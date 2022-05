Sugestiva homilía de un obispo cercano al Papa: “No se trata de ocupar espacios de poder, sino generar transformaciones”

El arzobispo de La Plata, Víctor "Tucho" Fernández, dio una homilía en el Tedeum bonaerense que citó el ministro de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque

El tedeum en la provincia de Buenos Aires pasó casi desapercibido frente al realizado en la Catedral metropolitana. Lo cierto que dejó mensajes en clave sobre el malestar interno que atraviesa el Frente de Todos. El ministro de la Comunidad bonaerense y dirigente de La Cámpora, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, hizo un recorte de la homilía del arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández, que deja traslucir la disconformidad con la situación política y el presidente Alberto Fernández.

“ Porque no se trata de dominar espacios de poder, sino de usar las posibilidades que uno tiene para generar procesos de transformación (...) hay un click, hay una actitud que tiene que llegar en algún momento de la vida ”, publicó Larroque en su cuenta de Twitter, al citar las palabras de “Tucho” Fernández. Y continuó, en el mismo hilo: “Es cuando uno pasa de obsesionarse por las propias necesidades: de bienestar, de fama, de reconocimiento, de afecto, a una santa obsesión porque los otros vivan mejor”.

Tras la renuncia de Máximo Kirchner al bloque de diputados del Frente de Todos, Larroque se convirtió en uno de los funcionarios y dirigentes de La Cámpora más enfáticos en cuestionar la gestión de Alberto Fernández y en particular de su equipo económico, encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Con una interna al rojo vivo, Larroque eligió las palabras con mayor contenido crítico del arzobispo de La Plata, un hombre cercano al Papa Francisco.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof asistió al Tedeum en la Catedral de La Plata por la conmemoración por el 25 de Mayo junto a Andrés Larroque y al presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín. El mandatario declaró que su administración tiene “un compromiso irrevocable con la transformación” del distrito, en sintonía con la homilía del arzobispo platense.

“Gobernar es pensar en los que menos tienen, en los demás, y tenemos un compromiso irrevocable con la transformación profunda de la provincia”, dijo Kicillof después de participar de la ceremonia religiosa. “Hoy tenemos que pensar en los demás. De eso se trata la construcción de la patria”, agregó el gobernador.

De izquierda a derecha: el gobernador Axel Kicillof, el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, y el ministro de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque (@minsaurralde)

El arzobispo de La Plata convocó a la celebración miembros del gabinete municipal y de la gobernación, pero también de otros cultos, como Juan Zucarelli, presidente de Fecopeba, Agustín Marcoff, del servicio religioso de la AMIA de La Plata; Adriana Di Camillo, presidenta de la Mesa de diálogo interreligioso; el pastor luterano Paulo Siebra y el pastor bautista Pablo Vinet.

En ese marco interreligioso, “Tucho” Fernández expresó que “no se trata de dominar espacios de poder, sino de usar las posibilidades que uno tiene para generar procesos de transformación, que darán fruto en su momento, quizás más allá de mí”, y apeló a la conocida parábola bíblica de que “Jesús hablaba de una pequeña semilla de mostaza que poco a poco se convierte en un gran árbol donde se cobijan muchos pájaros del cielo”.

El mensaje de Andrés Larroque, dirigente de La Cámpora

“En la raíz de esa entrega hay un cambio interior, hay un clic, hay una actitud que tiene que llegar en algún momento de la vida. Es cuando uno pasa de obsesionarse por las propias necesidades: de bienestar, de fama, de reconocimiento, de afecto... a una santa obsesión porque los otros vivan mejor”, esbozó el arzobispo en el fragmento más destacado de su homilía.

“Ese paso maravilloso que nos lleva a reconocer al otro como otro y a buscar realmente su bien, es el mayor milagro de nuestras vidas y es el origen del más auténtico sentimiento de Patria”, completó.

En primera fila, Axel Kicillof escuchó la homilía junto a Federico Otermín

Además, Fernández se refirió puntualmente que “hace muchos años uno ve en muchos jóvenes demasiados sueños individuales, proyectos orientados al bienestar propio”. “Por eso nos hace falta volver a despertar desde los primeros años de la vida un genuino amor a la patria, para luchar codo a codo e incorporar a los débiles, eso es lo que nos desafía e ilusiona”, convocó el religioso. Y pidió “dejar de obsesionarse por el yo, de reconocer que no tengo identidad ni raíz sin los demás que crecieron conmigo, sin una historia común, sin un proyecto comunitario, y sentir la urgencia de decir ‘nosotros’”.

“No hay verdadero ‘pueblo’, no hay un sujeto colectivo real que pueda llamarse ‘nosotros’ si no están incorporados los últimos, esos que menciona el texto del Éxodo que escuchamos: el inmigrante, el huérfano, la viuda abandonada, el pobre que vive a tu lado”, remarcó la principal autoridad de la Iglesia de la La Plata.

“Se vuelve urgente volver a despertar desde los primeros años un genuino amor a la Patria, que es al mismo tiempo un sentimiento de querer caminar con los otros, luchar codo a codo, incorporar a los débiles que son también parte de la Patria querida, parte de ese ‘nosotros’ que nos ilusiona y desafía”, exhortó “Tucho” Fernández.

“Por nuestra Patria, que es un don de amor del Padre, y estamos reunidos precisamente para pedir por ella. Porque somos débiles y limitados, nuestras luces no son tantas, y cada uno desde su propia fe ha venido a invocar la ayuda del Padre de todos que nos hace hermanos”, concluyó.

"No hay verdadero ‘pueblo’, no hay un sujeto colectivo real que pueda llamarse ‘nosotros’ si no están incorporados los últimos", señaló el arzobispo de La Plata

SEGUIR LEYENDO: