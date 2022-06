Dura crítica de un diputado que responde a Grabois contra Cristina Kirchner: “Se equivocó y nos duele”

Cristin Kirchner, ayer durante su discurso en Avellaneda (Franco Fafasuli)

Apenas horas después de que el Movimiento Evita emitiera un fuerte comunicado oficial como respuesta a los dichos de Cristina Kirchner, quien ayer reclamó el control de los programas sociales por parte del Estado, un legislador que responde a Juan Grabois se sumó esta noche a las críticas hacia la vicepresidenta. “Se equivocó y no duele”, señaló el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires Federico Fagioli.

“Me tomé un tiempo para escribir estas líneas. Escribir desde la bronca es fácil, pero cuando la tristeza es el sentimiento cuesta más”, señaló el legislador en el inicio de un extenso hilo de Twitter. A continuación, reflexionó sobre las declaraciones de la ex mandataria en su discurso de ayer en Avellaneda: “Cristina se equivocó y nos duele. Ante eso, quienes venimos de la Economía Popular, tenemos que reivindicar lo que hacemos y cómo nos organizamos”.

Federico Fagioli, diputado nacional (Frente de Todos)

Ayer, en su discurso, Cristina Kirchner había dicho: “Los piqueteros en la República Argentina son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron producto de los altos índices de desocupación y de la falta de oportunidades . El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas ”.

Las palabras de CFK generaron diversas críticas por parte de distintos referentes de movimientos sociales y hasta el propio Movimiento Evita emitió un fuerte comunicado esta tarde, en el que señaló sobre aquellas declaraciones: “Lamentamos que sea incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI”.

Fagioli, con sus palabras, mantuvo la sintonía de las expresiones de Juan Grabois, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) —una organización que también integra el espacio del Frente de Todos—. “ La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado, sino creación heroica de los excluidos dónde el Estado solo llega en patrullero y el Mercado, con descarte . Garcas hay en todos lados. Hoy había un par ¿no? Unidad y debate. Me va”, había manifestado Grabois anoche también a través de Twitter.

Durante este martes, Fernando “Chino” Navarro también criticó lo señalado por Cristin Kirchner. “Ayer Cristina lo expresó dolosamente y digo dolorosamente porque podemos tener matices y diferencias, pero ayer habló de una forma sobre las organizaciones sociales y sobre sus integrantes, las mujeres, con un desconocimiento muy grande”, señaló el referente del Movimiento Evita en diálogo con Radio Con Vos. “Creer que ser pobre, ser humilde y vivir en un barrio las pone más indefensas respecto a otros sectores, como ella calificó, es no entender la realidad: no conocerla” , agregó.

Fernando "Chino" Navarro (Joaquin Pedroso)

En su hilo de Twitter, Fagioli continuó. “Frente a contextos de exclusión, las organizaciones sociales luchamos incansablemente por los derechos de las y los trabajadores de la Economía Popular. Nos organizamos, luchamos, nos inventamos nuestro propio trabajo y conquistamos derechos para nuestro sector”.

En ese sentido, el legislador continuó en su reflexión: “Es necesario un Estado que acompañe y fomente el desarrollo de la Economía Popular con inversiones en infraestructura y herramientas. No nos vamos a cansar de repetir, una y otra vez hasta que se entienda, que la Economía Popular es trabajo, lo que faltan son derechos”.

A su vez, Fagioli aprovechó la ocasión para vincular la situación actual con su iniciativa en el Congreso de la Nación. “Hay un universo infinito de personas que no están organizadas y que necesitan una política de INGRESOS. Ante las arbitrariedades y la especulación, proponemos el Salario Básico Universal, que debe alcanzar a todas aquellas personas que no puedan garantizar el plato de comida”, enfatizó.

Juan Grabois

Fagioli, junto a los legisladores Itaí Hagman y Natalia Zaracho, justamente son los autores del proyecto de ley que apunta a establecer un Salario Básico Universal (SBU) que garantice la protección social de todos los trabajadores. “Hace falta un Estado que propicie la organización popular, que es ni más ni menos que la organización del pueblo trabajador en defensa de sus derechos”, reclamó el diputado nacional del Frente de Todos.

Finalmente, el legislador oficialista completó: “ Esto no pone en duda lo que Cristina significa, ni cómo se la jugó cuando tuvo que hacerlo . Pero hoy, desde el corazón, desde la solidaridad que tejemos en cada territorio, eran necesarias estas palabras”.

Leandro Grosso, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires e integrante del Movimiento Evita, también se manifestó a lo largo de este martes sobre los dichos de la vicepresidenta. “Por supuesto que las palabras de Cristina nos duelen, nosotros la queremos mucho. Falta una mirada más profunda” , demandó en declaraciones a Radio Con Vos.

A su vez, hoy también existió un fuerte respaldo del Presidente Alberto Fernández a los movimientos sociales tras las críticas de CFK. “Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía”, señaló el mandatario. Luego, completó: “Quiero agradecérselo aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos, lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice; mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones”.

Declaraciones de Alberto Fernández

