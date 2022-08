Fuerte autocrítica de un gobernador oficialista: “Si seguimos con este descalabro, no llega nadie a 2023″

El gobernador fueguino Gustavo Melella hizo una fuerte autocrítica. "Gran parte de la crisis económica es responsabilidad propia de nuestro gobierno", definió

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, realizó una fuerte autocrítica por la gestión del Frente de Todos sobre la inestabilidad económica y la situación social, que tendría como consecuencia una caída en el apoyo en las principales coaliciones del sistema político: “Si seguimos con este descalabro no llega nadie a 2023, ni oficialismo ni oposición ”.

El mandatario patagónico, aliado del oficialismo, reconoció la cuota de responsabilidad del Gobierno y los yerros que cometió en política económica. “ No tenemos que ser ciegos ni culpar a los demás; el Frente de Todos es responsable de algunas cuestiones que han pasado y han afectado a la economía ”, sostuvo.

“ Gran parte de la crisis económica es responsabilidad propia de nuestro gobierno. Me hago cargo ”, insistió el gobernador fueguino y dirigente del partido Forja, aliado de la Casa Rosada. Sin embargo, planteó que no “hay que ser ingenuos” sobre la inestabilidad económica que se generó en los últimos meses.

“Hay muchos grupos económicos y de poder que pujan para que haya un achique del Estado, un libre comercio sin control, para que haya una reforma jubilatoria, una reforma laboral, congelamiento salarial en algunos sectores. Los conocemos, han hecho negociados increíbles con la situación financiera y cambiaria, quieren seguir en ese ritmo”, agregó.

Melella aseguró que el impacto de la crisis no solo será electoral, sino sobre todo social: “ Lo más importante, y lo digo sinceramente, no es el 2023, porque si seguimos en este descalabro económico no llega nadie al 2023, ni el oficialismo ni la oposición . Algunos de la oposición se creen que sentado en un banquito y criticando en los canales de Buenos Aires quedan bien, la verdad es que la situación nos lleva puesto a todos”.

Uno de los encuentros de Alberto Fernández con el gobernador Gustavo Melella (telam)

Ahora bien, se mostró auspicioso con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía de la Nación. “Dentro del Frente de Todos hay distintos perfiles. El perfil de Sergio Massa hoy representa esa paz social y financiera que el país está necesitando ”, dijo el funcionario, tras resaltar la baja del dólar paralelo producida durante los primeros días de su designación.

Melella informó que conversó el domingo pasado con el ministro de Economía sobre áreas como la industria y la importación de insumos, y un anuncio “muy importante para el sector de hidrocarburos” y “sector portuario” en los próximos días. Además, recordó que los gobernadores le plantearon al Presidente “que no hay posibilidad alguna de ajuste”, si bien coincidió con el pedido de Sergio Massa de “cuidar los recursos al extremo e impulsar la producción”, en relación a los posibles recortes en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a los distritos.

“Nos tendremos que arreglar, esto tiene que ver con el funcionamiento de las provincias; lo cierto que las provincias siempre se han manejado y las ayudas de los ATN han sido para los municipios y para los gobiernos por la pandemia”, agregó en declaraciones a La 97 Radio Fueguina.

"El perfil de Sergio Massa hoy representa esa paz social y financiera que el país está necesitando", dijo Gustavo Melella (REUTERS/Matias Baglietto)

En mayo pasado, el presidente Alberto Fernández viajó a Ushuaia junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, con el objetivo de firmar convenios y anunciar nuevas obras. En medio de fuerte interna en el Gobierno, el jefe de Estado había resaltado los logros de su gestión “en el peor momento de la humanidad” y convocó a dejar de lado a las “voces del desánimo”. La comitiva estuvo integrada por Melella, Katopodis y Jorge Ferraresi, ministro Desarrollo Territorial y Hábitat, que reclamó en uno de los actos que el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, haya sido más aplaudido que el Presidente y pidió que lo ovacionen.

Pocos meses después, el contexto político cambió rápidamente y el gobernador Melella se pronunció de manera más autocrítica sobre la marcha del Gobierno.

