Pablo Moyano adelantó que le pedirán al Gobierno que todos los trabajadores registrados cobren una asignación familiar similar a la AUH

Pablo Moyano habla en un acto del gremio de Camioneros (Foto: Lihueel Althabe)

En el marco de la pelea contra la inflación, Pablo Moyano sorprendió al adelantar que en los próximos días le harán un pedido formal al gobierno nacional para reforzar los salarios, más allá de los acuerdos paritarios.

“ Hay alrededor de 6 millones de trabajadores registrados, pero solamente 2 millones cobran asignaciones familiares. Por eso, vamos a pedir que ese pago se universalice ”, detalló el referente de Camioneros en declaraciones a radio FutuRöck.

“Ayudaría a aumentar parte del salario del empleado y ese dinero va a ser volcado al mercado interno. Sería importante que, a través de un decreto o una ley en el congreso, se termine con esta discriminación y todos los trabajadores registrados cobren la asignación familiar por hijo ”, resumió Moyano antes de explicar que la solicitud será dirigida “al presidente Alberto Fernández, al compañero Sergio Massa (por su condición de titular de la Cámara de Diputados) y la ANSES”.

El reclamo del sindicalista apunta a buscar alternativas que compensen la suba permanente de precios, que se observa fundamentalmente en el valor de los alimentos y otros productos esenciales.

“Hay un crecimiento de la actividad económica, las paritarias son libres y se han dado bonos a jubilados y trabajadores informales, pero lamentablemente no alcanza”, advirtió el cotituar de la CGT. “La inflación está comiéndole el salario a los trabajadores y si eso no se controla, en tres o cuatro meses se diluyen los aumentos”, vaticinó con preocupación.

Control de precios en un supermercado de Buenos Aires

Para Pablo Moyano, el oficialismo no le encuentra la vuelta a la suba de precios y tiene que dar ya mismo una muestra contundente de autoridad: “Falta más fuerza para exigirles a estos tipos que remarcan todo el tiempo. No puede ser que Paolo Rocca siga manejando el mercado, el campo maneje el precio de los alimentos… El Gobierno debería sentarlos a una mesa y decir ‘hasta acá llegamos, no se puede’ ”.

En el mismo sentido, el gremialista agregó que “se viven momentos difíciles, cruciales para el año que viene”, por lo que es imprescindible que la alianza de gobierno logre normalizar la economía antes de las elecciones presidenciales: “Es la única herramienta de la que se agarra la oposición y no queremos volver a la derecha. Hay crecimiento, pero si no se controla la inflación, va a ser difícil el tema paritario”, insistió.

Por supuesto, Moyano tiene claro que para lograrlo es fundamental que el oficialismo solucione sus problemas internos: “Nos duele ver las diferencias que hay en el Frente de Todos. Yo hablo con Máximo (Kirchner), con Alberto (Fernández) con Gobernadores y estamos tratando de que haya unidad nuevamente. ¿Si el día de mañana no hay acuerdo? Entonces todo se definirá en una gran PASO ”.

Pablo Moyano posa con Máximo Kirchner en una foto que generó gran revuelo en el marco de la interna del Frente de Todos

“Haremos los esfuerzos para recomponer esta situación y que termine el mandato de Alberto dándoles respuestas a los trabajadores. ¿Si Cristina Kirchner puede ser candidata? Ella sabrá, Alberto, Cristina, Massa algún gobernador... Vamos a hacer esfuerzo para estar todos juntos o se irá a una gran PASO”, diagnosticó en referencia a las distintas corrientes internas del Frente de Todos.

Además, Moyano fue consultado sobre el rol de la oposición y qué posibilidades tienen para 2023: “Son una bolsa de gatos, cachivaches que salen a criticar cada medida que se anuncia. Este Gobierno es el único sector político que puede dar respuestas en este momento difícil. Ellos (Juntos por el Cambio) vienen por lo que no pudieron hacer en 2015, que es arrasar con todos los derechos de los trabajadores”.

Finalmente, a pesar del contexto complejo que vive el país, el referente de Camioneros le dio un crédito de confianza al ministro de Economía Martín Guzmán, que desde hace tiempo es blanco permanente de las críticas del kirchnerismo: “Estuve dos o tres veces con él, me ha explicado el acuerdo con el FMI, está muy preparado y cumple una función importante. El tiempo lo juzgará... A nosotros nos prometió que no va a haber ajuste y yo no veo que lo haya, porque hay bonos para jubilados, las paritarias son libres, hay aumentos para compañeros de movimientos sociales…”.

“Si observamos que hay un plan de ajuste saldremos a la calle, pero hoy yo no lo veo. Lo preocupante es el tema de la inflación, ahí sí puede haber una crítica a Guzmán”, completó.

SEGUÍ LEYENDO