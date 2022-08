“Si la tocan a Cristina...”: el video de La Cámpora para apoyar a la Vicepresidenta en medio del juicio de Vialidad

Apoyo de La Cámpora a Cristina Kirchner

En el marco del juicio por la causa Vialidad, que ayer tuvo la segunda jornada de alegatos de la Fiscalía, La Cámpora compartió un video en redes sociales para respaldar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Si la tocan a Cristina, qué kilombo se va a armar” , se escucha cantar a los integrantes de la agrupación que lidera Máximo Kirchner.

El mensaje incluye imágenes de la movilización que encabezó el kirchnerismo el 13 de abril de 2016 frente a los tribunales de Comodoro Py, cuando la actual Vicepresidenta declaró por primera vez como imputada en un caso judicial. En aquel entonces, por el caso Dólar Futuro, donde finalmente fue absuelta.

Además, se pueden escuchar partes de distintos discursos pronunciados por Cristina Kirchner. Una es de esa jornada de 2016: “A mí me absolvió la historia”. La otra -”preguntas tienen que contestar ustedes”- corresponde a una respuesta de la ex jefa de Estado al tribunal que actualmente la juzga por la obra pública de Santa Cruz.





El mensaje de La Cámpora en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de la segunda jornada de alegatos por la causa Vialidad

El video de apenas 30 segundos finaliza con el hashtag #TodosConCristina, reiterando el respaldo para la ex presidenta luego de las dos rondas de alegatos de la Fiscalía por la causa Vialidad.

Algunos funcionarios oficialistas se hicieron eco de la publicación de La Cámpora. Tal es el caso de Eduardo “Wado” de Pedro, actual ministro del Interior de la Nación, quien a través de su cuenta de Twitter rememoró las denuncias contra el gobierno de Mauricio Macri y comparó con el actual proceso que atraviesa Cristina Kirchner.

“Macri utilizó servicios de inteligencia, operadores judiciales (hoy prófugos), jueces y fiscales (que jugaban al paddle con él en Olivos) para perseguir a su principal adversaria política: la mujer que le puso un freno al saqueo y al endeudamiento del país”, dice uno de los tuits del dirigente cercano al kirchnerismo duro.

En un segundo tuit, agregó: “-Mauricio- Macri instauró un accionar mafioso que encarceló a dueños de medios no afines, armó causas judiciales y espió a propios y ajenos. Ni los hermanos enemistados con el ex presidente, ni los familiares de las víctimas del ARA San Juan se salvaron”.

Ayer por la mañana se reanudaron los alegatos de la Fiscalía en el juicio oral por la obra pública que recibió para la provincia de Santa Cruz el empresario Lázaro Báez, y que tiene a Cristina Kirchner como principal imputada. El fiscal Diego Luciani comenzó con el análisis de las 51 obras públicas que recibió Báez, y concluyó que “las licitaciones eran una ficción porque no hubo control”.

La segunda audiencia se inició sin la presencia de la Vicepresidenta, que pidió autorización para ausentarse ayer y el próximo viernes bajo el argumento de que debe realizar “tareas parlamentarias”. El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py aceptó el pedido.

“La contratación pública, la inversión pública es uno de los ámbitos mas proclives para los actos de corrupción. La administración debía ser muy cauta y rigurosa al momento de disponer los fondos del estado porque son los fondos de todos los argentinos, no de un gobierno, solo los administra y los debe administrar bien”, inició el fiscal Luciani, y agregó que en los casos de las obras de Báez “las medidas de prevención fueron destrozadas por la propia administración pública”.

El lunes, CFK estuvo presente en la primera jornada de alegatos por videoconferencia. Vestida de blanco, escuchó como Luciani manifestó que tiene acreditado que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, durante la primera jornada de alegatos por la causa Vialidad.

El momento de mayor tensión de la primera jornada de alegatos fue cuando el fiscal mostró prueba que hasta ahora no se conocía: mensajes de Whatsapp del celular del ex secretario de Obras Públicas, José López en los que entendió que la ex presidenta ordenó pocos días antes de dejar el gobierno en 2015 que a Báez se le pague todo lo que se le adeudada por las obras públicas en Santa Cruz. Fueron 537 millones de pesos por obras que no se iban a terminar. Lo llamó “plan limpiar todo”.

En el juicio -que comenzó en mayo de 2019- se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. El fiscal sostuvo que en esas obras hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.

Si la Vicepresidenta fuera condenada, podrá apelar pero recién cuando se conozcan los fundamentos de esa decisión, lo que quedará para el 2023, para que sea revisada primero por la Cámara Federal de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso excede los plazos para que la condena quede eventualmente firme, por lo que podría presentarse a las elecciones presidenciales del año que viene.

En este marco, Cristina Kirchner difundió semanas atrás un video en el que sostiene que su condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.

Cristina Kirchner Contra La Corte Suprema

Junto con la Vicepresidenta, Báez, De Vido, López, Carlos Kirchner y Periotti también están siendo juzgados el ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Cuando la Fiscalía finalice su alegato, será el turno de cada una de las 13 defensas. Cada una tendrá tres audiencias. Comenzará la de Báez, mientras que la de la Vicepresidenta será la sexta.

