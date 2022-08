Gabriel Solano se sumó a las críticas a la Facultad de Filosofía y Letras por el apoyo a Cristina Kirchner: “Es un acto de hipocresía”

Gabriel Solano, legislador porteño por del Partido Obrero

El legislador porteño por del Partido Obrero Gabriel Solano se sumó este viernes a las críticas que recibió la Facultad de Filosofía y Letras por el comunicado en el que expresaron su apoyo a Cristina Kirchner tras el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra ella, en el marco de la causa conocida como Vialidad. “Es un acto de hipocresía” , alertó en diálogo con Infobae.

“Uno nota una enorme impostura porque es el Gobierno el que lleva adelante este ajuste. A la docencia universitaria le han impuesto una paritaria que frente a la inflación implica una pérdida de casi 25 puntos . ¿Cuál es la función de una Universidad frente a estos hechos? Es luchar por los trabajadores y acá quieren un pronunciamiento a favor de quienes quieren hacer ese ajuste”, expresó Solano.

Además, alertó que el comunicado de la Facultad es “un contrasentido completo”. “El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras se pronunció a favor de Cristina, que es la que está haciendo este ajuste. Cristina es quien le quita 25 puntos del salario a un docente universitario y Cristina es la que está avalando a Sergio Massa, que acaba de anunciar una reducción del presupuesto, entre otras cosas, a la educación”, sostuvo.

También apuntó contra la CGT y la CTA: “ Yo quiero una central sindical que se quiera movilizar en defensa de los jardines de infantes, no en defensa de quien me quiere quitar los jardines , tienen que defender a los trabajadores. Son actos de encubrimiento y distracciones en un momento en el cual el ajuste de Masaa es enorme y no dicen nada al respecto”.

En cuatro breves artículos, la Facultad de Filosofía y Letras expresó este miércoles su repudio a “la persecución judicial y mediática por razones políticas” contra la ex mandataria nacional y rechazó “el uso del sistema judicial para la proscripción de líderes de nuestra región”.

Además, en el documento que difundieron en las redes sociales formales de la institución, se precisó que la Facultad adhiere “a las iniciativas en este sentido” y convocó “a la comunidad a manifestarse”.

En el comunicado, se aclararon que esta declaración se aprobó tras el avance del “juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 por la llamada mediáticamente ‘Causa Vialidad’ que tiene entre sus principales acusados a quien fuera dos veces presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros ex funcionarios públicos”.

En los considerandos, el Consejo Directivo de la Facultad señaló que “la denuncia original realizada por Javier Iguacel de sobreprecios en obras de vialidad” durante las gestiones de la ex jefa de Estado, por la cual comenzó esta investigación, “no ha sido corroborada por ninguno de los peritos involucrados”.

Asimismo, resaltó que “las obras en cuestión fueron aprobadas por el Congreso de la Nación Argentina” y que se “han hecho públicos encuentros privados entre jueces, fiscales y dirigentes de la oposición”. En esta línea, las autoridades remarcaron que, “a pesar de la falta de pruebas e irregularidades en el juicio, la fiscalía pidió como pena” para la titular del Senado “doce años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos”.

