Sin la oposición, el peronismo unió a todas sus ramas en una masiva marcha a Plaza de Mayo para respaldar a CFK

Marcha en apoyo a Cristina Kirchner tras el intento de homicidio

Un hombre de unos 40 años camina por Diagonal Norte en dirección a la Casa Rosada y, de pronto, alza un pequeño cartel de cartón y una inscripción manuscrita con fibrón negro recita: “Día de resurrección”.

El intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, muteó a todo el país. En un clima generalizado de conmoción y repudio, la dirigencia convocó a movilizar por la democracia y para rechazar el magnicidio. El lugar elegido, una vez más, fue la Plaza de Mayo, el ágora de Argentina por antonomasia.

El jueves se tiñó de un gris cercano al luto cuando Fernando Sabag Montiel irrumpió en medio de los simpatizantes de CFK y le gatilló fallidamente al cráneo, a 20 centímetros de la vicepresidenta.

“Esto es una resurrección de la democracia. Porque no pasó lo peor, gracias a que no salió la bala, pero institucionalmente se pasó un límite que no se franqueaba hace muchísimos años”, le dijo a Infobae Esteban, un militante del PJ de San Martín que se movilizó a Plaza de Mayo.

Desde las 11 de la mañana del viernes comenzaron a movilizarse distintas columnas de militantes y ciudadanos. La convocatoria oficial fue por parte del Frente de Todos, para las 12 del viernes.

Distintas organizaciones se concentraron en apoyo a Cristina Kirchner (Nicolás Stulberg)

Sin embargo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, llamó durante la conferencia de prensa del jueves a que la oposición y distintos sectores sociales, que no simpatizan con la vicepresidente, también se movilicen “por la democracia”.

La fisonomía de la marcha, no obstante, es propia de la liturgia peronista. No hay vestigios de otra fachada. Acaso algunos autoconvocados, que se pierden en la turba de banderas y pancartas con insignias del PJ.

Desde Diagonal Norte y Sur, también por Avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen, ingresan filas enormes de militantes, organizaciones y dirigentes ligados al oficialismo nacional. “Todos con Cristina” es el lema que se impone y unifica a las diversas vertientes que se acercan a Plaza de Mayo.

Todo gabinete nacional se movilizó

Antes de la llegada de Sergio Massa al Gabinete, como superministro de Economía, era impensado ver a ministros cercanos al presidente en actos encabezados por CFK. El acto de este viernes fue un punto de inflexión.

Desde temprano, confluyeron en la plaza a ministros como Wado De Pedro, Gabriel Katopodis, Daniel Filmus, Santiago Cafiero, Juan Zabaleta, Martín Soria y Jorge Taiana. Todos movilizaron sus respectivas agrupaciones o la militancia de sus territorios.

“Llegaba a salir esa bala y hoy estábamos incendiando la Corte”, lanzó un funcionario nacional mientras conversaba con un grupo de dirigentes del PJ bonaerense. Entre mate y galletitas, recordaban qué estaban haciendo cuando se enteraron del magnicidio.

En diálogo con Infobae, un ministro bonaerense relata que cuando supo de la noticia estaba cenando en el microcentro. “Estábamos comiendo cerca del Obelisco y me empezó a explotar el celular. No podía creerlo. Se me apagó el estómago”, recuerda. “Pedimos la cuenta con los compañeros que estábamos y volamos para Juncal y Uruguay”, detalló el funcionario.

Wado de Pedro fue uno de los funcionarios que asistió al lugar

Otro de los ministros presentes fue Jaime Perczyk, de Educación de la Nación, que encabezó una columna de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales.

El ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, caminó el Puente Pueyrredón desde Avellaneda -su terruño político- hasta la plaza de Mayo. Lo acompañaron los intendentes Mayra Mendoza, de Quilmes, y Alejo Chornobrof, de Avellaneda. Además de Luana Volnovich, la titular del PAMI. Junto a ellos avanzaba una numerosa fila de militantes y dirigentes del sur del Gran Buenos Aires.

Lo propio hizo Katopodis, que se mostró junto a Fernando Moreira, intendente de San Martín, y a parte de la tropa de ese municipio, territorio del ministro de Obras Públicas.

En tanto, el ministro Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología) estuvo acompañado por militantes de La Corriente Nacional de la Militancia, organización que lo tiene como referente. También marcharon Agustín Rossi, (AFI), Jorge Taiana (Defensa), Matías Lammens (Turismo), Martín Soria (Justicia).

Por parte del massismo, el propio Massa arengó al Frente Renovador y le pidió a los ministros de su riñón que se acerquen. Estuvieron Alexis Guerrera (Transporte), Matías Tombolini (Comercio Interior), Vasco De Mendiguren (Producción).

Mientras que Malena Galmarini (AySA) motorizó a la juventud del FR. Esa columna desplegó una enorme pancarta con la inscripción “Massa - Malena”. También estuvieron su hermano, Sebastián Galmarini (director del BAPRO), y Daniel Arroyo, diputado nacional.

En cuanto a los funcionarios cercanos a Alberto, si bien no estuvo Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete, hubo presencia del NEP, el espacio que encabeza en el peronismo porteño.

Todos los peronismos, el peronismo

Pasadas las 13:30, una columna de La Cámpora con cerca de tres cuadras de militancia avanzaba por Avenida de Mayo. Un grupo de militantes caminaba con los brazos entrelazados, haciendo un cerco. Al medio, encabezando ese bloque, Andrés “Cuervo” Larroque y los senadores nacionales Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti.

“Che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, coreaba La Cámpora al ritmo de los redoblantes y los tambores. El cancionero clásico del kirchnerismo resonó por todas las inmediaciones de la plaza.

