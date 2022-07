Silvina Batakis se reunirá mañana con gobernadores para explicarles los objetivos de su plan económico en las provincias

La ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunirá con los gobernadores

A dos semanas de haber asumido al frente del Ministerio de Economía tras la repentina renuncia de Martín Guzmán, Silvina Batakis recibirá este lunes en el Palacio de Hacienda a varios gobernadores para explicarles los objetivos que tiene su cartera para las provincias.

De acuerdo con lo que pudo averiguar Infobae, el encuentro comenzaría alrededor de las 12:30 y fue organizado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien también estará presente cuando la funcionaria brinde detalles de las medida que piensa aplicar y responda preguntas de los mandatarios.

La reunión surgió a partir de las charlas que tuvieron durante el último fin de semana el presidente Alberto Fernández y Batakis, en las que ambos coincidieron en la importancia de avanzar con el diálogo con los gobernadores tras el recambio en el Ministerio.

Es que poco después de haber jurado en el cargo, la reemplazante de Guzmán brindó una conferencia de prensa en la que detalló los principales ejes que seguirá durante su gestión, entre los que destacó el equilibrio fiscal y la continuidad de las metas del acuerdo del FMI, pero no habló sobre las provincias.

En este sentido, Alberto Fernández y la flamante ministra de Economía consideraron que una oportunidad para hacerlo sería luego de la presentación que hará su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, este mismo lunes a las 11.00 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

A ese evento, en el que se anunciarán una serie de licitaciones que están en marcha en el marco del plan de infraestructura “Argentina Grande”, asistirán el propio Presidente y los mandatarios de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Corrientes, Gustavo Valdés; Catamarca, Raúl Jalil; Tucumán, Osvaldo Jaldo; Mendoza, Rodolfo Suárez; Buenos Aires, Axel Kicillof; y Salta, Gustavo Sáenz.

En ese marco, una vez que finalice el encuentro con Katopodis los mandatarios cruzarían la calle junto a Manzur para dirigirse al Palacio de Hacienda, donde los estará esperando Batakis para informarles sobre la perspectiva que tiene para las provincias.

Hasta el momento no se sabía si de esta reunión participarán tanto los dirigentes peronistas como los de la oposición o que no están alineados con el oficialismo, como es el caso de Valdés, Suárez y Sáenz, pero fuentes cercanas a Gerardo Morales (Jujuy), por ejemplo, afirmaron que el referente de Juntos por el Cambio no fue invitado aún.

Por otra parte, trascendió que luego de una breve exposición de la Ministra, se abrirá una ronda de preguntas en la que los gobernadores podrán consultarle a la funcionaria las dudas sobre temas que podrían afectar a sus distritos y en este punto uno de los asuntos que podrían surgir tiene que ver con la segmentación de los subsidios a la energía.

Algunos de los mandatarios estarían preocupados por esta medida, ya que generó malestar entre los ciudadanos de sus jurisdicciones, al haberse implementado en un contexto de alta inflación que no cesa y a casi un año para las próximas elecciones. Asimismo, estarían interesados en que haya una diferenciación en la implementación de esta política para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.

Por el momento, la decisión de avanzar con la segmentación, una iniciativa que comenzó durante la gestión de Guzmán y que ratificó Batakis, se tomó para toda la Argentina y empezará a regir a partir del próximo 1º de agosto, según confirmaron las autoridades nacionales.

De hecho, ya se encuentra disponible en las plataformas del Gobierno el documento para que los usuarios de gas y electricidad puedan solicitar la continuidad del subsidio según el nivel que le corresponda a cada uno de ellos, dependiendo de sus ingresos y bienes a su nombre.

