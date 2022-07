Habló la beneficiaria de planes sociales que se hizo viral: “Si el plan durara hasta que yo tenga 50 sería un golazo, no laburo más”

Mariana Alfonzo, de 34 años, es la usuaria de la red social Kwai que subió un registro en el que se regocijaba con ironía sobre los beneficios económicos que recibía

Mariana Alfonzo, la beneficiaria de planes sociales que se volvió viral por burlarse de los “laburantes”, brindó una serie de entrevistas este martes para defender su postura sobre su situación económica y aspiraciones a futuro. En ese sentido, aclaró que en los próximos tres meses será dada de baja del Potenciar Trabajo y que buscará un empleo que le pague al menos 150 mil pesos. “Si el plan durara hasta que yo tenga 50 sería un golazo, no laburo más” , expresó riéndose ante la consulta sobre sus expectativas.

Alfonzo tiene cinco hijos de distintos matrimonios y, según detalló en diálogo con TN, hasta el momento percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, subsidios por garrafa y el plan Potenciar Trabajo, del que se dará de baja en los próximos meses porque no presta los servicios que la agrupación le reclama. Entre todos, alcanza a juntar 60 mil pesos, por lo que explicó: “Supongamos que me ofrecen un trabajo de 80 mil pesos, no me conviene porque a la niñera le doy 20 mil pesos y ganaría lo mismo que gano estando en mi casa”.

Mariana Alfonzo dijo que quiere un empleo que le pague 150 mil pesos

“Prefiero estar en mi casa” , insistió la joven de 34 años y, al ser interpelada por el entrevistador sobre el rol de los “laburantes” de los cuales se burló en su red social, respondió: “Soy consciente del rol de ellos pero es culpa del Gobierno, no mía”. “Los argentinos no somos de trabajar por dos pesos, queremos cobrar lo justo, mínimamente lo básico”, dijo.

Sobre su historia personal, la beneficiaria de planes sociales relató que terminó el secundario y que, gracias a sus buenas calificaciones, había ganado una beca para estudiar medicina, pero que su padre no la dejó porque debía cuidar de la hija que tuvo a los 15 años. A partir de allí, tuvo trabajos precarios hasta que llegó la pandemia y no pudo continuar. Fue en ese entonces cuando se acercó al Ministerio de Desarrollo Social para inscribirse en el plan Potenciar Trabajo, donde salió sorteada al poco tiempo.

Mariana Alfonzo dijo que quiere un empleo que le pague 150 mil pesos

“No quiero trabajar por la misma plata que ganaría estando en mi casa”, relató la mujer y agregó: “Me estoy tomando un año sabático, cuando me den de baja del plan salgo a buscar trabajo”.

En otra parte de la entrevista relató que su ex pareja, padre de sus primeros tres hijos, trabaja desde muy temprano pero, según consideró, “nadie lo obliga” a mantener esa rutina. En esa misma línea, explicó que busca un empleo que le pague al menos 150 mil pesos, con las horas “justas”, aunque aclaró: “Si el plan durara hasta que yo tenga 50 sería un golazo, no laburo más”.

En el video que se viralizó en las redes sociales, Alfonzo había expresado: “Gente laburante a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”.

“Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al ‘cuete’, como decís vos, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, expresó la mujer, que figura en la aplicación como @mariandts y “La Porteña Habla”.

SEGUIR LEYENDO