Catarata de críticas de Boudou, Alicia Castro y Mariotto a Guzmán durante un acto en Rosario

El ex vicepresidente Amado Boudou cuestionó en Rosario al ministro de Economía, Martín Guzmán, por las medidas del Gobierno

El ex vicepresidente Amado Boudou presentó ayer en Rosario su agrupación política, “Soberanxs”, junto a Alicia Castro y Gabriel Mariotto, donde se volvió a explayar en críticas hacia el “rumbo económico y social” que definió el Gobierno y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“No me da ninguna alegría que al ministro de Economía le tomen examen los dueños del sistema”, fue una de las definiciones más destacadas del ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner, en un discurso en el Centro Cultural Atlas en la ciudad de Rosario.

Con un público afín y militante, Amado Boudou repasó distintos temas de la agenda nacional y puntualizó en la política económica a cargo de Guzmán, sobre la que manifestó que “ no puede ser un objetivo que el superávit fiscal o el desendeudamiento, son herramientas ”. “El objetivo es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo”, remarcó durante la actividad, en la que pidió “cambios en cómo pensamos las política”, sobre la que se ha puesto a “las vidas, las necesidades y deseos alrededor de la economía”.

“Queremos proponer algo más viejo que la escarapela, que es organizar la sociedad alrededor de los seres humanos y alrededor del planeta. No son solo palabras, es algo que podemos hacer y hemos hecho en otros momentos”, desafió.

A lo largo de su intervención, el ex vicepresidente contó que le generó una especial molestia que Martín Guzmán haya participado de un encuentro con empresarios en el hotel Llao Llao, en la ciudad de San Carlos de Bariloche de la provincia de Río Negro.

“En el Llao Llao estaban los dueños del sistema económico tomándole examen a la política y dándole instrucciones. No me da ninguna alegría que el ministro de Economía de nuestro gobierno haya ido ahí a que le tomen examen , y que tenga que dar explicaciones si su Presidente no hubiera surgido de las mayorías del voto popular”, afirmó Boudou. Y destacó: “ Ese no era un acto institucional, no era diálogo. Era un grupo de poder tomandole examen a la política, es pensar el sistema económico y social argentino por fuera de la democracia” .

Amado Boudou expresó su malestar con Guzmán por haber participado del Foro Llao Llao, que reunió a dirigentes de la política con grupos empresarios

Además, lamentó que en “nuestro país los trabajadores formales no les alcanza para llegar a fin de mes” y que se alcancen “niveles de pobreza y violencia que parecían imposibles”. “Este sistema los hizo posibles, no fue el peronismo o el populismo, fueron las políticas de exclusión social y que pusieron a la economía en el centro y la humanidad alrededor”, dijo. “Se ha triplicado la productividad del trabajo y cada vez trabajan menos personas remuneradamente. Y los salarios están estancados, alguien se esta llevando esa diferencia”, sostuvo.

En su intervención, volvió a manifestarse en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre el que advirtió que “es inflacionario”. “Además de ser un mal acuerdo, tenemos un acuerdo que se monta sobre una dinámica inflacionaria que Macri puso en funcionamiento, al que se sumó altas tasas de interés, una inflación atada al dólar y que aumenten las tarifas de los servicios públicos. Ese acuerdo es la semilla de más inflación”, remarcó.

Y concluyó: “Hay que hablar de un rumbo económico y social, porque van de la mano. La idea de Soberanos tiene que ver con eso, es la disputa del centro y la periferia. Si vamos a ser un país exportador de materias primas y comprador de productos terminados, con muy poquitos puestos de trabajos, o si, como propuso el peronismo desde su inicio, un proceso de industrialización que nos permita tener independencia económica”.

"No puede ser un objetivo que el superávit fiscal o el desendeudamiento, son herramientas”, destacó Boudou

Alicia Castro y Gabriel Mariotto, los otros oradores

La ex embajadora en Rusia y Venezuela, Alicia Castro, fue más enfática contra el ministro de Economía. Lo calificó de “pasante amigo” y “cuadro del FMI” a Martín Guzmán. “¿Cómo no nos llamó la atención qué, habiendo tantos cuadros económicos y políticos en la Argentina, tantos y hombres y mujeres capacitados para manejar la economía, hayan elegido a un pasante de 34 años y amigo de la gente del Fondo Monetario. Guzmán es un cuadro del Fondo, por eso hizo un contrato de adhesión”, planteó.

También se discutió la interna del Frente de Todos en la actividad. Gabriel Mariotto propuso: “Vinimos a discutir con los compañeros de Rosario cuál es el rumbo que plantea Soberanos al Frente de Todos, para que ese frente electoral se transforme en un frente político y también al resto de la sociedad argentina. Hay que discutir rumbos. Si discutimos rumbos, será más fácil ponernos de acuerdo”.

En tanto, Amado Boudou evitó alinearse explícitamente con algunos de los sectores de la coalición y le pareció comprensible que haya desacuerdos. “Entiendo que es más interesante buscar un título que ideas”, afirmó. “Si hubo que construir un frente, es porque no había una unidad total de criterio, sino hubiera existido un solo espacio que se presentaba. Es lógico que en el frente haya distintos puntos de vista, a veces da la sensación que no son distintos puntos de vista sino distintos rumbos, y ahí es donde surgen expresiones más confrontativas. Pero es razonable que así sea dentro de un frente”, concluyó.

