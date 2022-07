Espert: “Batakis es Cristina y Alberto quedó más dibujado que antes”

El diputado de Libertad Avanza criticó la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza José Luis Espert criticó con dureza la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía y aseguró que su elección provocó que el presidente Alberto Fernández quede “más dibujado que antes”.

“ Batakis es Cristina. Guzmán se va porque Cristina es la que gobierna y Guzmán no era de Cristina. Esto es así de simple. Si Cristina tenía el 80 por ciento del poder, ahora tiene el 95 por ciento del poder. Alberto Fernández está más dibujado que antes, todavía”, afirmó el legislador bonaerense a la periodista Romina Manguel en el programa Opinión Pública, de Canal 9.

Espert, experto en economía, advirtió que la presencia de quien fuera ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015 provocará problemas aún peores de los existentes en el día a día de los argentinos.

“Cualquier cosa que venga de Cristina, porque es una ignorante supina en materia económica, es 10 veces peor que Martín Guzmán. Mañana la Argentina entra con problemas peores. Los discursos estos son muy realistas, porque hace 30 años que digo lo mismo y eso viene ocurriendo”, afirmó Espert.

Y completó: “Cristina en materia económica es una ignorante. Entonces, al ponerla a Batakis, esta crisis se va a agravar, lamentablemente. Hay que decir la verdad. No le vendamos pescaditos de colores a la gente. Estamos en un problema serio, con una crisis política fenomenal, y han puesto a un ministro de economía que es un títere.

Incluso, esto se agravaba aunque hubieras puesto a Lavagna.

A su vez, el dirigente de La Libertad Avanza también denunció que Cristina nunca quiso llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, “quería defaultear al Fondo, directamente”, y vaticinó que el acuerdo con el organismo internacional quedó hoy pendiendo de un hilo.

Silvina Batakis fue contactada por el Gobierno nacional el domingo a la noche

Batakis fue nombrada como la sucesora de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía el último domingo a la noche. Según comentó el propio Daniel Scioli, ministro de Desarrollo y ex “jefe” de Batakis, fue él quien se encargó de realizar el contacto inicial entre la economista y el Gobierno nacional.

El diálogo entre ambos se produjo el domingo cerca de las siete de la tarde, cuando desde el Gobierno no se podían comunicar con la economista.

“Yo hablé con Silvina porque estaban tratando de ubicarla y ella, cuando la ubico, me dice ‘Estoy manejando, entrando a la ciudad, volviendo de no sé de dónde’. Porque ella no me tutea, es muy gracioso, tiene un sentido muy grande de respeto. Le digo ‘Haceme el favor y comunicate con ellos’. Y me respondió: ‘Dígale que en 10 minutos me voy a poder comunicar, cuando estacione el auto’”, describió Scioli en una entrevista en Radio 10.

Por su lado, Espert también habló con Radio Rivadavia y deslizó preocupación por la salud del Frente de Todos, cuando falta más de un año para las elecciones presidenciales.

“Advertimos que esto terminaba mal como no podía ser de otra manera. La Argentina parece un autito chocador, no para de insistir en el error”, dijo el diputado nacional

“Yo creo que van a radicalizar, no veo ningún sentido común en Batakis ni en Cristina (...) El kirchnerismo duro es un estado de insalubridad mental, no hay gente que está bien de la cabeza. Cristiana está tan mal de la cabeza que descubrió el sábado, en el acto en Ensenada, que la economía es bimonetaria desde hace décadas”.

