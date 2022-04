“Vamos a convivir con una situación socioeconómica muy difícil”: el alarmante pronóstico de un funcionario nacional

Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias. (Maximiliano Luna)

Apenas un día después de cuestionar la interna desatada en el Frente de Todos, Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias y referente del Movimiento Evita, se refirió al futuro a corto plazo del país y pronosticó “una situación socioeconómica muy difícil” .

Al ser consultado por una posible solución para finalizar con los cortes y manifestaciones, Navarro fue tajante en este aspecto. “En el corto plazo creo que vamos a convivir con una situación socioeconómica muy difícil. Sabemos que Argentina vive una crisis compleja, grave”, aseguró el dirigente en diálogo con radio Rivadavia.

Masivo acampe en la avenida 9 de Julio.

Sobre este punto, el funcionario que depende de la Jefatura de Gabinete consideró que los grandes responsables de la situación económica que atraviesa hoy en día la Argentina son la pandemia de COVID-19 y la incesante invasión de Rusia a Ucrania. “Si a esto le sumás que el mundo, en plena pandemia, empezó con una inflación que parecía manejable y ahora se disparó, hace que tengamos la peor crisis en los últimos 50 años en el mundo por alimentos y problemas en distintos países por el precio del combustible y por energía, Argentina va a tener un presente y días venideros difíciles ”, advirtió

Además, para el funcionario oficialista el gobierno de Mauricio Macri “empeoró” los problemas que ya venía arrastrando el país, según él, desde la crisis surgida en 1975 y profundizada por los gobiernos posteriores.

En cuanto al pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para quitarle la asistencia social a aquellas personas que realizan cortes de calles por diversos reclamos, Navarro consideró que el funcionario de Juntos por el Cambio es “poco razonable” a la hora de opinar. De todas formas, dio su punto de vista al respecto pero aclaró que en Argentina hoy hay siete millones de personas en la economía popular y se entregan 1.2 millones de planes sociales.

“Si a estos trabajadores le das el monotributo, presentado en el Congreso en los últimos meses, sería bueno que se apruebe. Los trabajadores que están en la informalidad pasan a ser registrados por el Estado. Les das un lugar en la economía”, valoró.

Más tarde, durante una entrevista para CNN Radio, Navarro reiteró sus críticas contra el mandatario porteño y calificó de “locura” su propuesta para castigar a los que cortan calles para manifestarse. “La solución no es quitarle un programa social a esa persona que es víctima de un modelo. Esto es una locura, y de un grado de perversidad. Me cuesta creer que haya pensado en semejante solución”, afirmó.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, instó al Gobierno a que le quite la asistencia social a aquellas personas que realizan cortes de calles.

Por último, Navarro volvió a refererise a la interna que atraviesa el oficialismo y justificó que las distintas posturas dentro del Frente de Todos se deben a que “en semejante crisis, la coalición tiene posiciones públicas”. Y completó: “A mi la crítica no me molesta, estamos gobernando. Me parece razonable que discutamos de cara a la sociedad”, enfatizó.

También consideró que la inflación “es el problema más grave de la Argentina”, por lo cual instó a “salir de las internas que existen y siempre van a existir” en pos de luchar contra esa complicación que repercute de lleno en los bolsillos de los argentinos.

