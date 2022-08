Comunidades mapuches le reclamaron a Alberto Fernández que cumpla con el relevamiento territorial

La llegada del presidente Alberto Fernández a Bariloche estuvo protagonizada por el reclamo de comunidades mapuches

El presidente Alberto Fernández aterrizó minutos antes de las 13 horas en el Aeropuerto Internacional de Bariloche para participar de la inauguración de un edificio del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA) y luego del acto protocolar recibió el reclamo de comunidades mapuches que le solicitaron el cumplimiento de la ley de relevamiento de pueblos originario s.

El mandatario y su comitiva fueron recibidos por la gobernadora provincial Arabela Carreras y juntos se trasladaron en caravana hasta el flamante edificio del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue (UNC), ubicado en una zona residencial de la localidad lacustre.

Antes de comenzar con el acto formal, recorrió las instalaciones acompañado por el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, la presidenta del Conicet, Ana Franchi y la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile.

Unas 200 personas – entre ellas varios manifestantes y vecinos – aguardaron el arribo de la cápsula para participar del acto oficial. Pero además había unos pocos referentes de comunidades mapuches que aguardaron la finalización del acto para entregarle en mano un escrito, en el que le solicitaron el cumplimiento de la Ley 26.160 relacionada al relevamiento de los pueblos originarios del país .

Los reclamos con lo que llegaron los referentes de las comunidades mapuches de Rio Negro

Durante un breve e improvisado encuentro que se realizó tras el acto protocolar, Fernández se acercó al vallado y recibió el escrito. “Queremos que cumpla con la Ley” , le gritaron. El Presidente les recordó la existencia de una mesa de diálogo que está vigente y que tiene como objetivo tratar los temas vinculados al pueblo mapuche, aunque los referentes de las comunidades lo retrucaron: “Esa mesa no existe, no funciona. Necesitamos que cumpla con la Ley, no otra cosa”.

Dicha norma, cuyo cumplimiento exigen, establece un relevamiento de las comunidades originarias de país y la regularización a través de la asignación de personería jurídica, tarea que tiene bajo su responsabilidad el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

“En Río Negro la mayoría de las comunidades no estamos reconocidas por el INAI, lo que nos afecta cada vez que intentamos iniciar un proceso de regularización dominial de las tierras donde vivimos. Necesitamos ser relevadas, regularizar nuestra situación y luego iniciar los procesos que sean necesarios para que nos adjudiquen los territorios” explicaron los manifestantes.

La carta que le presentaron las comunidades mapuches a Alberto Fernández

El coordinador de la Mesa del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia sureña, Ramiro Buenuleo, aseguró que el gobierno “elude los alcances de la Ley y evade la discusión que las comunidades intentamos llevar adelante”.

El dirigente cuestionó además la postura del gobierno provincial que “nos quiere exterminar, buscan que desaparezcamos como pueblo”.

“No queremos que el Presidente haga oídos sordos al reclamo de las comunidades mapuches, venimos a exigir también que cumpla con la Constitución Nacional, donde dice que hay que reconocer la preexistencia de los pueblos aborígenes” agregó.

Bariloche, capital de Ciencia y Técnica

Luego de recorrer el nuevo edificio del Inibioma, el jefe de Estado anunció que propondrá convertirá a Bariloche en la capital nacional de Ciencia y Técnica por tratarse de “una ciudad central para las investigaciones científicas en el país, gracias al emplazamiento del INVAP, Instituto Balseiro y la Comisión Nacional de Energía Atómica”.

El nuevo edificio demandó una inversión cercana a los $ 500 millones, cuenta con 8 laboratorios equipados con campanas de extracción de gases, 14 oficinas y 4 salas de reunión.

Fernández recordó que el instituto de investigación científica funciona “desde 2006, 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner, es decir que ya tiene desarrollo propio”. “Ahora, podrá tener instalaciones mejores para llevar adelante temas que nos preocupan. La biodiversidad va cambiando y alterándose por el cambio climático. Son temas que nos tienen que ocupar y preocupar”.

SEGUIR LEYENDO