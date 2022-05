El mensaje de Gastón Manes al PRO: “Desde el 2015 acompañamos con la ética de la responsabilidad, ahora nos toca a nosotros”

Gastón Manes durante su discurso tras ser elegido al frente de la Convención Nacional de la UCR (Fotos: Gustavo Gavotti)

Recientemente ungido presidente de la Convención Nacional, Gastón Manes encabezó el discurso con el que la UCR pregonó su unidad y reafirmó la pertenencia a Juntos por el Cambio. Sin embargo, en el camino a las próximas elecciones del 2023, el hermano del neurólogo tendrá como desafío presidir la mesa que definirá las alianzas electorales en momentos en que el PRO coquetea con incorporar a Javier Milei y se tensa convivencia en la coalición opositora al tiempo que se multiplican las candidaturas. En una entrevista con Infobae, el fundador del Grupo INECO expresó: “Desde el 2015 en adelante acompañamos con la ética de la responsabilidad, ahora nos toca a nosotros”.

“No sólo debemos ser la columna vertebral de la coalición, sino también el alma y la cabeza de la coalición que va a gobernar Argentina en 2023″ , lanzó Manes ante los más de 300 convencionales que lo eligieron para presidir la Convención durante el acto electoral que se realizó en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Esquivo a mencionar a Milei, en diálogo con este medio, Manes aclaró que los “discursos irresponsables” y “extremistas” que buscan la eliminación del Ministerio de Educación “no son compartido por la UCR”.

Más allá de la interna con el PRO, Manes recogió un reclamo que resonó en el encuentro radical del pasado viernes: la unidad en el bloque de la Cámara de Diputados, dividido desde diciembre pasado cuando Martín Lousteau creó Evolución Racial. “Vamos a procurar que esto en el plazo más breve se pueda solucionar”, prometió.

Gastón Manes, flamante presidente de la Convención Nacional de la UCR (Foto: Gustavo Gavotti)

— ¿Qué desafío le implica dirigir a partir de hoy la Convención Nacional?

— Tenemos un mandato en esta mesa que yo conduzco por 4 años para trabajar de manera mancomunada con el marco ejecutivo que es el Comité Nacional y las fundaciones que son otras instituciones que tienen, no sólo el Comité Nacional, sino también las provincias. En la provincia de Buenos Aires acaba de nacer una Fundación que se llama Poder para diagramar políticas públicas para la Provincia. Estamos de fiesta en el partido. Fiesta democrática, de valores. Hemos reforzado nuestros lazos. Todavía hay diferencias como en todo partido y, sin embargo, para esta Convención se logró la unidad plena en términos de elección de autoridades nuevas, uno de los puntos más importantes. También se acordó ratificar nuestra pertenencia a la coalición . De ahora en adelante vamos seguir trabajando para fortalecer el partido.

— Una de las responsabilidades más importantes de esta Convención es la responsabilidad de establecer alianzas electorales. ¿En el próximo encuentro se va a definir el futuro con el PRO?

— Todavía no se sabe cuándo será la próxima Convención. Puede hacerse en cualquier momento porque en rigor la Convención se convoca a partir de la necesidades que el partido tiene. Creemos que tenemos que liderar el espacio al cual pertenecemos , lo dijeron en varios discursos los exponentes. Nosotros acompañamos desde el 2015 en adelante con la ética de la responsabilidad, ahora nos toca. Ya estamos en otro contexto histórico y tenemos la fortaleza necesaria para pretender liderar la coalición que hoy es opositora y en el 2023 va a ser gobierno.

Gastón Manes durante la conformación de la nueva mesa de conducción de la Convención Nacional de la UCR

— En su discurso de asunción se refirió a los “discursos extremistas” que circulan en la política, ¿Se refiere a Javier Milei?

— Cuando hablo de los populistas de derecha e izquierda me refiero a todas las expresiones que simplifican con soluciones mágicas los problemas complejos. Eso es un viejo debate que la UCR ha dado. El propio Raúl Alfonsín en sus discursos decía que no se puede discutir con un populista porque siempre te va a responder con un slogan, con una frase hecha. Y eso que antes era muy propio de los de izquierda ahora está pasando con discursos que no tienen nada que ver con la realidad, con la destrucción del Estado, del Ministerio de Educación, de la educación pública. Son discursos irresponsables sin sustento y, por el contenido, los califico de derecha. No me gusta hablar de personas a mí. Me gusta hablar de ideas y esas son las ideas que no comparto y el partido radical no está en condiciones de compartir.

— ¿Esas ideas de derecha son un límite para el futuro de Juntos por el Cambio?

— La UCR es un partido basado en las instituciones, en la República, en dos ideas centrales que son la libertad y la igualdad. La libertad es la esencia pero la igualdad la tiene que proveer el Estado cuando hay desigualdad. El Estado tiene que implementar un sistema educativo para que todos tengamos las mismas chances de educarnos porque un país sin educación no hay ningún futuro. Dejar en manos de la libertad de mercado la posibilidad de educarse nunca sería una política que un radical avalaría.

— Pero entonces, ¿Si el PRO insiste, como lo sugiere Patricia Bullrich, con incorporar al liberalismo qué va a hacer la UCR?

— Nosotros pertenecemos a una coalición y nosotros resolvimos que queremos ampliar la coalición pero en un sentido inverso a esa política de derecha. Nosotros queremos ampliar en base a programas o ideas. Como hace cualquier coalición seria del mundo que tiene que tener un programa común, todos lo subscriben y después hay una coalición. No al revés. No es que yo me uno a una persona porque me cae bien y después veo qué hacemos. Acá tratamos de tener sensatez, parar la pelota y discutir los temas.

La foto final de la Convención Nacional en el Teatro Coliseo Podestá (Fotos: Gustavo Gavotti)

— ¿Se podría ampliar con el peronismo federal o el socialismo?

— Por supuesto. El socialismo es un partido muy afín al radicalismo, de hecho, ha compartido la coalición en su momento. Con el peronismo, hubo momentos muy críticos de la historia como fue el 2002, donde hubo un Gobierno con ministros radicales, con acuerdos políticos de gobernabilidad. Hay sectores del peronismo que de ninguna manera están lejos del pensamiento radical.

— Este viernes surgió un reclamo de los convencionales para que el bloque se unifique en la Cámara de Diputados. ¿La mesa de conducción va a trabajar en ese sentido?

— Es un tema que está en todas las mesas de diálogo. La Convención tomó el reclamo, lo va a trabajar. Va a ser uno de los organismos del partido que va a procurar que esto en el plazo más breve se pueda solucionar.

— ¿Cómo lo ves posicionado a Facundo, tu hermano, para su candidatura presidencial el año que viene?

— Facundo es un dirigente que inspira a los argentinos. El radicalismo tiene gobernadores con experiencia de gestión como Gerardo Morales, como Gustavo Valdés, como Rodolfo Suárez, el propio Alfredo Cornejo que ahora no es gobernador pero lo fue y figuras como Facundo que son personas que recorren el país e inspiran. Argentina el año que viene lo que necesita son las dos cosas: gente con experiencia en gestión y gente que pueda marcar un rumbo, un camino hacia el futuro para que los argentinos salgamos, cambiemos la mentalidad. Porque si eso no cambia es muy difícil que las políticas públicas puedan mejora la calidad de vida de la gente.

