Paolo Rocca fue absuelto en Italia en el juicio por el presunto pago de coimas en Brasil

Paolo Rocca, CEO del la multinacional ítalo-argentina que lidera el mercado del acero (Maximiliano Luna)

La Justicia de Milán se declaró “ no competente ” por un tema de jurisdicción en el juicio contra Paolo Rocca, su hermano Gianfelice y su primo Roberto Bonatti por presunto soborno internacional, iniciado en Italia más de un año, por lo que los directivos del Grupo Techint quedaron absueltos en ese país. Así lo resolvió la Sala VII Penal de esa ciudad del norte de Italia este mediodía cuando se esperaba una resolución en favor de la absolución o condena de los accionistas y directivos del Grupo Techint. Los tres jueces consideraron que “la acción penal” no podía iniciarse“ en Italia “por falta de jurisdicción”. Los fundamentos de esa decisión se conocerán en 60 días. Esto implica que el proceso quedaría a un paso de cerrarse. Los tres jueces del Tribunal rechazaron así la posibilidad de que el caso se juzgue en Italia porque los hechos no se habrían cometido en ese país, sino en todo caso en otras jurisdicciones, como Brasil, Suiza y Argentina.

Según pudo saber Infobae, la decisión sorprendió a la Fiscalía. “Se trata de tres ciudadanos italianos, y la empresa tiene oficinas muy cerca de Milán”, dijeron fuentes de la acusación en Italia. La fiscal Donata Costa aún no decidió si apelará esa decisión, y esperaría a conocer los argumentos de los tres jueces del Tribunal.

Los hermanos Rocca y Bonatti estaban acusados de haber pagado presuntamente coimas por 6,6 millones de euros, entre 2009 y 2013, a un ex directivo de Petrobras en Brasil arrepentido para la provisión de tubos industriales a esa petrolera estatal . La investigación se inició en 2015 en Italia y la multinacional ítalo-argentina siempre sostuvo que “no había pruebas de su participación”.

Rocca es la cabeza de la multinacional ítalo-argentina y, actualmente, presidente de Tenaris, líder en la producción de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera. No estuvo presente en el Tribunal de Milán cuando se conoció la decisión del Tribunal, ya que no era necesaria su asistencia, y se enteró de la noticia por una notificación que llegó a sus oficinas en la torre ubicada en la zona de Retiro en Buenos Aires.

“ Con satisfacción damos la bienvenida a la absolución pronunciada hoy en contra de Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y la compañía de San Faustín con respecto a los casos de presunta corrupción en los años 2009-2013, que se refiere a la empresa brasileña Confab y algunos funcionarios de Petrobras ,” señalaron los abogados de los directivos de San Faustín SA, la firma con sede en Luxemburgo que actúa como holding accionario del Grupo Techint. “Desde el principio dijimos que la actitud de la Compañía había sido la correcta y manifestamos extrañeza sobre los hechos imputados a miembros de la Junta, así como la falta de jurisdicción”, agregaron. Los accionistas y directivos del holding fueron defendidos por los abogados Francesco Mucciarelli, Marco Calleri, Andrea Rossetti y Adriano Raffaelli, quienes negaron en la audiencia que tuvo lugar el 17 de mayo último el presunto pago de sobornos por parte de los hermanos Rocca y Bonatti.

La fiscal Donata Costa había pedido cuatro años y medio de prisión contra los tres, por su rol de accionistas y directivos de San Faustín SA. También había pedido el decomiso del monto involucrado en la maniobra de corrupción internacional, y una multa administrativa de 1.239.000 euros. En el entorno de Rocca señalaron a Infobae que el juicio “había sido forzado” ya que “la causa en Brasil estaba cerrada” y “ni Paolo ni su hermano o su primo estaban mencionados en el expediente”. Y enfatizaron: “No hay ninguna persona nuestra bajo investigación”.

