Gobernador y censista : Oscar Herrera Ahuad participa del Censo 2022 en Misiones

Oscar Herrera Ahuad, gobernador de la provincia de Misiones, recorre las calles de Posadas como un censista voluntario más.

Mientras transcurren las primeras horas del Censo 2022 en todo el país, una de las perlitas que regaló el operativo que se desarrolla a nivel nacional fue la aparición del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, como un censista voluntario más de su provincia.

Ahuad, de 50 años, forma parte del nutrido equipo de censistas que se encargarán de relevar todos los hogares de la provincia de Misiones, y ya fue fotografiado caminando por las calles de la ciudad de Posadas, junto al kit con todo lo necesario para llevar a cabo su tarea en la capital provincial.

“El trabajo de esta jornada será fundamental para conocer los avances que hemos logrado y lo que todavía nos falta”, destacó Ahuad en diálogo con Canal 12 de Misiones, mientras realizaba parte de su recorrido por las calles de Villa Cabello. Asimismo, el funcionario remarcó que “los datos del censo sirven para dialogar con el vecino” .

El gobernador Ahuad recibe el kit del Censo 2022 para comenzar con su tarea de relevamiento en la ciudad de Posadas.

Según informa el portal MisionesOnline a partir de consultas a fuentes oficiales, la decisión de Herrera Ahuad “es una muestra de apoyo a la tan necesaria actividad para la distribución de recursos, proyectos, planes de trabajo territorial y conocer la realidad de la población argentina”.

Integrante del Frente Renovador de la Concordia, el partido local con más peso dentro de la provincia de Misiones, Herrera Ahuad es gobernador desde 2019. Gracias a su gestión durante casi ya tres años de mandato, el mandatario provincial se posicionó en el séptimo puesto (67,1%) del ranking de gobernador con mayor imagen positiva que elaboró CB Consultora Opinión Pública.

Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones, recorre las calles de Posadas junto a otros censistas.

Hoy, desde las 8 de la mañana, se lleva a cabo la etapa final del Censo 2022, con miles de voluntarios recorriendo los hogares de distintos puntos del país para determinar, fundamentalmente, cuántos habitantes tiene la Argentina a 12 años del último relevamiento.

Marco Lavagna, director del INDEC, comunicó hoy que “casi el 50% de las personas completó el censo digital”.

Durante una conferencia de prensa brindada esta mañana, el funcionario precisó que 23.813.773 personas completaron el formulario digital, lo que involucra a 8.615.318 viviendas. “En las últimas 72 horas completaron el censo digital 2.023.869 viviendas”, añadió.

Marco Lavagna

“Casi el 50% de las personas completó el censo digital. Superó todas las expectativas que teníamos y permitirá que el operativo de campo se haga mucho más rápido”, sostuvo el funcionario desde la sede del INDEC.

La página web para consultar la identidad del censista

Para poder comprobar si la persona que asiste a su hogar es realmente un censista, sólo se necesitan los datos del DNI e ingresarlos en una página dispuesta por las autoridades del Censo 2022.

Cuando llegue el censista al hogar, lo primero que preguntarán es si realizaron o no el cuestionario digital, ya que la carga online de la información no reemplaza la visita presencial. El folleto del INDEC subraya la palabra “importante” y explica: “El censo digital no exime que debamos estar en nuestras casas el día del censo presencial”. Por eso, también, se declaró el Día del Censo como feriado nacional, según la Ley N° 24.254, sancionada el 13 de octubre de 1993 y promulgada el 11 de noviembre de ese mismo año, a efectos precisamente de garantizar el correcto funcionamiento del relevamiento.

Quien reciba al censista en el hogar, podrá entregar el código alfanumérico de seis dígitos en caso de haber completado el formulario online. El código no debe estar impreso ni debe ser exhibido: basta que sea relatado para que el censista lo inscriba en el sistema y compruebe que el cuestionario esté correcto y completo.

