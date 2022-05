Mensaje de Larreta para Macri y Bullrich de cara a 2023: “Los que quieran participar, todos a las PASO”

Larreta junto al intendente de La Plata, Julio Garro

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que las candidaturas del espacio opositor se definirán a través de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y que todos los que quieran ser candidatos “son bienvenidos” . Lo hizo junto al intendente de La Plata, Julio Garro, quien todavía tiene intenciones de competir por la candidatura por el PRO para la gobernación bonaerense, en medio de una tensión dentro de la oposición con varios nombres para enfrentar al oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Larreta evita pronunciaciones fuertes hacia su propia candidatura. Este jueves desde City Bell, el jefe de gobierno -que buscará dar la discusión presidencial desde el espacio PRO- aseguró que “todavía falta”, y que su responsabilidad es trabajar por la ciudad de Buenos Aires. “Estoy intercambiando experiencias como en este caso con Julio (Garro), pensando en encontrar experiencias que nos permitan replicarlo en la Ciudad”.

Además, Larreta le quiso bajar la espuma a la interna dentro del PRO que por estas horas se debate en la inclusión o no del libertario Javier Milei al espacio y -como sostuvo el ex presidente Mauricio Macri- no quedar atada a la “agenda” de la Unión Cívica Radical.

Como contó Infobae, días atrás los máximos líderes del PRO tuvieron un almuerzo en Puerto Madero. En aquel encuentro fue cuando Macri pidió que el PRO “no se deje manejar por la UCR en el Congreso, como sucedió en las últimas votaciones”. En ese alumerzo, no hubo señales sobre la interna o candidaturas.

Pero este jueves en su recorrida por La Plata, Larreta dio algunas señales y enfatizó que las candidaturas “todas se definirán por las PASO”. “Los que quieran participar, todos a las PASO”, sentenció.

El mensaje también cayó en gracia en la discusión bonaerense del PRO, donde abundan los postulantes a la candidatura provincial. Es que además de Garro, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de Capitán Sarmiento -auspiciado por Patricia Bullrich- Javier Iguacel, el diputado nacional Diego Santilli -con fuerte impulso de Larreta-, el diputado nacional Cristian Ritondo asoman hoy como posibles precandidatos a la gobernación.

Pese a la danza de nombres en distintos niveles, Larreta también sostuvo: “Estamos más unidos que nunca”. La preocupación del alcalde, sostuvo, pasa por la inflación y nacionaliza su discurso. “Estuvimos con varias recorridas, hablamos con comerciantes y emprendedores, mucha energía y buena onda. Necesitamos ese compromiso, eso es lo que la Argentina necesita” , explicó.

Larreta y Garro recorrieron el cordón productivo local, dialogaron con emprendedores y comerciantes de la capital bonaerense.

“Estamos muy contentos de recibir, una vez más, a Horacio en nuestra ciudad y compartir juntos una agenda centrada en la producción. Nuestra prioridad hoy es acompañar a los invierten y generan trabajo, acompañando sus esfuerzos para apuntalar el crecimiento y el desarrollo en La Plata, la Provincia y todo el país”, dijo Garro.

El recorrido incluyó un paso por las instalaciones de Tecnoflor, una cooperativa agrícola de vanguardia que utiliza tecnología de última generación para producir hortalizas y flores que comercializa al mercado nacional.

También supervisaron las tareas de repavimentación de la calle 467 entre Camino General Belgrano y Ruta 36, una obra que permitirá facilitar el traslado de la producción platense; y caminaron por el paseo comercial de calle Cantilo, en City Bell, donde a su vez mantuvieron un encuentro con emprendedores y comerciantes.

“Estamos pasando un momento complicado con la inflación, pero la gente necesita previsibilidad para proyectar su vida. Hoy la actualidad de nuestro país y nuestra provincia no es la más adecuada, la gente no llega a fin de mes y la pasa mal. Argentina necesita reglas claras y sobre todo saber hacia dónde vamos”, dijo Garro.

