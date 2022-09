Desde el kirchnerismo insisten con la convocatoria al diálogo y admitieron que “quizá fue precipitada” la misa en Luján

Andrés "Cuervo" Larroque, uno de los referentes de La Cámpora

“Quizá fue precipitada la convocatoria, fue en el marco de la consternación que todos teníamos y salió una iniciativa del intendente de Luján. Tampoco no hay que dramatizar, si el otro día no se pudo ser verá en otra ocasión, pero desde ya está desde nuestra parte la predisposición para generar esos marcos porque la situación es muy delicada”. Así, con esa frase, Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los referentes de La Cámpora, volvió a insistir en la convocatoria del Frente de Todos a un diálogo con la oposición tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Las declaraciones del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires se enmarcan en las críticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el auditor general Miguel Ángel Pichetto o el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio, al encuentro que se realizó el sábado en la Basílica de Luján, al que asistieron referentes del oficialismo casi en exclusividad.

“Ha sido shockeante, nos puso en una etapa distinta, muy compleja; hay que tratar de reencausar y poner racionalidad a la situación”, analizó Larroque en diálogo con Radio La Red. A su vez, aseguró que le “llamaron la atención” las declaraciones de Rodríguez Larreta con relación a que “nunca“ se “pondría de acuerdo” con el kirchnerismo.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales

La semana pasada, el mandatario porteño remarcó que para transformar el país se requiere de un vasto conjunto de acuerdos y del “más amplio apoyo político”, pero que “no es con todos” los sectores de la sociedad con representación, entre ellos, los dirigentes alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Cuanta más transformación y necesidad de cambio haya, más amplio es el apoyo político. Eso es clave. Si aclaro que no es con todos. No es con el kirchnerismo”, indicó en aquel momento el dirigente del PRO, quien está decidido a competir por una candidatura presidencial en 2023 y a la que están anotados en esa carrera otros referentes de Juntos por el Cambio.

Sobre la misa, hoy más temprano, y en una entrevista con la misma radio, Morales dijo que el Frente de Todos “no sale del relato” y que la Basílica de Luján “fue usada como una unidad básica, lo que demuestra que el Frente de Todos actúa como una facción”.

El también titular de la Unión Cívica Radical expresó que la oposición ya condenó el atentado contra la Vicepresidenta y dijo que el diálogo entre el Gobierno y la oposición debe ser convocado “en un marco de respeto y nivel institucional, y no a nivel de un partido político”.

LA INVESTIGACIÓN DEL ATAQUE A CRISTINA KIRCHNER

Durante la mañana de hoy la Justicia dispuso la detención de una joven, amiga de Brenda Uliarte, la novia del agresor, con la que la mujer se contactó después del intento de homicidio de la ex presidenta. El operativo se hizo en el partido de San Miguel, por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti y estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La joven, identificada como Agustina Díaz, aparece como contacto frecuente de Brenda. Estaba agendada como “Amor de mi vida”. “Es muy allegada”, dicen los investigadores ante la consulta de Infobae. A partir de la información aportada por los equipos celulares secuestrados, surgieron elementos donde se pudo establecer que hubo otro intento de atentado contra la vicepresidenta que fue abortado, la noche del 27 de agosto, en medio de la tensión entre los gobiernos porteño y nacional por las vallas en Recoleta.

“No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro, lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”, le dice Sabag Montiel a Brenda, tal como reveló este lunes Infobae.

En otro de los mensajes se lamenta de haber perdido la oportunidad de concretar la ejecución porque ya había pasado el momento: “No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido. ¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido”.

