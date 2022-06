Tras ser absuelto, “Caballo” Suárez advirtió sobre una victoria opositora en 2023: “Si vuelven, volveremos a la cárcel”

Omar "Caballo" Suárez admitió que, tras su absolución, buscará recuperar la conducción del SOMU, su sindicato (Archivo: Adrián Escandar)

Luego de ser absuelto y estar detenido durante tres años, el ex dirigente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar “Caballo” Suárez, aseguró que busca recuperar la conducción de su gremio, y atribuyó su encarcelamiento a las motivaciones políticas del entonces gobierno de Cambiemos para “enseñarle a todos los dirigentes gremiales que les puede llegar a pasar si se defendían los derechos de los trabajadores”.

“ Era una dictadura disfrazada de democracia. Fíjense lo que van a hacer porque si vuelven lógicamente volveremos a la cárcel . No únicamente yo, sino que ya hay señalados”, advirtió el gremialista ante una eventual victoria opositora en 2023, tras realizar un balance de la experiencia de la gestión tanto del ex presidente Mauricio Macri como a la ex gobernadora y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal

El sindicalista fue detenido en 2016 por orden del entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral tras una denuncia de Gladys González, interventora del SOMU durante el gobierno de Mauricio Macri. En distintos momentos pasó por la cárcel y luego al régimen de prisión domiciliaria por problemas de salud. A fines de 2019 fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires, que finalmente lo absolvió este lunes por los delitos de “asociación ilícita”, “administración fraudulenta” y “entorpecimiento de la navegación”.

“La familia me la destrozaron y el daño que hicieron es irreparable. Con ellos nos abrazamos y lloramos por lo sucedido. Dios es justo y yo vivo sino odio ni rencor. Solo quiero recuperar el lugar que tenía en la organización (SOMU) al igual que todos los miembros del Consejo Directivo que encabezaba y fuimos desplazados”, indicó hoy Suárez en declaraciones a radio Cooperativa.

Durante el debate oral de esta semana se ventilaron cuatro causas penales abiertas en su contra, aunque por estas acusaciones estuvo detenido primero en la cárcel y luego con prisión domiciliaria. El fiscal Juan García Elorrio había acusado a “Caballo” de una “deliberada y sistemática decisión de realizar un abuso de la estructura sindical” para apropiarse de los recursos de los afiliados para la “obtención de beneficios indebidos”.

"Caballo" Suárez, el primero desde la derecha, en una cumbre sindical de la UGATT

Los jueces del tribunal, Néstor Costabel, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñiguez, rechazaron las acusaciones por unanimidad, mientras que lo referido a administración fraudulenta argumentaron que la pericia contable realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se encontraron resultados concluyentes sobre una defraudación de fondos en el sindicato. Tampoco entenderio que se habían cometido los delitos de “asociación ilícita, coacciones agravadas y entorpecimiento de la navegación”. La tercera acusación los magistrados consideraron que estaba prescripta.

El sindicalista adelantó que el próximo jueves 23 de junio realizará una asamblea en la puerta de la sede gremial para leer la resolución del juzgado y una carta documento que envió a la actual conducción de SOMU. Con ese objetivo, pidió “el apoyo de las autoridades nacionales” y especialmente de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, con quienes va a pedir “una audiencia presencial”.

El sindicalista fue el secretario general del SOMU desde 1989 hasta abril de 2016 cuando fue detenido. Fue uno de los gremialistas más cercanos a la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. Cuando fue liberado concurrió en una oportunidad a los tribunales de Comodoro Py con una remera que tenía la inscripción “Macri=Vidal. Mentiras=pobreza. Cristina 2019. Libertad a los presos políticos”.

Una de las manifestaciones públicas de "Caballo" Suárez en los tribunales de Comodoro Py, durante el 2019, donde ratifica su cercanía al kirchnerismo

Durante el reportaje, “Caballo” Suárez dijo que no le “sorprendió” la difusión de un video sobre una reunión realizada en junio de 2017, en la sede porteña del Banco Provincia, que mantuvieron ex funcionarios bonaerenses, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia y empresarios platenses, y en la cual Marcelo Villegas, entonces ministro de Trabajo de la gestión que encabezaba María Eugenia Vidal, afirmó que le gustaría contar con “una Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para accionar contra los gremios.

“Lo de la Gestapo era puramente la verdad. Hay que recordar los discursos de Vidal. Era una heroína por meterme preso a mí y al (exsecretario general de Uocra-La Plata Juan Pablo) ‘Pata’ Medina ”, concluyó.

El próximo capítulo judicial de “Caballo” Suárez tendrá lugar el próximo 25 de agosto, cuando los jueces los fundamentos de su decisión. Luego la Fiscalía podrá apelar para que el veredicto sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Junto a Caballo Suárez, en el juicio también fueron absueltos unos 15 ex dirigentes y referentes de la vieja cúpula sindical del SOMU: Juan Manuel Medina, Mario Morato, Carlos Ruiz, María del Carmen Cabrera Peña, Julio Cesar Carrera, Juan Hugo Baneki, Débora Andrea Medina, Carlos Alberto Tinant, Rigoberto Suárez Cardoso, Jorge Vargas, Alejandro Antonio Giorgi, Rubén Moreira, Adolfo Guillermo Vissan, Luis Clemente y Felipe Birghina.

