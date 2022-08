Juan Grabois anunció que se va del Frente de Todos y la decisión se confirmará el domingo

Juan Grabois se va del Frente de Todos (Maximiliano Luna)

Juan Grabois fue uno de los tantos militantes y referentes del Frente de Todos que el pasado fin de semana fue a mostrar su apoyo a Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta. Incluso protagonizó un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y se abrazó con la Vicepresidenta. Sin embargo, este martes anunció que dejará de ser parte del oficialismo.

Desde hace tiempo, el dirigente social venía expresando su descontento con el Gobierno de Alberto Fernández y anticipando una posible salida si no había cambios en el rumbo económico. Lanzó duras críticas hacia Martín Guzmán y no dio crédito al breve paso de Silvina Batakis y al actual ministro de Economía, Sergio Massa.

La última advertencia la hizo pública el domingo cuando volvió a insistir con la necesidad de encontrar un punto en común con el oficialismo con relación al tratamiento de temas vinculados con los sectores sociales más vulnerables: “Nunca estuvimos afuera del Frente de Todos. Estamos planteando un debate interno muy fuerte y, si no hay medidas redistributivas, nos vamos a ir del bloque. Es una decisión tomada por la mayor parte de nuestra militancia y la vamos a refrendar en un congreso. Vamos a seguir peleando en la calle por los más humildes. Defender a Cristina y defender a los humildes es absolutamente coherente”, señaló.

Y en las últimas horas, a través de sus redes sociales, volvió a reclamar que “se cumpla el contrato electoral de 2019 cuya cláusula central era ‘primero los últimos’”. Sin medidas “para los más pobres”, a Grabois se le agotó la paciencia y este martes confirmó su salida del Frente de Todos: “En solidaridad con los últimos, y por lealtad a este contrato electoral, el Frente Patria Grande va a definir su corrimiento del bloque el 4 de septiembre”.

“Nos vamos del bloque de Diputados y yo personalmente veré que hago” , declaró horas más tarde el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en diálogo con Página 12. “Nos defraudaron y decepcionaron” , lanzó contra el Gobierno e hizo referencia a falta de medidas de parte del Palacio de Hacienda: “Nos mintieron durante 25 días. Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada” .

El líder del Frente Patria Grande aseguró que se va del FDT en el mismo día que el Gobierno anunció un refuerzo de 20 mil pesos por hijo en las asignaciones familiares de los hogares de menores ingresos. Grabois dijo que le “alegra” la medida, pero la consideró insuficiente: “Se olvidaron, como siempre, de los que no tienen nada de nada, de los jóvenes abandonados, los indigentes, los sin tierra, techo ni trabajo”.

“Este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”, criticó el rumbo que adoptó el Poder Ejecutivo tras la llegada de Massa, y consideró que la política argentina “está compuesta casi en su totalidad por gente mediocre e insensible”. Además, apuntó que antes de las elecciones de 2019 muchos de los funcionarios del oficialismo “estaban totalmente acabados” y terminaron siendo “perdonados, rescatados y reciclados” por Cristina Kirchner.

Grabois junto a Cristina Kirchner

No obstante, destacó que “Cristina redujo la pobreza y la indigencia. Por eso la bancamos”. Sin embargo, “lo que no esperábamos era la conducta de otras personas que no voy a nombrar. Que nos pidieron tiempo y después le clavaron un puñal en la espalda a cuatro millones de indigentes”. “Si Cristina tiene alguna responsabilidad es por no sacarnos a los argentinos a esta casta infame de encima” , agregó.

En diálogo con Infobae, Grabois profundizó sus críticas y lamentó que “nadie nos puede explicar por qué la discriminación a los trabajadores y trabajadoras informales a la hora de definir los refuerzos de ingreso” .

“Luchar en todos los terrenos contra el escandaloso empobrecimiento social que vivimos no es ninguna incoherencia; la incoherencia para quienes sostenemos la bandera de la Justicia Social es acostumbrarse a estos niveles de pobreza e indigencia en aras del pragmatismo. La desestabilización es hija de la desigualdad, no de la lucha. Una sociedad que naturaliza la indigencia es una sociedad intrínsecamente corrupta e inevitablemente inestable”, fundamentó en un texto que compartió en su cuenta de Facebook.

“Massa no hizo un solo anuncio para Los Nadie. Hemos esperado, esperanzados, sus anuncios. Nos vemos nuevamente defraudados. Nuestra obligación ahora es seguir luchando. Funcional a la derecha es la miseria. Quien niega la justicia de un reclamo cuando la mitad de nuestro pueblo es pobre, no puede llamarse peronista”, sentenció.

Además de los cuestionamientos al ministro de Economía y el ajuste que denuncia que está efectuando el Gobierno de Alberto Fernández, el referente del MTE está molesto con la postura que mantuvieron los movimientos sociales “albertistas” como el Evita y Barrios de Pie frente a la situación que vivió Cristina Kirchner los últimos días tras el pedido de condena en la causa Vialidad.

El Frente Patria Grande cuenta con tres diputados nacionales: Itaí Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho. El próximo domingo el espacio tendrá su Congreso Federal partidario -y privado- en el Centro Cultural Paco Urondo donde resolverán el armado de un bloque propio en la Cámara Baja. Además de Grabois y los legisladores nacionales estarán la diputada porteña Ofelia Fernández, la diputada bonaerense Lucía Klug, concejales y referentes de 23 provincias del país.

Los miembros del Patria Grande deberán ratificar la postura de su líder y definir si -más allá del distanciamiento anunciado- formarán parte o no de un interbloque con el oficialismo.

