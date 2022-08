Facundo Moyano: “El Gobierno de Macri no fue bueno, pero no somos mejores "

Facundo Moyano, ex diputado nacional.

Mientras en el centro porteño se desarrolla la marcha que la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para hoy en rechazo a la situación económica que atraviesa el país, aunque sin expresar críticas contra el Gobierno nacional, Facundo Moyano, ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, planteó que la administración de Alberto Fernández no supo destacarse por sobre su antecesora. “El Gobierno de Macri no fue bueno, pero no somos mejores” , sostuvo.

Facundo, uno de los hijos de Hugo Moyano, secretario general de la CGT, renunció a su banca de diputados en agosto del año pasado, luego de expresar marcadas diferencias con el oficialismo. Y hoy, en diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN Radio (AM 950), volvió a ser crítico contra la actual gestión. “El modelo actual del Gobierno de Alberto Fernández es ‘hacemos lo que podemos’. Argentina tiene como objetivo principal ambientar el tipo de cambio e intentar frenar la inflación, que no lo pueden hacer”, lamentó el dirigente sindical.

El pronóstico de Moyano no es alentador. Además de ratificar que en Argentina existe “una crisis institucional, política, social y económica”, proyectó que la inflación anual “posiblemente sea de tres dígitos”. Y en este sentido, afirmó: “La inflación la tiene que contener el Gobierno, es su obligación”.

Facundo Moyano, fundador del sindicato de Peajes.

Entre sus declaraciones, también dijo que el gobierno de Alberto Fernández debería haber planteado su nuevo punto de partida desde “el sinceramiento con la sociedad”, luego de la dura derrota en las elecciones legislativas de 2021. “Un punto de partida para cualquier Gobierno es el sinceramiento de decir la verdad. Si perdimos, perdimos. La gente no nos eligió ”, subrayó.

En cuanto a la grieta interna que reluce en el bando oficialista, optó por centrarse en el futuro del peronismo. “Los peronistas tenemos que replantearnos qué queremos” , planteó Moyano, quien días atrás presentó su renuncia “indeclinable” a la presidencia del Club Atlético Alvarado de Mar del Plata.

Sobre la movilización que hoy lleva adelante la CGT -al igual que organizaciones sociales y movimientos de Izquierda- en el centro porteño, Moyano consideró que la central sindical “tiene la obligación de reclamar”, y que “es un llamado de atención al Gobierno. Sin embargo, opinó que la consigna de la marcha “no fue clara”, ya que el reclamo es contra la crisis económica que atraviesa la Argentina pero no se exhiben rechazos contra el presidente Fernández y su equipo de trabajo.

Movilización de la CGT en el centro porteño. (Télam)

Si bien se suponía que se trataría de una protesta sin oradores, la CGT confirmó en horas del mediodía que Pablo Moyano, hermano de Facundo, brindará un discurso para todos los manifestantes.

La Ciudad de Buenos Aires, principalmente el centro porteño, vuelve este miércoles a ser un caos de tránsito por cortes de calles y avenidas, en el marco de las marchas que convocó la CGT y otros espacios sindicales afines al Gobierno (al Congreso de la Nación) y movimientos sociales y de izquierda opositores (a Plaza de Mayo) en rechazo a la situación económica que atraviesa el país.

Ante lo masivo de la protesta, las autoridades recomendaron a los conductores que tienen como destino el centro porteño optar hacerlo con servicio de transporte público, especialmente a través de la red de subterráneos, para no sufrir demoras e inconvenientes.

