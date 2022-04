Ariel Sujarchuk: “Expo Escobar debe ser el lugar donde generemos profundos consensos para crecer y garantizar el bienestar de los argentinos”

El municipio de Escobar, en la zona norte del conurbano bonaerense, se prepara para ser la sede de la segunda edición de Expo Escobar, un multieventos de negocios que promueve las industrias tradicionales, del conocimiento y la cultura y se erige como espacio para debatir los desafíos futuros de la Argentina.

Expo Escobar tendrá lugar del jueves 9 al sábado 11 de junio y el funcionario adelantó cuáles son sus expectativas y cuál será la temática de este encuentro abierto al público en general, en el que las industrias automotrices, metalúrgicas y autopartistas, alimenticias, constructoras, desarrolladores inmobiliarios, pymes, prestadores de servicios de salud y emprendedores de las industrias del conocimiento y la cultura, de la economía de triple impacto y de las vanguardias en sostenibilidad, entre tantas otras, mostrarán sus avances en materia de producción e innovación tecnológica.

Expo Escobar también ofrecerá espectáculos con grandes artistas del ámbito nacional, actividades recreativas y culturales para toda la familia y propuestas gastronómicas de primer nivel para disfrutar entre amigos.

“Expo Escobar tiene que ser el lugar donde empecemos a generar profundos consensos para alcanzar el progreso que garantice el bienestar de los argentinos”, dice entusiasta Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar en uso de licencia y actual presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable

“Semanas atrás, tuve el honor de participar de una gira por distintas ciudades de Oriente Medio donde pude reafirmar la idea de que las sociedades que generan consensos profundos alcanzan progresos enormes. Argentina tiene mucho que aprender de esas experiencias. Dejemos atrás los años de grietas estériles y empecemos a trabajar por un bien común que nos incluya a todas y todos”, explica Sujarchuk, promotor de esta iniciativa que esta vez tendrá por sede el tradicional Predio Floral de Belén de Escobar (Mateo Gelves 1051).

“El año pasado hicimos de Expo Escobar el multieventos de negocios más grande de la Argentina. Tenemos que seguir por este camino y consolidarnos como un Estado Municipal que no sólo recauda, sino que es el principal socio de las industrias, empresas, comercios y emprendedores para potenciar su crecimiento económico. Repito lo que digo siempre: hay que brindar certezas al sector productivo sobre las reglas de juego. Hablar con claridad y abrir una mesa de diálogo para trazar el rumbo del modelo económico y productivo que contenga al conjunto de intereses y no a uno en particular. Por eso en Expo Escobar la agenda está centrada en la paridad de género, la inclusión, la ampliación de derechos y la igualdad de oportunidades”, resaltó Sujarchuk.

En 2021, Expo Escobar fue visitada por más de 80 mil personas y reunió a 330 expositores y 500 referentes de industrias, comercios, desarrolladores urbanos, emprendedores y pymes, así como a grandes figuras del ámbito político: Alberto Fernández, Axel Kicillof, Sergio Massa, intendentes, ministros nacionales y provinciales, legisladores y dirigentes sindicales, entre tantos otros.

“Me encantaría que a esta edición de Expo Escobar vinieran referentes de la oposición -acotó Sujarchuk, en línea con su deseo de dejar grietas estériles- para pensar entre todos los desafíos futuros de la Argentina. Las condiciones están dadas: tenemos un acuerdo con el FMI, los índices marcan mejoras en los niveles de producción y generación de empleo, todos coincidimos en que los principales problemas a solucionar son la inflación, la recomposición salarial, transformar planes sociales en puestos de trabajo y generar una distribución más equitativa de las riquezas. Es tiempo de dejar de lado las mezquindades para debatir en serio el país que queremos para nosotros, nuestros hijos y nietos”.

En ese sentido, Sujarchuk reafirma la importancia de la agenda ambiental en el debate sobre el crecimiento futuro de la Argentina. “Urge establecer un compromiso bioético para cuidar los recursos naturales del planeta. Empresas, gobiernos y ciudadanía tenemos una responsabilidad social que no podemos desatender”.

