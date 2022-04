Luis Landriscina: “Hay tres generaciones que no saben lo que es el trabajo”

El humorista y cuentista Luis Landriscina

Mientras ultima los preparativos para un show con fines solidarios que se realizará en los próximos días en la ciudad de Rosario, el humorista y cuentista Luis Landriscina analizó el presente del país enfocando la mirada en la crisis económica y el desempleo. Expresó así su preocupación por las “generaciones que no saben lo que es el trabajo” y criticó la falta de oportunidades laborales.

En una charla con Radio Mitre, el artista rememoró viejas épocas y remarcó el cambio de costumbres. En ese contexto, fue consultado sobre “si todavía existe la Argentina del sacrificio y el laburo”, a lo cual respondió: “En un gran sector argentino, hay tres generaciones que no saben lo que es el trabajo. No trabajó el abuelo, ni el padre, ni el hijo. Eso es un problema”.

“Y esto de acostumbrar a la gente a no trabajar, ¿es parte de la política nuestra?”, le preguntaron. “Mirá, mientras a la gente le demos planes y no la posibilidad de un trabajo, la cosa va a seguir así ”, consideró Landriscina. Y continuó: “Creo que tampoco se le habló a la gente de la dignidad en el trabajo, ni se insiste en eso. Y hay gente que tiene dignidad y con vergüenza debe aceptar un plan porque no encuentra trabajo tampoco”.

En esa línea, agregó que “no es lo mismo tener apetito que hambre”. “El hambre es otra cosa. Hay que tener respeto y misericordia por la gente que no tiene los recursos y tratar de que no ocurra en un país en el que producimos alimentos para más de 400 millones de personas y somos nada más que 40″, sostuvo.

Landriscina expresó así su preocupación por la falta de oportunidades laborales

Durante la entrevista, Landriscina habló del evento solidario que encabeza. Se trata del show “Canto a los que curan”, el cual homenajeará a los profesionales de la salud que trabajan en condiciones extremas en los parajes más alejados del país con un espectáculo a beneficio de la ONG La Higuera, que asiste a la salud de 7.300 Personas en 34 parajes diferentes de Chaco y Santa Fe. Será el miércoles 20 de abril a las 20, en el Teatro El Círculo de Rosario.

Al escenario se subirán artistas de renombre que se prestaron para colaborar: Jairo, Antonio Tarragó Ros, Juan Carlos Baglieto, Quique Llopis, las figuras locales Marisol Martínez y César Basualdo y el cantautor Diego Alberto. También participará Soledad, pero no de forma presencial. “Hay que aclarar que aceptó encantada la invitación de Landriscina y quiso adherirse a la iniciativa pese a estar fuera del país, así que lo hará por video”, explicaron desde La Higuera.

El espectáculo contará con la colaboración solidaria de reconocidos artistas

Durante el evento habrá una presentación audiovisual que visibilizará la labor de los profesionales de la salud que ejercen en el norte santafesino y en El Impenetrable en Chaco, donde se ocupan de la atención sanitaria a las comunidades aisladas y de su desarrollo con capacitaciones en producción y preparación de alimentos para mejorar el aprovechamiento de recursos y lograr una mejor nutrición.

El espectáculo está organizado por la ONG, sus profesionales de la salud y sus voluntarios, con la colaboración ad honorem y permanente de Grimolizzi Producciones desde sus orígenes, de la Agencia CB&A en la comunicación y de Carlos Bartolomé, de larga colaboración artística con Landriscina en la puesta en escena.

