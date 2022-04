Gabriela Cerruti señaló que el campo marcha “por las dudas”

Marcha del campo: Cerruti señaló que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses

Entidades y agrupaciones ruralistas están organizando un “tractorazo” para el próximo sábado 23 de abril hacia la Capital Federal en Plaza de Mayo y la portavoz presidencial se refirió al asunto a través de una crítica. “No tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolútamente política y que tiene que ver con otros intereses” , precisó Gabriela Cerruti esta mañana y enfatizó: “La verdad es que están marchando por las dudas”

En su clásica atención a los medios acreditados en Casa Rosada, al vocera del Presidente de la Nación contestó ante la consulta por la manifestación que proyecta el sector del campo para este fin de semana. “Usted dijo que hubo ‘también’ subas de retenciones durante el gobierno de (Mauricio) Macri y la verdad que no es ‘también’, porque acá no hubo suba a de retenciones a los productores”, aclaró ante la pregunta de un periodista y en el inicio de su respuesta Cerruti.

“Entonces, la verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando por las dudas por un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder ”, enfatizó la portavoz de Alberto Fernández.

En ese sentido, enfatizó: “Por lo cual no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolútamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos y defensa que tienen que hacer los productores de las cuestiones del campo”.

A continuación, Cerruti intentó aclarar el valor que le da el Gobierno a los productores del campo y señaló: “El campo es fundamental para el crecimiento de la Argentina. El número de las exportaciones que siguen creciendo tiene que ver sin dudas también no sólo con la actividad del campo, sino también con el complejo agroindustrial alrededor del campo. El Gobierno lo está fortaleciendo y ha enviado una ley para fortalecer este sector al Congreso de la Nación y estamos permanentemente con el ministro (Julián) Domínguez —Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina— y con todos los que tienen que ver con el tema, trabajando en esta cuestión”.

Luego, la portavoz retomó la crítica respecto a la actividad pautada para el sábado por las entidades y agrupaciones ruralistas en el marco de un “tractorazo”. “La verdad es que no entendemos. No están muy claras cuáles son, casi que son consignas políticas. Si efectivamente es contra la suba de retenciones, no existen. No hay suba de retenciones, no hay proyecto de suba de retenciones por lo cual no está muy claro por qué o para qué están marchando ”, replicó.

Cerruti también fue consultada por los dichos que recientemente realizó Anibal Fernández, cuando advirtió que los ruralistas “ni sueñen entrar con tractores a Capital”. “Sobre el ministro Fernández, no soy comentarista de declaraciones y menos del ministro Fernández que por sí solo es muy bueno declarando”, expresó.

En la movilización, a la que adhieren productores de diferentes regiones del país y que se viene impulsando desde hace un mes, los dirigentes ruralistas reclamarán contra el pago de impuestos en el sector agropecuario, la eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público y la escasez de gasoil en plena cosecha gruesa, entre otros aspectos de la política agropecuaria.

Tras sus dichos, Aníbal Fernández buscó este viernes bajar el tono de sus declaraciones. En diálogo con TN, el ministro de Seguridad sostuvo: “Ustedes vinieron para hablar de ese tema pero no voy a hablar del tema. Ustedes construyeron un trending topic ayer con algo que no tienen. No dije eso. No voy a hablar del tema. Si no tienen otro tema para preguntar, me voy”.

Una de las convocatorias a la protesta impulsada por los ruralistas

