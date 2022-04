Fuerte cruce entre Luis Juez y Oscar Parrilli en el Senado: “Me parece un acto de hipocresía insostenible”

Los senadores discutieron en medio del debate por la conformación de la Corte Suprema de Justicia

Este martes, se llevó a cabo la primera jornada de reuniones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en el Senado, con el objetivo de analizar las distintas propuestas presentadas para reformar la conformación y el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto, Luis Juez y Oscar Parrilli protagonizaron un tenso cruce, luego de que el senador opositor afirmara que él no cultiva “la hipocresía y el cinismo” y que le parecía “un acto de hipocresía insostenible” llevar adelante semejante debate “una semana después de haber destruido todos los acuerdos”, en relación a la discusión anterior sobre el Consejo de la Magistratura. En consecuencia, el legislador oficialista consideró que Juez se había excedido y, una vez que subió el tono del intercambio, le pidió: “No venga a hacerse el vivo”.

“Nos convocamos para discutir la modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una semana de haber destruido todos los acuerdos entre nosotros. No pudimos sostener tres meses el acuerdo suscripto en su momento en la sesión preparatoria y queremos buscar un consenso para cambiar el funcionamiento de la Corte. Tengo la necesidad de decirlo porque tengo un montón de defectos pero lo que no cultivo es la hipocresía y el cinismo ”, comenzó su exposición Juez.

“¿En serio estamos en condiciones de llevar adelante semejante discusión? Vamos a sentarnos acá a hablar de qué Corte queremos y nos vamos a llenar la boca hablando de federalismo cuando no hemos podido sostener nuestros propios compromisos? Tengo que decirle con toda sinceridad, y no lo tome como un acto de provocación, me parece un acto de hipocresía absolutamente insostenible”, sentenció el senador cordobés.

Hoy se reunieron las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en el Senado (Foto: Celeste Salguero)

Asimismo, aclaró que no lo planteaba “desde el punto de vista de haber sido el senador afectado por la ruptura de los compromisos asumidos”. Así hizo referencia a que, debido a la decisión de romper el bloque, el oficialismo logró quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura que le correspondía a Juez. “Me parece absolutamente inoportuno que este Senado a una semana de haber dinamitado la palabra empeñada le queramos hacer creer a los argentinos que estamos en condiciones de darle la Corte que se merecen”, concluyó el ex embajador en Ecuador durante el gobierno de Mauricio Macri.

Acto seguido, Parrilli aseguró sentirse “interpelado por esa postura” y quiso responderle. “En primer lugar quiero decir que acá no se ha roto ninguna palabra. Uno puede estar de acuerdo o no con las actividades que hace un bloque u otro bloque, pero si vamos a comenzar a decir que ‘no cumplen la palabra’ podemos remontarnos a 1860 para ver las palabras que se puedan haber o no cumplido. De manera que descarto totalmente esa imputación. En segundo lugar, usted dice ‘no soy hipócrita yo, ustedes son hipócritas’. Me parece que se ha excedido en eso. Yo no digo que ustedes sean hipócritas, tengo opiniones diferentes. Yo tampoco soy hipócrita y no creo que ninguno de mis compañeros lo sea. Por lo tanto, le ruego que retire esa expresión” .

En ese momento se dio el cruce más intenso. “Yo ‘no soy’ he dicho. Como yo tengo un montón de defectos pero si hay algo que no cultivo es la hipocresía y el cinismo...”, dijo Juez, recordando sus palabras. “Y nos dijo a nosotros hipócritas”, lo interrumpió Parrilli. “No, usted se pone en un lugar en el que yo no lo he puesto. Usted se pone ahí, senador”, insistió el cordobés. “No venga a hacerse el vivo, se está haciendo el vivo. ¿Quiere que le repita lo que dijo? Está grabado”, le retrucó el senador oficialista. “Si no lo dijo, me parece correcto. Yo lo escuché de parte suya. Y en segundo lugar quiero decirle que estamos debatiendo, estamos iniciado el debate. Tantas veces se pidió que debatamos, bueno, estamos iniciando el debate de un tema que creo es crucial para la vida de los argentinos”, dijo por último Parrilli, dando por terminado el intercambio.

Anteriormente, en el comienzo del debate la senadora de Unidad Ciudadana (el bloque comandado por Cristina Kirchner) Silvia Sapag presentó un nuevo proyecto, que contempla la ampliación del tribunal a 15 miembros. Se sumó así a otras tres iniciativas de otros legisladores del interbloque del Frente de Todos y sus aliados: solo una de ellas mantiene la cantidad de jueces en el mismo número que la actual, las otras dos proponen elevar el número de integrantes a 9 o 16 magistrados.

