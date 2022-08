La Embajada Británica lanzó un concurso para viajar a Malvinas: el duro rechazo de la Cancillería argentina

El Gobierno rechazó categóricamente el concurso organizado por la Embajada del Reino Unido en la Argentina, que tiene por objeto seleccionar estudiantes universitarios para pagarles un viaje a Malvinas. Considera que “bajo un lema incorrecto que pretende designar a esas islas como un territorio separado de la República Argentina y bajo un topónimo ilegítimo”.

Además, argumenta que la iniciativa británica está en contradicción con la posición argentina respecto de la cuestión de las Islas Malvinas y que se encuentra reflejada en la Constitución Nacional.

“Claramente se trata de una actividad que solo persigue reflejar la ocupación británica de las Islas Malvinas, situación ilegal que la República Argentina ha protestado de manera permanente e indeclinable desde 1833″, sostienen desde el gobierno al reafirmar su soberanía sobre las islas.

“El Gobierno argentino reafirma una vez más su soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante de la República Argentina e invita al Reino Unido a cumplir con el mandato de las Naciones Unidas de reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa de soberanía”, reza el comunicado oficial donde se expresa el malestar.

La propuesta, que fue difundida en las redes sociales de la Embajada, invita a estudiantes universitarios de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para que conozcan cómo viven sus “vecinos de las islas Falkland”.

Fotografía de archivo del cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle en Stanley (Islas Malvinas). EFE/Felipe Trueba/Archivo

Entre los requisitos se exige que los aspirantes hablen perfectamente el idioma inglés, que sean activos en las redes sociales y que envíen un video de un minuto de duración donde cuenten por qué les gustaría conocer a los habitantes de las islas.

De acuerdo a información suministrada desde @ukinargentina, la cuenta de Instagram de la Embajada británica, el concurso estará habilitado a partir del 11 de septiembre.

“Esta competencia regional ofrece a los ganadores la oportunidad de visitar las Malvinas durante una semana con todos los costos cubiertos”, remarcan. Y explican que los universitarios se hospedarán con una familia local para experimentar de primera mano la vida en las Islas Malvinas.

“El ganador ideal debe estar activo en las redes sociales y estar dispuesto a compartir su experiencia sobre las Islas Malvinas a través de estos canales”, exigen entre los requisitos.

Frente a esta polémica convocatoria, las críticas no tardaron en llegar y la publicación se inundó de mensajes en contra. “Totalmente desacertada la iniciativa. Rechazo absoluto al colonialismo. Las islas Malvinas fueron, son y serán Argentinas” , escribió Seba D’agrosa Okita, un licenciado en Ciencia Política egresado de la UBA.

“¿Realmente era necesario publicar una campaña tan polémica? ¿Cuál es la necesidad de fomentar la división? Si hay buena intención no se llama a las islas de esa manera y si no se quiere mencionar ese lugar se podría haber invitado a otro lado (UK tiene muchísimos lugares hermosos para hacer intercambios, no? ”, cuestionó Yamila Fernández Barraza.

El certamen, llamado “Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las islas Falkland”, ya se había realizado en años anteriores con estudiantes de Brasil, Chile y Uruguay, pero era la primera vez que se sumaba a la Argentina.

Como los británicos permitieron que su Embajada difundiera los nombres de los alumnos que habían sido seleccionados y las casas de estudios a las que pertenecían, el secretario provincial de la Cuestión Malvinas de ese momento, Jorge Argüello, envió notas de rechazo al concurso a los rectores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de Rosario.

Argüello dijo que “el repentino gesto británico” de sumar estudiantes argentinos “tiene la clara intencionalidad de menoscabar nuestros legítimos e irrevocables derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, en especial por la inclusión del ilegítimo gobierno isleño como uno de los organizadores del concurso”.

“Consideramos este nuevo paso del gobierno del Reino Unido como inadmisible, y contrario al espíritu de acciones positivas con miras a fortalecer la vinculación bilateral en términos de cooperación y diálogo entre ambos países”, decía el escrito oficial.

Y concluía solicitando al gobierno británico que hiciera “una declaración de apoyo a los legítimos e imprescriptibles derechos de nuestro país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

