La Ucedé también rechazó la decisión de Juntos por el Cambio sobre Javier Milei: “No se puede dejar a nadie afuera”

Andrés Passamonti, presidente de la Ucedé, junto con Diego Santilli

El presidente de la Ucedé nacional, Andrés Passamonti, consideró este jueves que la decisión de Juntos por el Cambio de cerrarle las puertas a Javier Milei “no es buena” porque, según consideró, “no se puede dejar a nadie afuera”. Sus declaraciones se suman a las de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien desaprobó la estrategia votada ayer en la Mesa Nacional de la coalición opositora.

“Coincido con Milei en algunas cosas, pero no estoy de acuerdo con las formas”, respondió Passamonti consultado sobre el diputado de Avanza Libertad. Durante una entrevista radial, el titular de la Ucedé nacional resaltó que “las limitaciones, los cercenamientos, no son buenos”, indicó.

Además, resaltó que no se puede “dejar a nadie afuera en esta cruzada de recuperar el país después de 60 años de atraso. A pesar de las posiciones duras de Javier no podemos descartar a nadie. Hoy necesitamos a cada uno de los argentinos para salir adelante”.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

La reacción de Passamonti se debe a que en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de ayer se aprobó “el manual de buenas prácticas”, donde se afirmó que “para la ampliación de JxC deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza”, como una forma de cerrarle las puertas a un acuerdo con Milei, a quien criticaron duramente: “Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”.

“Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”, afirmó la coalición en un comunicado tras la reunión que mantuvieron en la sede del Instituto Hannah Arendt.

Dirigentes de Juntos por el Cambio revisan el "manual de buenas prácticas" que aprobaron durante la reunión

Sin embargo, en la mañana de este jueves, Patricia Bullrich cuestionó las definiciones tras esa reunión: “No me parece que el ‘no’ sea una buena estrategia para JxC”.

“Milei nunca pidió entrar a Juntos por el Cambio ni ser parte, así que estamos discutiendo algo abstracto y no me parece que sea razonable discutirlo de esa manera”, aclaró la presidenta del PRO en declaraciones a radio Continental.

“En la reunión de ayer hubo algunos temas que hay que debatirlos mejor. Este tema —sobre Milei— no estaba en mi agenda, no había sido discutido previamente por los partidos. Llegué a la reunión tarde y la decisión estaba tomada. Creo que en este momento tenemos que plantearnos nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que el no sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio. Ayer lo intenté discutir, pero el tema ya se había debatido. Desde mi punto de vista, de una manera todavía no clara”, señaló la titular del PRO.

En este sentido, Bullrich insistió: “El hecho de que la incorporación sea por unanimidad es el reglamento de buenas prácticas. El hecho de que se haya decidido sin haber consultado todavía a los partidos o sin estar en temario un tema de esta envergadura para que los partidos debatan previamente sus posiciones me parece un poco apresurado. Tenemos que ser más consciente y pensar más en la construcción, antes que cerrar las puertas en Juntos por el Cambio”.

SEGUIR LEYENDO: