Jaime Durán Barba: “Uno de los dos tiene que terminar el mandato, o Cristina asume la Presidencia o lo hace Alberto”

Durán Barba: "Uno de los dos tiene que terminar el mandato, o Cristina asume la Presidencia o lo hace Alberto"

El asesor político Jaime Duran Barba brindó su visión sobre la situación actual del Gobierno, luego de la reciente aprobación del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados y los incidentes que se registraron frente al Congreso de la Nación. En ese contexto recalcó las diferencias internas del Frente de Todos, especialmente entre el Presidente y la Vice, y en diálogo con Jonatan Viale, en Radio Rivadavia, consideró: “Uno de los dos tiene que terminar el mandato: o Cristina (Kirchner) asume la presidencia o lo hace Alberto (Fernández)”.

El analista ecuatoriano comenzó opinando sobre el video que la vicepresidenta subió a sus redes sociales, exhibiendo los piedrazos que recibió su despacho en el Senado durante la votación del acuerdo con el Fondo. “Es evidente que este video está producido, pero lo que llama la atención es la anomia grupal en el kirchnerismo. ¿Cómo puede un Ministro importante como Larroque decir que le sorprende el silencio del Gobierno?” , dijo Durán Barba. Y agregó: “¿Cómo uno entiende que esas personas que estaban al pie del Congreso luchando contra el FMI ataquen a Cristina, que también estaba en contra del acuerdo?”.

En esa misma dirección indicó que “lo están acusando a Alberto de que ha armado un ataque a la Vicepresidenta en el Congreso de la Republica”, lo cual era “muy grave”. Y fue en ese momento en el que, en consecuencia, se expresó sobre la fortaleza de Alberto Fernández: “No cabe en un sistema presidencialista que la Vice tenga mas poder que el Presidente. Uno de los dos tiene que terminar el mandato: o Cristina asume la presidencia o lo hace Alberto” . “Un Presidente normal echa a los que lo están queriendo tumbar y forma un Gobierno propio”, sentenció el asesor político.

Por otra parte, al referirse al rol de la oposición afirmó que “viendo el panorama de América latina, la oposición tiene que rejuvenecerse, está un poco viejita”, aunque en el caso de Argentina concluyó: “Lo digo explícitamente, ojo con Milei”.

Jaime Durán Barba opinó sobre la actualidad del Gobierno argentino

Asimismo, a principios de febrero, Durán Barba había asegurado que el liderazgo de Cristina Kirchner se encuentra en decadencia y había descartado que tenga seguidores en otros países de la región. “Ella no es líder en ningún lado. ¿Qué candidato de qué país la invita? Nosotros tenemos encuestas en varios países y el 90% de la gente cree que ella no ha actuado correctamente cuando fue Presidente. Es una persona que no tiene liderazgo en ningún lado salvo en la Argentina... Y en la Argentina se está transformando en una líder del Conurbano” , planteó.

Además, el gurú político que se hizo conocido en la Argentina por su trabajo como asesor de Mauricio Macri, resaltó que por ese entonces ya había una crisis que podría marcar el final del kirchnerismo en el contexto de un fenómeno global que puso bajo la lupa a todas las democracias. “El peronismo está en problemas como todas las democracias representativas. No somos muy conscientes del enorme cambio que se produjo con la tercera revolución industrial, internet y demás. La gente desató sus ambiciones. Mucha gente que antes estuvo conforme con vivir de una pensión, de un plan, quiere que su hijo no viva de planes, quieren que sus hijos progresen”, explicó.

Por último, con respecto a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en diputados, había asegurado: ”Son personas que no entienden el mundo. No es posible que alguien no piense en un acuerdo con el Fondo, sea bueno o malo. Sin acuerdo, se bloquean los desembolsos de todos los organismos internacionales y para la Argentina sería una hecatombe. Que alguien no entienda eso, se justifica sólo por su falta de preparación; es alguien que nunca vivió afuera del país, es alguien que no entiende nada y tiene una visión aldeana de la vida”.

