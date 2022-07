Organizaciones sociales afines al Gobierno y la Unidad Piquetera anunciaron otra marcha masiva para el 27 de julio

La conferencia de Eduardo Belliboni

Este miércoles, en una conferencia de prensa que brindaron luego de la reunión conjunta, la UTEP, encabezada por Esteban “Gringo” Castro y Juan Grabois, y la Unidad Piquetera, que lidera Eduardo Belliboni, anunciaron una nueva movilización masiva para el 27 de julio. De esta forma, tal como sucedió hoy, volverán a unirse organizaciones que hasta hace muy poco tiempo se mostraban afines al Gobierno junto a piqueteros de izquierda . Reclamarán por “trabajo genuino, por un bono de 20.000 pesos, la universalización de los programas sociales y el aumento del salario mínimo”.

Asimismo, convocadas por la Corriente Clasista Combativa (CCC) confirmaron una manifestación para este jueves contra la “criminalización de las organizaciones sociales”.

“Vamos a movilizar fuertemente el 27 a Plaza de Mayo, contra el ajuste y por todos los reclamos. Un ajuste que golpea por igual a los barrios y a los trabajadores. A esta acción hemos invitado a la UTEP, que, coincidiendo en muchos puntos, quedó en debatir la posibilidad de confluir” , afirmó Eduardo Belliboni, líder de Unidad Piquetera.

“ Vamos también contra la criminalización de la protesta social. Por eso participaremos mañana, a las 10 en el Obelisco, de la movilización convocada por la CCC contra la persecución. Para que esta crisis no termine de demoler los ingresos populares es necesario un paro nacional y un plan de lucha, medidas que seguimos reclamando a la CGT. La movilización del 17 de la CGT no tiene reclamos y es tarde, necesitamos salir ahora a defender los salarios y todos los reclamos populares”, agregó.

Juan Grabois y Eduardo Belliboni, cada vez más unidos

Este miércoles, la UTEP, que incluye a organizaciones que forman parte del Frente de Todos, Unidad Piquetera y el Frente de Lucha se manifestaron juntos por el Salario Básico Universal. Solo faltaron los dirigentes que son funcionarios y que manejan casi tres billones de pesos de programas sociales. Así, quedó evidenciado que el Gobierno perdió influencia en los movimientos sociales que se mostraban como afines, al marchar junto a los piqueteros de izquierda.

En esa dirección, Juan Grabois, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, integrante de la UTEP, pronunció un encendido discurso desde el simbólico Puente Pueyrredón, donde criticó con extrema dureza tanto al Presidente como a la Vicepresidenta Cristina de Kirchner. Grabois, en pocos minutos, marco el quiebre entre la mayoría de estos espacios populares y el frente gobernante: “El principal problema es la miseria que hay en este país”, afirmó.

Antes aseguró que los problemas de “Cristina no son nuestro problema”, en una clara alusión al enfrentamiento que tiene con la Justicia, y le recodó al Jefe de Estado que seguirán luchando por el Salario Básico Universal: “Es fácil, Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el Salario Universal inventa otra cosa. No salgas a decir que hay que calmar a los mercados” , exclamó y aseguró que “hay gauchos y gauchas que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en las calles para que no siga habiendo este hambre en la Argentina”. Hasta ahora, el referente social, no se había expresado con tanta vehemencia. Es más, le advirtió al Presidente que podría haber hasta 200.000 manifestantes volcados a la calle, reclamando urgentes soluciones para los sectores más vulnerables.

Grabois, en su vehemente discurso de hoy en el Puente Pueyrredón

Como representante máximo de la oficialista UTEP marchó su secretario general Esteban “Gringo” Castro. Lo hizo como referente de ese espacio considerado como el “gremio de la economía popular”. Castro es dirigente del Movimiento Evita, aunque cuando habla lo hace por la UTEP. “Quiero plantear más unidad. Tenemos matices, pero debemos ponernos de acuerdo. Porque cada vez que logramos un avance salarial los formadores de precios nos quitan nuestro salario. Tenemos que poner límite al empresario que se cree que tiene derecho en decir quién come y quién no come en la Argentina” , dijo desde el mismo escenario que Grabois.

En el mismo acto, como ocurrió ayer durante las protestas por la “infiltración” a las organizaciones sociales en Jujuy por parte de la Policía provincial y por la libertad a la dirigente Milagro Sala, también estuvo presente Eduardo Belliboni, de la Unidad Piquetera. Y lo hizo aún sin estar a favor del Salario Básico Universal.

