Fernando “Chino” Navarro: “Puedo decir que la pobreza ha bajado, hay más trabajo, más changas, menos compañeros en ollas populares”

La opinión del dirigente del Movimiento Evita sobre las movilizaciones

Luego de una jornada marcada por el caos en el tránsito producto de las múltiples protestas de las organizaciones sociales en la ciudad de Buenos Aires, el funcionario nacional y referente del Movimiento Evita defendió el derecho de estos grupos a marchar, pero también respaldó al Gobierno al asegurar que “la pobreza ha bajado, hay más trabajo, más changas, menos compañeros en ollas populares”.

“Es una movilización de la izquierda, que tiene motivos. Yo vengo diciendo que causas para movilizarse hay, pero no comparto cuando se cortan las calles, la 9 de Julio, el Metrobús”, explicó el actual secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad. Civil de la Jefatura de Gabinete.

En diálogo con el canal C5N, Navarro sostuvo que no le “parece mal que se marche, que se exprese bronca, preocupación y propuestas”, como ocurrió durante este jueves en diferentes puntos del centro porteño, pero también destacó la gestión de la administración de Alberto Fernández.

“También puedo decir paralelamente que la pobreza ha bajado, que hay más trabajo, más changas, que hay menos compañeros en ollas populares. Lo mejor sería que en lugar de changas haya trabajo formal, pero bueno, estamos en ese proceso”, agregó.

Durante toda la jornada, la Unidad Piquetera, un conjunto de agrupaciones de izquierda encabezadas por el Polo Obrero (PO), se movilizaron masivamente este jueves al Ministerio de Desarrollo Social para manifestarse contra las políticas sociales y económicas del Gobierno.

Los piqueteros ingresaron a la Ciudad de Buenos Aires desde el conurbano en tres grandes columnas, llevando a cabo una logística similar a la utilizada el 12 de mayo, día en que finalizó la “Marcha Federal” con una concentración de alrededor de 150 mil personas frente a la Casa Rosada. En esta oportunidad, se concentraron frente a la cartera encabezada por Juan Zabaleta y reclamaron una reunión con él, pero no obtuvieron una respuesta favorable.

Decenas de miles de personas, integrantes de organizaciones sociales de izquierda, cortaron este jueves los principales accesos a la Ciudad

Por otra parte, Navarro también se refirió a la situación económica del país y consideró que “hay cosas que creo que tenemos que hacer más rápido”, pero evitó cuestionar la tarea del ministro del área, Martín Guzmán, y aclaró que el titular del Palacio de Hacienda “tiene un tablero mucho más completo” que él.

“Yo creo que tenemos que debatir en el seno del Frente de Todos, pero también de cara a la sociedad, la modificación del sistema financiero para ponerlo acorde a este momento histórico de la Argentina y del mundo, porque no puede ser que tenga todas las ventajas y que para darte un préstamo, seas una pyme, una empresa o una familia, tengas que tener un scoring, donde solamente ganan plata ellos”, propuso.

Asimismo, minimizó las diferencias dentro del oficialismo: “Yo lo que quiero es que en lugar de hablar de vieja o de nueva etapa, nos aboquemos a resolver los problemas, porque si con todas las discusiones que tuvimos con el gasoducto (Néstor Kirchner), por ejemplo, hubiéramos dedicado la mitad de ese tiempo en resolverlo, capaz que ya lo hubiéramos empezado”, señaló.

Navarro sobre la participación de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas

Además, celebró las palabras del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, donde el mandatario nacional cuestionó la decisión de Estados Unidos de excluir del encuentro a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y lo calificó como “un gran discurso” que muestra “una posición que tiene que ver mucho con el humanismo, con construir puentes, no para hacer amigos, sino para acabar con la injusticia, con la desigualdad”.

“La verdad es que no me sorprende, pero sí me gratifica, y también me gratifica que sea bien recibido, y no solamente por el Frente de Todos, imagino que a cualquier argentino de bien lo enorgullece esto”, precisó al respecto.

Por último, el dirigente del Movimiento Evita opinó sobre el proyecto que presentó el Gobierno para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros y argumentó que esta iniciativa “puede servir si la ligamos a una Argentina productivista, de trabajo”

“Me gustaría que se discuta con el mismo empeño si queremos que haya más inversión social o más inversión productiva. Si la Argentina, en el plazo de menos de 10 años, no recupera índices de pobreza menores de un dígito y niveles de trabajo por encima del 70%, podemos seguir discutiendo la arquitectura que es muy difícil que tengamos destino”, cerró.

