”.

La mujer, que dijo llamarse Isaura, es la abuela de Agustina Díaz: la amiga de Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó disparar contra la Vicepresidenta el pasado jueves 1 de septiembre en la esquina de Juncal y Uruguay.

“Si me hubiera enterado de eso, le hubiera dado una paliza para poder corregirla porque no se juega con la vida de nadie, la vida se respeta porque es un don que Dios nos dio”, aseguró la mujer, que vive con su nieta en una casa en el partido bonaerense de San Miguel donde, el lunes entre las 22.30 y las 23 horas, la Policía Bonaerense realizó un allanamiento.

Durante la tarde de este martes, Isaura habló en un móvil con el canal C5N y dio detalles del allanamiento en su domicilio que, cinco horas más tarde, terminó con la detención de su nieta, a quien también le secuestraron “el celular, la computadora y la tablet”.

Además, contó cómo se conocieron Brenda y Agustina; cuál fue la reacción de su nieta cuando se enteró del ataque a CFK y lo que le dijo cuando la detuvieron a Uliarte, como una de las partícipes del atentado.

Brenda Uliarte y Agustina Díaz se conociron en el colegio Juana Manso de San Miguel, donde cursaban el secundario para adultos

En las declaraciones que hizo a los periodistas, la abuela sostuvo que le “sorprendió lo que pasó”, que ella cree que su nieta “no militaba” en ninguna agrupación ya que solamente se dedica a estudiar y que su familia no habla de “política”.

De acuerdo con su relato, Agustina conoció a Brenda en el colegio Juana Manso, donde cursaban el secundario para adultos. Habían dejado de verse en la pandemia y, desde hace un mes, volvieron a mensajearse. “Mi nieta tiene 21 años. No trabaja, estaba terminando el secundario, otra ocupación no tiene”, resaltó Isaura.

Respecto al comportamiento de Agustina la noche del hecho, la mujer contó que su nieta la “despertó a las 2 de la mañana” y le dijo: “Atentaron contra la Cristina Kirchner, mañana no vas a poder salir porque decretaron feriado nacional”.

Días después, la joven le comentó que la habían detenido a Brenda y, según la abuela, se lo contó “bien”. “No estaba ni preocupada ni nada por el estilo. Ella siempre estaba en casa. No es una chica de salir y andar por ahí”, destacó.

“No nos metemos en nada, ninguno de nosotros, venimos de trabajar y nos quedamos en casa. Tengo cuatro hijos es la primera vez que me pasa, con mis hijos nunca me pasó nada y me viene a pasar con mi nieta”, concluyó Isaura.

Isaura es la abuela de Agustina Díaz, la nueva detenida en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner

Como contó Infobae, Brenda Uliarte tenía agendada a Agustina Díaz como “Amor de mi vida”. Tras el fallido atentado contra CFK, desde su celular, Agustina le mandó un mensaje a Brenda. “Borra todo”, decía. Pero no terminó ahí.

Al peritar el teléfono de Uliarte, los investigadores encontraron un intercambio entre las dos amigas que dejaba en claro que Díaz estaba al tanto del plan para matar a la Vicepresidenta.

“¿Por qué falló el tiro? ¿Cómo mandaste a este tarado...? Y después, ¿se puso nervioso?”, preguntó Agustina a Brenda en un mensaje después de ver el episodio en televisión.

Este miércoles, la joven de 21 años será indagada por la jueza María Eugenia Capuchetti.









