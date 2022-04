Polémica por un acuerdo sobre Malvinas que firmó Cambiemos: Cancillería abrió una investigación y el ex embajador británico dio su versión de lo que sucedió

El ex vicecanciller argentino durante el Mauricio Macri, Carlos Foradori, y el ex viceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan

El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, ordenó iniciar una investigación para determinar responsabilidades sobre la situación en la que el exviceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan, y el ex vicecanciller argentino durante el Mauricio Macri, Carlos Foradori, firmaron una Comunicación Conjunta acerca de las Islas Malvinas.

En sus memorias, el diplomático británico relató que en una negociación que en 2016 tuvo en Argentina sobre la concesión de vuelos adicionales al archipiélago del Atlántico Sur, Foradori estaba “borracho” . Tras conocerse la noticia, Cafiero decidió iniciar un sumario para indagar qué sucedió realmente.

El encuentro aludido tuvo lugar el 12 de septiembre del 2016 en la residencia de la Embajada Británica en Argentina. Allí, Duncan se encontró con Foradori para negociar una comunicación en torno a acuerdos de tránsito aéreo y vínculos comerciales en las Islas. El diplomático británico narró detalles de una cena en su libro de memorias, titulado In the Thick of It: The Private Diaries of a Minister. “Bajo la residencia hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot. El escenario es muy agradable para una reunión y nos juntamos ahí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores”, comenzó el relato de Duncan.

Las memorias en cuestión fueron difundidos ayer por el medio “Declassified UK” . En otro fragmento, Duncan contó que ese escenario era un “buen telón de fondo diplomático para las delicadas negociaciones para asegurar los vuelos adicionales a las Malvinas” y prosiguió: “A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general”. Esa parte de la reminiscencia del diplomático británico desató la reacción reciente de la Cancillería argentina.

“ Es de una gravedad institucional enorme lo que cuenta Duncan ”, sostuvo una fuente cercana a Cafiero. Desde el Ministerio ubicado en el barrio de Retiro explicaron que iniciaron un sumario interno para corroborar la veracidad del relato y determinar responsabilidades. “Foradori tendrá que hacerse cargo si incurrió en un mal desempeño como funcionario público”, aseguraron en el Palacio San Martín.

Foradori fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se desempeñó como virtual vicecanciller, cuando Susana Malcorra era ministra del área. En septiembre del 2016, ambos funcionarios fueron interpelados en el Congreso luego de los cuestionamientos que la entonces oposición le realizara por la Comunicación Conjunta firmada ese año con el Reino Unido. “Fue una cesión de soberanía sobre Malvinas que perjudicó al país”, sostienen en Cancillería. En diciembre de ese año, Foradori renunció a su cargo. Como es diplomático de carrera, el ex vicecanciller pertenece a la planta permanente del Servicio Exterior de la Nación, pero permanece fuera de funciones tras su dimisión.

En el Palacio San Martín pretenden que, tras el procedimiento administrativo iniciado mediante el sumario y la investigación interna, Foradori sea suspendido o expulsado del Servicio Exterior . “Él va a tener la oportunidad de explicar su versión de los hechos”, explicaron ante la consulta de este medio funcionarios de Cancillería que llevan adelante la investigación. “Con esa comunicación conjunta de 2016, Foradori le otorgó la licencia de pesca ilegales al Reino Unido, les concedió espacios en el mar argentino para que se inicien exploraciones de hidrocarburos. Todo es un retroceso en el reclamo por la soberanía de las Islas”, señala un diplomático del equipo de Cafiero.

La respuesta de los británicos

Infobae pudo dialogar con Mark Kent, quien por entonces se desempeñaba como embajador del Reino Unido en Argentina, y el diplomático desmintió la versión de Duncan: “Mi recuerdo es que aquella noche Carlos Foradori sólo tomó agua y no vi a ningún miembro de la delegación argentina en estado de ebriedad”. A su vez, Kent explicó que “el comunicado conjunto fue elaborado por varios funcionarios de ambos países y no se terminó de definir en la reunión informal en la Residencia Británica, sino al día siguiente, con la aprobación final de la Canciller Malcorra”.

El ex embajador negó que el ex vicecanciller argentino lo hubiera llamado el día posterior a la cena. En sus memorias, Duncan narró que Foradori se comunicó con Kent al día siguiente y le dijo que no recordaba los detalles de la negociación porque se había emborrachado. “En todos mis encuentros con él, Foradori se ha comportado de manera muy profesional, como también lo pueden atestiguar al menos otros cuatro diplomáticos argentinos que participaron de aquella reunión”, continuó el británico ante la consulta de este medio.

En tanto, el propio Duncan emitió un comunicado ayer, al que también accedió Infobae, en el que relativizó lo que sucedió y defendió al exvicecanciller. Para el ex ministro britànico, son “ críticas totalmente injustificadas y equivalen a un ataque injusto a la reputación” de Foradori. Y agregó que el argentino se mostró “duro y profesional en todas las reuniones” .

En otra parte de la misiva, el ex ministro del Reino Unido aclaró que “una referencia humorística en mis diarios sobre una cena no es un reflejo exacto de la naturaleza de las conversaciones” y detalló que en las reuniones bilaterales, además de Foradori, “participaron todos los niveles de gobierno de ambas partes e implicaron muchos encuentros durante muchas semanas”.

Foradori decidió no dar declaraciones a la prensa sobre lo relatado por Duncan. A su vez, desde la Cancillería confirmaron que no se comunicaron con el diplomático y que lo harán cuando el proceso administrativo lo establezca.

