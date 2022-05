Los pronósticos electorales de Durán Barba: “No sería raro que Cristina Kichner y Mauricio Macri se enfrenten en las próximas elecciones”

Mauricio Macri y Cristina Kirchner frente a frente en el Congreso de la Nación, el día que Alberto Fernández asumió como Presidente (EFE)

En medio de la división interna que afecta al gobierno nacional y de las diferencias que elevan la intensidad del debate entre los referentes de Juntos por el Cambio, Jaime Durán Barba accedió a realizar un análisis público de la escena política argentina.

En primer lugar -en declaraciones a radio La Red- hizo foco en la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “Es muy extraño porque un país presidencialista siempre tiene un Presidente, pero aquí tenemos un caso en el que la vice es tanto o más importante que el Presidente, se disputan el poder y no se hablan. Es un caso único en ciencia política”.

“Si en un avión hay dos pilotos y no se sabe quién conduce, eso no puede terminar bien. El caos en el que hemos caído es muy grande. No sabemos quién manda y que no se hablen es insólito. La gente votó por el Presidente, eso es así y jurídicamente él debería mandar. Supongamos que se diera un choque total, Cristina tampoco podría hacer mayoría en el Congreso para destituirlo, porque la oposición no lo permitiría. Es un tema psicológico, Alberto no se impone porque le tiene miedo a Cristina Fernández”.

La interna de Juntos por el Cambio: “Es lógico que estén disputando la candidatura (a Presidente). Horacio (Rodríguez Larreta) ha hecho una gran labor como jefe de Gobierno y es lógico que quiera ser candidato. Lo mismo Mauricio Macri, que lo pretenda como ex presidente es normal. Es política, las internas de un partido son lógicas y se resuelven en algún momento.”

“Creo que Patricia también pretende, es lógico porque es una mujer valiosa. Mauricio (Macri) Horacio (Larreta), Patricia (Bullrich), creo que María Eugenia (Vidal) ya no está en la carrera, pero si ella quiere... Todos han trabajado, han tenido discrepancias y es el estilo de ellos; cuando se presentó la ley del aborto, Macri dijo voten de acuerdo a su conciencia. Es parte de la vida. Lo que no es normal es que haya dos presidentes”.

La posible candidatura de Macri: “Mauricio es completamente competitivo, está lleno de ex presidentes que perdieron y han vuelto a ganar en Latinoamérica. Los políticos por naturaleza compiten hasta el fin. Siempre digo que la política es una enfermedad que se cura sólo con la muerte. Todo político que se afilia a un partido tiene ganas de ser presidente”.

¿Mauricio Macri vs Cristina Kirchner?: “Todo es posible en América Latina. En Perú era impensable unos meses antes de las elecciones que (Pedro) Castillo pudiera ser presidente; en Chile, Boric no era imaginable y ganó. En todos lados pasan cosas medio insólitas. Por ejemplo, que Donald Trump esté volviendo con fuerza en EEUU ante la caída vertical de Biden es increíble. Entonces, no sería raro que (en Argentina) se dé nuevamente un enfrentamiento entre Cristina y Mauricio... no sería raro. Ambos tienen mucha trayectoria. Más allá de simpatías y antipatías, no hay duda de que CFK ha sido una mujer muy inteligente, hábil, una gran política; y él es un ex presiente. Es perfectamente posible que se enfrenten”.

Jaime Durán Barba y Mauricio Macri sonríen, cuando el ecuatoriano era el gurú de la estrategia electoral de Cambiemos

El avance de los libertarios: “Javier Milei es un fenómeno muy acorde a lo que pasa en América Latina y en el mundo. Este estilo de candidatos que tienen como fuerza no parecerse a los políticos está pegando en todos lados. Entonces, Milei, si hace bien las cosas, tiene su chance. Estudié la campaña de Zelensky en Ucrania y fue un personaje anómalo, hizo cosas insólitas. Lo de Boric ha sido muy original, que no fue incluido en la concertación porque se burlaban de él, decían que era ridículo. Castillo en Perú no puede ser más anómalo”.

¿Milei aliado a Juntos por el Cambio?: “No creo que tenga la disciplina y la mente para ser miembro de un proyecto en el que tiene que compartir cosas. No lo conozco personalmente, pero mi impresión es que es una persona demasiado violenta y autoritaria; con una persona así es difícil hacer grupo. Sería difícil que él se integre a un espacio en el que la norma es la sensatez. El PRO es de gente generalmente sensata, es un partido democrático y cada uno opina y da su punto de vista. Yo creo que el PRO es mucho más del estilo de un candidato como Horacio, Patricia, Mauricio o María Eugenia, que funcionan dentro de un comportamiento menos agresivo que el de Milei”

El futuro de la Argentina: “No soy optimista con lo que pasa, el enfrentamiento entre el Presidente (Fernández) y la vice (Cristina Kirchner) tiene cualquier consecuencia. La economía argentina no está bien, la del mundo tampoco. Yo amo argentina, ojalá le vaya bien a Fernández, honestamente quisiera por el país, pero no lo veo fácil. Hay que hacer un cambio de rumbo porque el modelo no funciona. Los modelos que incrementan el gasto y dan subsidios funcionan cuando hay mucha plata, pero el país y el mundo están quebrados por efecto de la pandemia. No es viable

¿Sorpresa en Argentina?: “El mundo se ha vuelto inmanejable. Trump, que es el único presidente norteamericano que pretendió dar un golpe de Estado, está subiendo como espuma en EEUU. Estuve muy metido estudiando las elecciones peruanas y chilenas y en ambas ocasiones quien ganó fue el candidato del que no se hablaba tres meses antes. El mundo está impredecible, la gente con internet se liberó de todo, se conecta directamente, no hace caso a las iglesias ni a los partidos”.

