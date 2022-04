Mario Negri tuvo que disculparse tras decir que la cuarentena “era una simulación de Auschwitz”

(Mario Sar)

El presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, hizo una grave comparación entre la cuarentena que dictó el gobierno de Alberto Fernández por el coronavirus, y el funcionamiento del campo de concentración y exterminio Auschwitz, durante el nazismo. Luego de recibir críticas y señalamientos, el referente de Juntos por el Cambio debió pedir disculpas.

Lo hizo a través de sus redes sociales. “En una crítica a la cuarentena, hice una comparación totalmente desapropiada durante una entrevista radial. Pido disculpas. El horror de los campos de concentración no debe ser utilizado para analizar nuestros problemas. El Holocausto fue el crimen más brutal contra la Humanidad”, expresó Negri, vía Twitter, en señal de arrepentimiento.

El pedido de disculpas llegó luego de que empezaran a crecer las críticas por sus graves declaraciones durante una entrevista con radio Rivadavia, esta mañana, donde dijo que l a cuarentena “era una simulación de Auschwitz”, cuando se estaba refiriendo a las decisiones del Gobierno a partir de la irrupción del Covid-19 en la Argentina, en 2020.

El diálogo al respecto empezó cuando Negri conversaba con los periodistas que lo entrevistaban sobre el rol del kirchnerismo frente a la gestión de Alberto Fernández, que embiste con críticas cada vez más profundas y e insistentes durante las últimas semanas.

“Los muchachos de La Cámpora han agarrado una Ferrari para ser más veloces que los opositores. Si nosotros estuviéramos en la situación de Alberto Fernández, estos (por los referentes del kirchnerismo) estarían desfilando sobre la Casa Rosada, sobre los muebles”, dijo Negri.

“En buena hora se ha madurado, y por supuesto hay un enorme reconocimiento a una sociedad que, no sé si porque hay fatiga, cansancio, o porque hay resignación...”, dijo. Y se interrumpió, para continuar: “Pero hagamos memoria, porque son dos años. Ayer hablaba con gente en la calle, acá, en Córdoba, hablaba con un médico amigo, que recordaba cuando su hijo vino, y lo metieron durante catorce días en una habitación de hotel, porque supuestamente iba a contagiar a todo el mundo... Acuérdense”, recordó, indignado.

Entonces siguió con la repudiable comparación, de la que luego se arrepintió: “Era una simulación de Auschwitz... no te torturaban pero salías peor”, lanzó. E inmediatamente empezó a hacer otro paralelismo, al abarcar el tema de las protestas de organizaciones sociales para pedir más planes de Potenciar Trabajo, días atrás. El diputado vinculó la reacción del Gobierno durante la cuarentena y sus acciones en la actualidad frente a los piqueteros.

“Estamos hablando de una semana de acampes y piquetes. Hace un año y pico, cuando no teníamos vacunas, aparecían en la Panamericana y cortaban la calle. Recuerden a la mujer que tomaba sol, y tuvieron que llevar a la Gendarmería”, dijo, recordando algunos de los hitos de la cuarentena de Alberto Fernández.

“Y ahora no pueden, o no quieren poner orden con la policía. Acá hay cosas que pueden tener respuesta. No es un problema de que al que tiene hambre hay que dejarlo tirado en la calle... una cosa es el hambre, porque hay 50 por ciento de inflación.... El problema es que hay organizaciones que han hecho un regimiento, y lo que tiene que hacer el Gobierno, que no se anima, es agarrar la planilla que lleva a la gente, las altas y las bajas. Que las debe manejar el Estado”, concluyó.