Los Tribunales de Milán donde hoy se conoció la resolución en favor de los accionistas y directivos de Techint

Según la acusación de la fiscal Costa, los imputados habrían realizado pagos ilegales en cuentas en el exterior al entonces director de servicios de Petrobras, Renato Duque, para favorecer con contratos a Confab Industrial SA, la filial brasileña de Tenaris, líder en la fabricación de tubos de acero sin costura, y controlada por San Faustin. Entre 2009 y 2012, la petrolera estatal brasileña negoció 22 contratos con Confab en forma privada, sin llamar a licitación internacional, por 1.418 millones de euros al cambio de la época.

A cambio, el directivo de Petrobras habría recibido el 0,5% por cada contrato estipulado, por un total de casi 6.592.000 euros, provenientes de cuentas bancarias de San Faustin Lugano (Suiza), “alimentadas por utilidades producidas por San Faustin y/o empresas subsidiarias”, según la acusación. Duque admitió, al declarar por videoconferencia en octubre pasado, haber recibido coimas. En Brasil, ya fue condenado por estos mismos hechos, acusado de “corrupción pasiva”. En abril de 2021, recibió su décimo tercer condena en el marco de la causa conocida como Lava Jato.

Paolo Rocca y su hermano Sanfelice, responsables del conglomerado global fundado por su abuelo, Agostino Rocca, tienen una fortuna de USD 3.900 millones según la revista Forbes. El juicio se realizó en Italia porque los tres acusados nacieron en Milán, y el Grupo Techint tiene una de sus sedes legales en Bérgamo, a 30 km de esa ciudad del norte italiano. La defensa de los empresarios argumentó que no debían ser juzgados en ese país porque los hechos “no tuvieron lugar” en Italia, aunque según la fiscalía, la ley local se aplica a quienes hayan cometido delitos de corrupción en el extranjero. También planteó que Confab tenía autonomía en Brasil, despegando a los accionistas del holding del accionar de los directivos en ese país en el presunto pago de sobornos.

Según la acusación fiscal, los pagos ilegales habrían sido concretados por personas de suma confianza de los hermanos Rocca y Bonatti, desde distintas ciudades donde opera el holding como Buenos Aires, Montevideo y Lugano (Suiza). La acusación buscó refutar la versión de que los ejecutivos del Grupo no estaban al tanto de las presuntas coimas pagadas por Confab Industrial en Brasil.

El “hombre de confianza” de los Rocca

Según fuentes cercanas a Paolo Rocca, “lo único que había en la causa era un pago desde una cuenta de San Faustin”. La hipótesis que manejaron los investigadores es que ese pago podría haber sido hecho por Héctor Zabaleta, ex contador de confianza del Grupo y la familia Rocca. Ex gerente de Administración del Grupo Techint, Zabaleta no estuvo entre los acusados en esta instancia en el juicio en Italia. Señalado como el “valijero” del grupo en la llamada causa de los cuadernos de las coimas, su indagatoria fue pedida por la fiscal Costa a la Justicia argentina a través de exhortos internacionales.

Sin embargo, fuentes de los Tribunales de Comodoro Py señalaron a Infobae que para avanzar en una medida de ese tipo “falta documentación de Brasil que no fue enviada”. Actualmente ese expediente tiene una disputa de competencia entre el Juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi y el de Luis Rodríguez, que debe resolver la Cámara Federal.

Si bien Zabaleta se jubiló en 2011, siguió siendo uno de los hombres de confianza del Grupo. En 2018, el ex directivo declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, y admitió haber sido quien realizó pagos ilegales por USD 1 millón a Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, durante el kirchnerismo. Baratta negó la acusación y Rocca dijo desconocer los pagos, ante la justicia argentina. Luis Betnaza, ex director corporativo de Techint, justificó ante el fallecido juez Claudio Bonadio que fueron por “una cuestión humanitaria”, para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez para garantizar la seguridad y evacuación del personal de Sidor en Venezuela, cuando el chavismo forzó su estatización. Tanto Rocca, como Zabaleta y Betnaza fueron sobreseídos en agosto del 2021 por el juez Julián Ercolini, una decisión judicial que quedó firme.

