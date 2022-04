El kirchnerismo esperaba que la inflación supere el 6% y ahora busca una reacción del gobierno nacional

(Aglaplata)

La oficialización por parte del INDEC del 6,7% de inflación registrados durante el mes de marzo no asombró a la dirigencia kirchnerista y si bien había sido adelantada incluso por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el sector del Frente de Todos referenciado en la vicepresidenta Cristina Kirchner, esperan ahora un golpe de efecto, una reacción que haga bajar ese número y elevar el poder adquisitivo en sectores medios y bajos.

En La Cámpora sostienen la idea de tomar decisión lo dejó en claro la vicepresidenta durante el discurso que dio horas antes de que se conociera la inflación, en el marco de la apertura de sesiones parlamentarias de EuroLat2022. No fue tanto por aquella frase de “que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder”, sino más bien por la que le siguió: “ Ni te cuento además si no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno…dejemoslo ahí ”. Esa definición sí estuvo más cerca de una señal hacia el presidente Alberto Fernández con quien la vicepresidenta no tiene diálogo. El último acercamiento entre ambos fue a propósito del nacimiento de Francisco, el hijo del presidente y Fabiola Yáñez. La ex presidenta le dedicó un posteo en sus redes sociales celebrando la llegada del hijo presidencial y le hizo llegar un arreglo floral a Yáñez. Políticamente, la distancia sigue.

Incluso, un video difundido por La Cámpora en las primeras horas de este miércoles en el que se recuerda el discurso de Cristina Kirchner ante una multitud bajo la lluvia en la puerta de Comodoro Py, también fue elocuente. De todo la intervención hay dos recortes elegidos. Uno que dice: “ Cuando los dirigentes no respondan a ustedes, tomen la bandera y marchen adelante. No esperan salvadores ni mesías ” y otro donde sostiene que “Ya he sido honrada con el voto de todos ustedes y de muchísimos más, y la única responsabilidad que siento como militante política es ayudar a que mis compatriotas vuelvan a vivir un poco mejor. El sol siempre sale”. La situación inflacionaria es uno de los temas que más preocupa a la ex presidenta y a su equipo de asesores económicos.

El dato de la inflación de este miércoles volvió a despertar un sinfín de especulaciones que incluyen hasta la salida del ministro de Economía, situación que por el momento es resistida por el presidente y que no se daría a la brevedad. Pero en ese escenario empezó a correr el nombre -nuevamente- del actual ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires y ex Secretario de Comercio de la Nación, Augusto Costa. En La Plata no quieren saber nada con desprenderse del funcionario, uno de los más cercanos y artífices del plan de gestión que tiene el gobernador, Axel Kicillof. En el entorno del ministro bonaerense aseguran que seguirá en sus funciones actuales.

Augusto Costa junto a Kicillof

El gobernador bonaerense, también sabía de antemano el número que terminó conociéndose. Para adelantarse, generó una serie de medidas de menor impacto que las que pudiera traccionar el gobierno nacional y las presentó este martes. Lo hizo además junto al secretario de Comercio de la Nación, Roberto Feletti, en un gesto también político hacia la administración nacional. Como dio cuenta Infobae, la jugada de Kicillof con algunos intendentes no cayó del todo bien en Balcarce 50, sobre todo por el momento en que se anunció.

Además, el aval que se llevó el Secretario de Comercio de parte de intendentes y funcionarios de peso como el Secretario General de La Cámpora, Andrés Larroque quién dijo ante la consulta de Infobae que Feletti tenía el apoyo del kirchnerismo encarnado en el gobierno provincial, no matizó las diferencias. Al contrario.

Feletti junto a funcionarios bonaerenses e intendentes

Puntualmente, de lo que se trataron los anuncios que había realizado el gobernador tenían que ver con acercar distintos sectores productivos del rubro alimenticio al consumidor de manera directa y sin tantos intermediarios, adEmás de ajustar la fiscalización de los precios de referencia. “El anuncio del número no cambia la realidad. Por eso estamos trabajando la implementación de lo que podemos hacer desde la Provincia”, remarcaron desde el entorno de Kicillof a este medio. Este miércoles por la tarde a la par que se conocía el índice de inflación, el gobernador mantuvo una reunión de seguimiento de gestión con el intendente de Morón, Lucas Ghi.

El número de la inflación del mes de marzo también activó el chat de intendentes del PJ bonaerense que durante la tarde del miércoles compartieron opiniones y visiones, según pudo saber Infobae. Sin embargo no se iba a activar una mesa de emergencia. Semanas atrás los mismos intendentes del conurbano le habían dicho a Fernández que garantice la mesa de los argentinos ante la disparada de precios. La inflación de marzo es la más alta en los últimos 20 años, aunque en el Gobierno destacaron que la inflación en alimentos haya bajado tres centésimas, de 7,5% a 7,2 por ciento. El número estimado era que iba a rozar el 10%.





