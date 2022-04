Elisa Carrió: “Milei ataca a la casta que le permite estar sentado en una banca”

Elisa "Lilita" Carrió

Alejada del día a día de la “rosca”, desde que culminó su última etapa en el Congreso, Elisa Carrió, elige el silencio y lo administra, maneja los tiempos para dar definiciones contundentes. “Lilita” reapareció este lunes respaldando el fallo de la Corte Suprema por el cual el Congreso dejó de tener impedimentos para designar a sus representantes en el Consejo de la Magistratura; habló de la interna de Juntos por el Cambio y lanzó duras críticas hacia Cristina Kirchner por su rol en medio de la crisis política que atraviesa el oficialismo, y hacia el diputado libertario Javier Milei.

La referente de la Coalición Cívica vinculó el ensañamiento público de la vicepresidenta con el máximo tribunal “porque esta Corte no va a garantizar la impunidad” y volvió a insistir con que CFK “va a ser condenada”.

Con respecto al accionar del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien había frenado la designación de dos representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, pero que la Corte anuló y acusó al magistrado, Carrió dijo que se trató de “un delito doloso, que no se puede permitir”.

“Alonso tiene que ser juzgado, lo vamos a impugnar en el Senado. Este hombre va a ir preso” , advirtió la socia fundadora de Cambiemos. Sobre el desembarco del máximo tribunal en el organismo que designa y remueve jueces, no se animó a adelantar si el Consejo de la Magistratura funcionará mejor con su nueva composición pero aseguró que “va a respetar la Constitución y esto es importante”.

En diálogo con Todo Noticias (TN), Carrió también opinó de la interna del Frente de Todos. Acusó a Cristina Kirchner de encabezar “un golpe de facto” por tratar de “destituir, rebajar y aniquilar el poder de la Presidencia” y comparó con los casos de Chacho Álvarez y Julio Cobos: “Lo que está haciendo ella es muy superior”. “Es un papelón, un escándalo frente a euro diputados”, agregó sobre el discurso de la vicepresidenta frente a parlamentarios europeos.

“Si nosotros fuéramos gobierno nos hubieran volteado por la pandemia, no nos hubieran votado el acuerdo con el FMI y nos hubieran llevado a la dimisión con toda la gente en la calle”, opinó para marcar la diferencia entre “ese pejotismo corrupto y golpista” y Juntos por el Cambio: “No somos eso”.

Para Carrió, Cristina Kirchner quiere “que todo termine en un desastre para que pueda polarizar con Milei”. “Son dos extremos que no conducen a un orden constitucional, republicano y democrático, con un riesgo adicional que es la tercera guerra mundial”, planteó.

Sobre el diputado de La Libertad Avanza y el rechazo que genera en cierto sector de Juntos por el Cambio, dijo que las diferencias no son tan profundas y que hay “un problema de candidaturas” en el principal espacio opositor. “Por debajo de la superficie, hay muchos grupos en Juntos por el Cambio, de radicales, del pro, de gente mucho mas entera y más íntegra, con mas noción de moral” , acotó.

En medio de la interna opositora, Carrió ve “una desesperación electoralista donde todo el mundo quiere ganar este año, pero este año no es la elección, es la inflación y la guerra”.

“La situación es muy difícil, a nivel nacional e internacional, viene un quiebre de civilización sin igual”, advirtió pero afirmó que en Argentina “el parlamento va a sostener la democracia”. En este punto aprovechó para pegarle al dirigente libertario al expresar que “la democracia le permite hablar a Milei; él ataca a la casta política que en definitiva le permite estar sentado en una banca” .

Consultada sobre si cree que Juntos por el Cambio llegará unido al 2023, respondió: “Las coaliciones son cambiantes, no creo que se afecte sustancialmente pero va a haber coaliciones distintas. Vamos a asistir a cambios muy radicales, en el mundo y en Argentina. Hoy hay muchos fuegos de artificio y hay que dejarlos que brillen, hay que insistir para que se muestren, se muestren y se muestren”. En ese sentido, volvió a caer sobre la figura de Milei: “Está muy bien coucheado, dice lo que la sociedad -y sobre todo los jóvenes- quiere escuchar, lo que no dice es el desastre que va a quedar en el medio con millones de personas” .

“Hay que dejar que todo decante este año, todos estos candidatos que hoy andan por todos lados no van a estar el año que viene. No resisten lo próximo si no se saben cuidar ahora”, agregó y definió que recién entre marzo y mayo del año próximo se visualizarán las candidaturas en Juntos: “Todo ahora es desgaste”.

En este contexto, Carrió remarcó que “tampoco sirve el ‘ní'”: “Hay candidatos a presidente que no opinan de la deuda, Horacio (Rodríguez Larreta) por ejemplo, que no se juegan, no están en la calle...”.

“Lilita” adelantó que recorrerá el país pero que que no quiere ser presidenta. “Me gustaría la unidad y que una nueva generación gobierne. Yo estoy en disponibilidad si es necesario en un momento muy grave para la Nación. Quiero una armonía y una integración”, sentó su postura dentro del espacio que colaboró a fundar en 2015.

La respuesta de Milei

El diputado libertario no tardó en contestarle a Carrió. Luego de la entrevista televisiva en la que la referente de la Coalición Cívica señaló la contradicción de Milei de “atacar la casta que le permite estar sentado en una banca”, el economista le respondió a través de su cuenta de Twitter. “Mentalidad de casta. Creen que las bancas les pertenecen a ellos y hay que pedirles permiso. La banca en la que estoy sentado es por decisión de los porteños que nos han votado y no por la casta” , expresó el legislador de La Libertad Avanza. “Sepan que se les acabó la joda. Esta naciendo una nueva Argentina”, agregó.

