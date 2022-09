Nuevo parte médico de Esteban Bullrich: continúa estable, con ventilación mecánica y en tratamiento por una neumonía

El nuevo parte médico con precisiones sobre el estado de salud de Esteban Bullrich se conoció en la tarde de hoy y señala que el ex senador de Juntos por el Cambio se continúa estable, con ventilación mecánica y en tratamiento por una neumonía . Permanece en cuidados intensivos, en el marco su tratamiento de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la enfermedad que lo obligó a renunciar a su banca.

“El paciente Esteban Bullrich continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo sedación, con ventilación mecánica y en tratamiento por una neumonía”, precisa el documento firmado por los doctores Pablo Pratesi, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, y Fernando Iudica, Director Médico del nosocomio.

“La familia agradece por tantas demostraciones de cariño y continúa pidiendo que los acompañen con sus oraciones”, expresa también el parte oficial.

Vale recordar que el ex ministro de Educación de la Nación fue internado ayer por la tarde por un cuadro de dificultad respiratoria, según el parte médico publicado por el Hospital Austral. El referente del PRO había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a principio del 2021 y, desde ese entonces, comenzó su lucha contra la enfermedad y también una campaña para juntar fondos para la investigación científica sobre la ELA .

“En el día de la fecha, el paciente Esteban Bullrich ingresó a las 16 horas al Hospital Universitario Austral por un cuadro de dificultad respiratoria. En conjunto con su equipo médico de cabecera, se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica. El paciente se encuentra estable, sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. La familia solicita, como siempre, que los acompañen con sus oraciones. En función de su evolución, se evaluará la emisión de un nuevo parte médico”, difundieron este miércoles desde el nosocomio.

A raíz de esta situación, dirigentes de todo el arco político se manifestaron a través de las redes sociales con mensajes de apoyo a Bullrich, entre ellos el Presidente Alberto Fernández: “¡Fuerza, Esteban! Te he conocido y tratado. Sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor Argentina . Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. Te deseo una pronta recuperación. Te acompaño con todo mi afecto y también a tu familia”.

El posteo del Presidente de la Nación dedicado a Bullrich

Antes de su internación, el senador nacional también utilizó sus redes para publicar un mensaje que resultó premonitorio de la situación que le toca atravesar en estas horas: “ Rezo porque estoy indefenso . Me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a dios. Me cambia a mí”, se puede leer en la publicación que fue posteada el 26 de agosto pasado a las 20:59 horas en su cuenta de Facebook, una frase que pertenece al famoso escritor británico C. S. Lewis.

La publicación del ex senador en su cuenta de Facebook

“¡Vamos, Esteban! Estamos con vos y con toda tu familia”, escribió el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en su cuenta oficial de Twitter, poco después de que trascendiera la noticia ayer. De la misma manera lo hizo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, familiar del ex legislador nacional, quien comentó: “¡Fuerza, querido Esteban! Estamos a tu lado”, junto a un emoticón de un corazón.

No fueron los únicos legisladores del espacio que le transmitieron su apoyo al también ex ministro de Educación de la Nación: también lo hicieron María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, María Luján Rey, Soher El Sukaria y Alejandro Finocchiaro, Rogelio Frigerio y Maximiliano Ferraro, entre otros.