El PJ de la Ciudad movilizó a todos los legisladores del bloque y las distintas agrupaciones de cada facción. Estuvieron Claudia Neira (NEP), Claudio Ferreño (albertismo), Javier Andrade (La Cámpora). Por su parte, el diputado nacional Leandro Santoro, referente porteño del Frente de Todos, se movilizó junto a “Los Irrompibles”.

Los intendentes del conurbano

El dispositivo de intendentes peronistas del conurbano se aglutinó a las 15 en la intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida Belgrano. Allí estuvieron Gustavo Menéndez, (Merlo), Fernando Espinoza, (La Matanza), Juan José Mussi, (Berazategui), Mario Secco, (Ensenada), Mariano Cascallares, (de licencia en Almirante Brown), Fernando Gray, (Esteban Echeverría), Ariel Sujarchuk, (de licencia en Escobar), actual Secretario de Economía del Conocimiento de la Nación.

Una gran cantidad de personas se reunieron en Plaza de Mayo en solidaridad con la vicepresidenta (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Mientras esperaban la llegada del gobernador, Axel Kicillof, los mandatarios cuchicheaban sobre la noche anterior. Ninguno había dormido más de tres horas. “Los dos procesos que habían empezado antes de esto eran la unificación del peronismo y el lío en JxC”, analizó uno de los intendentes y concluyó: “Esto de Cristina profundizó eso. A nosotros nos unió y a la oposición la dejó sin agenda”.

Pasadas las 15, Kicillof llegó junto a Espinoza y Verónica Magario, la vicegobernadora. “Si esto no es Matanza, Matanza dónde está”, cantaba la militancia matancera cuando llegó el gobernador.

Como parte del staff de funcionarios de Kicillof estuvieron Cristina Álvarez Rodríguez, Nicolás Kreplak, Carlos Bianco y Leo Nardini. Junto a ese también se vio a Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior, y a Daniel Gollán, diputado nacional y ex ministro de Salud bonaerense.

Quien no estuvo fue Martín Insaurralde, pero sí movilizó a un grupo con banderas del “PJ de Lomas de Zamora”, y luego el exintendente de ese distrito compartió fotos de la marcha en su Twitter.

Frente al Ministerio de Desarrollo Social se congregó el Movimiento Evita. El espacio que lidera Chino Navarro y Emilio Pérsico se concentró cerca del mediodía y marchó por la 9 de Julio hasta la plaza. El diputado nacional Leonardo Grosso fue uno de los referentes que encabezó esa columna.

Alguien que no faltó fue el ex vicepresidente Amado Boudou. El economista lideró junto a Gabriel Mariotto, exvicegobernador de Buenos Aires, una columna que a las 13:20 caminaba por Av de Mayo. Detrás, un grupo de militantes del “Frente Milagro Sala”, de la Tupac Amaru Bs.As.

El apoyo a CFK del sindicalismo

Hace varios meses que el sindicalismo está segmentado. Hay un sector más ligado a la vicepresidenta y otro que ha estado más cercano al Jefe de Estado. Sin embargo, la marcha de apoyo a Cristina los unificó. Aunque cada facción se movilizó en columnas distintas.

Por avenida Belgrano marcharon los sindicatos del moyanismo. Entre banderas verdes y blancas, Pablo Moyano lideró la larga columna de Camioneros. A su lado iba Omar Plaini, secretario general de Canillitas. Por su parte, la CGT, algunos sectores de la UOCRA y la UOM desplegaron una fila de más de tres cuadras por Diagonal Sur.

En cuanto a los sindicatos estatales y gremios docentes, Hugo Yasky lideró la columna de la CTA. Mientras que Sonia Alesso y Roberto Baradel encabezaron a la dirigencia agrupada en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.

Los organismos de Derechos Humanos

Lideradas por Hebe de Bonafini, las Madres de Plaza de Mayo llegaron a la marcha en una combi, que ingresó por Yrigoyen. “Madres de la plaza, el pueblo las abraza”, coreó la militancia cuando llegó el organismo de Derechos Humanos.

En tanto, las Abuelas de Plaza de Mayo encabezaron una columna que se movilizó por Avenida de Mayo, en la que también estuvieron “Hijos” y “Nietos”.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, y Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, participaron de la reunión que el presidente Fernández hizo en la Casa Rosada junto a gobernadores, sindicalistas, empresarios y dirigentes sociales.

Pasadas las 17, el sol había empezado a esconderse de a poco entre los edificios. El enorme escenario montado frente a la Casa Rosada seguía vacío y la militancia pedía por la vicepresidenta. “Acá sólo puede hablar CFK. Es una plaza complicada para Alberto, Sergio o Axel. Si no es Cristina, que no hable nadie”, renegó un dirigente del conurbano.

A esa hora, Cristina ya no estaba en su domicilio y tampoco iría a la plaza. Como cierre del acto, un grupo de ministros se subió al escenario y acompañó a la actriz y dirigente Alejandra Darín, que leyó el documento final.

En la tarima se observó la presencia de gobernadores como Kicillof, Jorge Capitanich (Chaco) y Ricardo Quintela (La Rioja). También estuvieron Massa, Juan Manzur, el “Cuervo” Larroque, Estela de Carlotto, Héctor Daer y Bradel. Además de dirigentes sociales, sindicales y funcionarios oficialistas.

“El pueblo argentino está conmovido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo”, señaló el comunicado de clausura.

Esas palabras marcaron el cierre del acto y exigieron el comienzo, tal vez, de otra etapa para la democracia de Argentina: “En honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio: el odio afuera”, finalizó.

