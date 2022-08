El juez Gallardo aseguró que “Larreta está desafiando el orden constitucional”

Roberto Gallardo, juez de la Ciudad de Buenos Aires

El juez de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, hizo declaraciones a la salida de la audiencia por el operativo del sábado en la casa de Cristina Kirchner, en el barrio de Recoleta, y aseguró que con el pedido de recusación presentado por el gobierno porteño se busca demorar la causa y acusó a Horacio Rodríguez Larreta de “desafiar el orden constitucional”.

En un breve diálogo con FM La Patriada, el magistrado recordó que “la Constitución es muy clara: las órdenes judiciales tienen que ser cumplidas por todos los ciudadanos, desde el jefe de gobierno hacia abajo. No pueden decir ‘yo no cumplo porque no quiero’”, remarcó.

En este sentido, Gallardo planteó: “Cómo podemos exigir a un ciudadano común que cumpla con la ley si el Jefe de Gobierno no lo hace” .

El operativo policial que el sábado pasado dispersó a los manifestantes cristinistas

Para el magistrado, no acatar una resolución judicial como adelantó Larreta ayer, “es muy muy grave” y aseguró que “no solo no la cumple, sino que públicamente desafía a la Justicia diciendo que no la va a cumplir. No es únicamente una actitud de resistencia pasiva a la orden, sino que se rebela contra las instituciones y de alguna manera desafía el orden legal y constitucional ”.

Gallardo sostuvo además que el rol de la policía porteña preocupa a muchos sectores. “Las fuerzas de seguridad tienen que tener un claro perfil democrático, una formación adecuada, una consustanciación con lo que indica la Constitución, y si esto no ocurre es para ponerse a pensar qué tipo de fuerza estamos sosteniendo y con qué modelo de sociedad nos queremos encontrar”.

Además, el magistrado ratificó que en una marcha a favor o en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la policía federal es la que tiene que encargarse del tema. “ Los que tienen la potestad son las fuerzas federales no las locales ”, enfatizó y aclaró que no hizo apreciaciones sobre la calidad del procedimiento, sino sobre “la competencia en el procedimiento”.

Rodríguez Larreta mantendrá a la Policía en Recoleta y sumará inspectores de otras áreas de su Gobierno

Al cierre de la entrevista, Gallardo, sostuvo la recusación es una forma de apartarlo y de paralizar la causa y se despegó de quienes lo acusan de ser imparcial: “ Yo no soy un juez K, soy un juez C de Constitución” .

El fallo de Gallardo fue la respuesta a la acción de amparo que inició el sábado pasado Juan Grabois contra el Gobierno porteño, en un nuevo capítulo de la disputa entre el oficialismo y la oposición se desencandenó por la acusación a 12 años de prisión impulsada contra Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita en la causa “Vialidad”.

