Rodríguez Larreta: “Si queremos un cambio tenemos que hacer las cosas diferentes”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (Maximiliano Luna)

Minutos después de presentar el plan Empleo Joven junto al senador Martín Lousteau -y varios funcionarios de su gabinete-, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aprovechó un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AMCHAM) para dar un discurso en tono presidencialista , en el cual destacó la necesidad de “ hacer las cosas diferentes ” para que haya un cambio en la Argentina.

“En el cómo es donde entra en juego el desafío mayor: terminar con la grieta. Nunca logramos sostener un plan en el tiempo porque lo único que se sostiene en el país es la confrontación política. Yo propongo cortar con este ciclo de acusaciones y chicanas y mezquindades que nos trajo hasta esta decadencia, y probar algo distinto. Si realmente queremos un cambio, si queremos una Argentina desarrollada y protagonista del mundo, tenemos que hacer las cosas diferentes”, señaló el mandatario porteño.

En esta línea, afirmó que el próximo gobierno deberá “ser de coalición” porque “ la legitimidad que surge de una elección ganada con el 50% más uno de los votos ya demostró no ser suficiente para impulsar las transformaciones que necesita nuestro país ”. En este sentido, no solo puntualizó la necesidad de bajar la inflación y lograr equilibrio fiscal, sino que también habló de reformas en el sistema laboral, previsional e impositivo del país.

“Una vez ganada (la elección), hay que sumar a los que coincidan con nuestra visión de país y hay que integrarlos al Gobierno. Para eso, hay que negociar. Y negociar significa ceder (...). Esto no puede ser una transacción. No se puede cambiar dos leyes por tres cargos, o que un gobernador apoye una ley por un puente”, amplió Rodríguez Larreta.

En otro pasaje de su discurso hizo referencia a las discusiones internas en Juntos por el Cambio y, a pesar de la presión de los dirigentes con posturas más extremas, habló de la necesidad de ampliar la coalición opositora y “mantener a la mayoría dentro de una posición de centro, alejada de los extremos”. “No podemos llegar desde la grieta. Si para llegar tenemos que insultar a todo el mundo, después no podemos pedirles apoyo para ninguna transformación”, sostuvo. Un mensaje para aquellos que insisten con posturas como las que plantea Javier Milei .

Con relación a las críticas de la gestión económica del Gobierno, Larreta indicó que “ no hay manera que un país crezca con la mitad de la inflación que tenemos hoy ”, recordó “casos exitosos de estabilización que no pudieron sostenerse en el tiempo” como “el Plan Austral y la Convertibilidad”.

Más allá de esta presentación, Larreta brindó un discurso similar ayer, en la cena de la Fundación Libertad, en donde buscó reforzar su perfil de candidato moderado. En el mismo evento, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que también busca una postulación nacional, habló en sentido inverso.

“No hay medias tintas. No podemos jugar al medio. El medio es la continuidad de la decadencia”, aseguró la presidenta del PRO. Incluso sostuvo que “la grieta no es un invento de esta coalición, sino una construcción cultural de quienes hoy dominan el poder del gobierno para generar la idea transversal de un enemigo” y terminó proponiendo, sin vueltas, que el próximo gobierno lleve adelante “un cambio cojonudo”.

Minutos antes de su disertación en AMCHAM, Larreta compartió un acto con Lousteau. Lo hizo luego de los reproches de Mauricio Macri a los movimientos políticos de los dirigentes de la UCR.

Acerca de las discrepancias o planteos de Macri sobre la estrategia partidaria, Rodríguez Larreta sostuvo: “En el PRO tenemos que sostener nuestras convicciones independientemente que pueda significar que se vote diferente. Seguramente, no será la última vez que pase. Cuando había valores en juego como el default, la ley del Consejo de la Magistratura, la reforma judicial o la ley de Procurador General votamos todos juntos”. Y agregó: “Está bien que haya diferencias”.

Desde ese punto de vista, el alcalde de la Ciudad ratificó que la unidad de Juntos por el Cambio es “inquebrantable” y que las “posiciones diferentes y de visión” que puede haber en algunos temas es “un valor y enriquece” a la oposición. “Tenemos que seguir con la vocación de seguir ampliándonos, de sumar gente de distintos orígenes, con más o menos experiencia en la política”, completó.

