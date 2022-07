El plan territorial del albertismo para apuntalar el Frente de Todos y llegar unido al 2023 en la provincia de Buenos Aires

Katopodis con militantes peronistas en Trenque Lauquen (tw @GKatopodis)

Casi en silencio, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, encaró un plan territorial algo autónomo pero con un objetivo: trabajar en el sostenimiento de la unidad del Frente de Todos. Es que pese a haber sido uno de los impulsores del albertismo cuando la imagen del Presidente no estaba tan desgastada, hoy el funcionario celebra el principio de tregua. Para eso, acciona en base a su función ministerial y recorre distritos oficialistas y opositores, con la particularidad de que cuando encara una obra en un municipio bonaerense que gobierna la oposición termina protagonizando reuniones con dirigentes territoriales del peronismo. Casi como un profeta de la unidad y de la reactivación económica a base de la obra pública, Katopodis busca que el oficialismo llegue unido al 2023.

Ya corrido de un albertismo que sufrió los embates de la vicepresidenta Cristina Kirchner con renuncias varias, el ministro balancea y prefiere hablar del peronismo. En el peor momento de la interna siempre tuvo buen diálogo con Máximo Kirchner. Junto con el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, aportó la cuota cercana a Fernández en la última reunión del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que se realizó en la ciudad de La Plata, convocada por Kirchner.

Cerca del funcionario explican que “es articulador y protagonista de la política de la provincia de Buenos Aires”, y que por eso desde hace un tiempo decidió cada vez que recorre una obra en un distrito opositor acomodar la agenda para mantener un encuentro político con dirigentes locales.

“Es una convicción que tiene y la ha expresado en términos de los conflictos de la interna política y también en el armado en San Martín, que es plural y heterogéneo. Donde vamos siempre se les avisa a todos”, aporta un colaborador del ministro.

Días atrás recorrió el municipio de Trenque Lauquen, en la cuarta sección electoral. Tras el encuentro con el intendente Miguel Fernández -que es el presidente del Foro de Intendentes de la UCR- en el que supervisaron la puesta en valor de la plaza San Martín y el polideportivo del parque sur donde su ministerio se encargó de llevar adelante la obra de accesos al complejo, mantuvo una reunión con concejales y dirigentes locales en la sede del PJ del municipio. Lo mismo hizo en los distritos de Salliqueló, Tres Lomas y Pellegrini. La agenda fue similar: obra propia y contención a la militancia en territorio opositor.

Desde que empezó la gestión, Katopodis ya visitó los 135 municipios de la provincia. El peso de la obra pública facilita las cosas en este plan que tiene el ministro. Por eso, una de las cosas que marca en sus recorridas a los referentes locales de municipios gobernados por la oposición es que “defiendan la gestión nacional, porque las obras las hace el gobierno nacional”. En 2021 su ministerio terminó a un nivel de ejecución del 150%, respecto al cálculo original, aseguran desde la cartera que conduce. Días atrás lanzó el programa Argentina Hace con el que busca mostrar un gobierno activo desde el área que conduce.

Un acompañante de Katopodis por las recorridas en el interior bonaerense detalla que el funcionario pide militar la gestión nacional , además cuenta “cómo ve la cosa nacional, motiva a los dirigentes locales y busca llevar tranquilidad política”. Todo una complejidad para los días que corren en el oficialismo.

Intendente en uso de licencia del municipio de San Martín, en la Primera sección electoral, todavía no hay certezas de qué ocurrirá en el distrito cuando sea la definición de candidatos. En concreto, si volverá al municipio o no . Hoy su distrito está gobernado por Fernando Moreira -socio político del intendente- con la particularidad de que por ahora “está ordenado”. Está a cargo del PJ local y el vicepresidente es Lauro Grande, dirigente de La Cámpora. Otro actor político del distrito es el diputado nacional Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita. La relación es buena, pero los cruces entre dirigentes kirchneristas y del Evita complejizan todo. En San Martín, el ministro de Desarrollo Social bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, Santiago López Medrano, asoma como el principal oponente de la oposición para las elecciones del año que viene.

Máximo Kirchner con Katopodis y otros dirigentes del FdT en un acto en San Martín semanas atrás

“Alberto y Cristina no se juntaron para pudrirla. Si se juntaron es porque están convencidos de lo que está en juego en la Argentina y entienden como nadie el tamaño de la disputa. Está gobernando el peronismo y al peronismo no se lo lleva puesto ni la pandemia, ni la guerra, ni nada. Ni ningún trasnochado que en algún canal de televisión nos quiera hacer creer que estamos reculando. No estamos reculando, todos los días vamos a tomar decisiones”, expresó Katopodis tras el encuentro entre el presidente y la vicepresidenta, que se dio días atrás y que el Frente de Todos busca traducir en una etapa de tregua o deshielo de la fórmula presidencial modelo 2019.

Entusiasta de una nueva era en la vida del Frente de Todos y con fuerte arraigo en el pulso bonaerense, Katopodis baja línea a los suyos enfocar este 2022 en la gestión. “Las candidaturas para el año que viene”, dicen que repite a los suyos.

