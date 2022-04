Invasión a Ucrania EN VIVO: más de 400 personas han desaparecido en Hostomel desde el inicio de los ataques rusos

Los restos de Bucha, una ciudad recuperada por Ucrania

Estados Unidos, sus aliados del G7 y la Unión Europea organizan un nuevo paquete de medidas económicas en contra de Rusia, como consecuencia por la invasión a Ucrania.

En medio de la contundente condena internacional por la masacre perpetrada por las tropas rusas de Bucha, el canciller, Sergei Lavrov, dijo que las perturbadoras imágenes de civiles asesinados y torturados en esa ciudad ucraniana se tratan de un “montaje” para perjudicar las negociaciones entre Moscú y Kiev.

Por su parte, la OTAN advirtió que Rusia se prepara para tomar “el control de todo el Donbás”, en el este de Ucrania. “En las próximas semanas, esperamos un nuevo empuje ruso en el este y el sur de Ucrania para tratar de tomar todo el Donbás y crear un puente terrestre hacia la Crimea ocupada”, dijo el secretario general, Jens Stoltenberg.

Aunque el Kremlin reiteró su disposición de concretar un encuentro de alto nivel, aun no hay nuevos detalles de las negociaciones que adelantan los representantes de ambos países.

A continuación el minuto a minuto de la Invasión de Rusia a Ucrania (hora de Ucrania, GMT +3):

Miércoles 6 de abril

6:45: La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, mantuvo este miércoles una conversación con su homólogo chino, Wang Yi, en la que le transmitió que “el mundo están observando de cerca las acciones de China” en el marco de la invasión a Ucrania.

“Joly planteó la guerra en Ucrania y su devastador coste humano. Destacó que todos los países deberían denunciar la invasión ilegal y no provocada de Ucrania por parte de Putin, que supone una violación clara y directa de la Carta de la ONU (...) El mundo está observando de cerca las acciones de China y sus próximos pasos”, esgrime el comunicado del Ministerio de Exteriores canadiense.

6:10: Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de 100 millones de dólares en ayuda militar especializada en defensa para Ucrania ante la ofensiva militar rusa, iniciada el pasado 24 de febrero.

“He autorizado 100 millones de dólares para satisfacer una necesidad urgente de sistemas antiblindaje adicionales para las fuerzas de Ucrania”, aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en su perfil oficial de Twitter.

En concreto, el nuevo paquete incluye misiles antitanque ‘Javelin’, misiles antiaéreos ‘Stingers’ y vehículos aéreos no tripulados, tal y como adelantó este lunes el portavoz del Pentágono, John Kirby.

En algunas ciudades continúan las evacuaciones

5:45: El jefe de la administración militar de Gostomel, Taras Dumenko, aseguró que, después de 35 días de ocupación por parte de las tropas rusas en esta localidad de la región de Kiev, más de 400 personas están desaparecidas, según informó la prensa ucraniana.

“En 35 días de ocupación tenemos más de 400 desaparecidos. Actualmente estamos inspeccionando los sótanos de Gostomel junto con los servicios de emergencia y los policías de patrulla. Tenemos cerca de 1.200 vecinos, cuya conexión se ha confirmado y que nos informan sobre el paradero de ciertas personas que se han ido”, explicó Dumenko, según recoge la agencia de noticias Ukrinkorm.

Así, señaló que no se han encontrado muchos cuerpos en la localidad de Gostomel, pero sí en las aldeas, donde han descubierto residentes asesinados.

5:10: El jefe de la Administración Militar Regional de Leópolis, Maksim Kozitski, confirmó nuevos ataques aéreos y explosiones en las regiones de Leópolis y Dnipropetrovsk en Ucrania, según confirmó la prensa ucraniana.

Kozitski aseguró que “las fuerzas de defensa aérea están trabajando y están “protegiendo el cielo”. Además, advirtió a los residentes que permanezcan en los refugios ante el sonido de las alarmas antiaéreas, tal y como informó el diario ucraniano ‘Ukrayinska Pravda’.

Asimismo, confirmó que se habían producido explosiones en las inmediaciones de Radejiv, en la provincia de Leópolis. Según la administración militar, nadie resultó herido en el bombardeo.

4:30: La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que “solo hemos visto la punta del iceberg” con respecto a las últimas imágenes de la masacre de Bucha y que “probablemente” en otros puntos del país las fuerzas rusas “también hayan cometido atrocidades” que todavía no hemos conocido.

Psaki señaló en rueda de prensa que “las horribles fotos” de Bucha “no son las primeras violaciones de crímenes de guerra o atrocidades que hemos visto sobre el terreno”. “Continuamos evaluando y tomando decisiones, consecuencias adicionales y pasos que podemos implementar”, agregó.

Pese a ello, la portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que la intención de Estados Unidos “no es un cambio de régimen”, ya que “no ha sido y sigue sin ser” la política de Washington. “No estamos pidiendo un cambio de régimen. Pero es alguien que ha cometido atrocidades contra la gente de su país; es un paria en el mundo”, dijo.

4:00: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Hydra, el mercado ‘darknet’ más grande del mundo, con sede en Rusia, y a Garantex, registrado en Estonia, la plataforma de intercambio de monedas virtuales, en un esfuerzo internacional coordinado con Alemania para combatir la ciberdelincuencia.

“La amenaza global del delito cibernético y el ‘ransomware’ que se origina en Rusia, y la capacidad de los líderes criminales para operar allí con impunidad, preocupa profundamente a los Estados Unidos”, dijo la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen.

Así, subrayó que estas acciones “envían un mensaje a los delincuentes de que no pueden esconderse en la red oscura o sus foros, y no pueden esconderse en Rusia ni en ningún otro lugar del mundo”.

Las dramáticas reacciones de los habitantes de Bucha

03.35: El régimen chino calificó de “perturbadoras” las imágenes de la masacre en la ciudad ucraniana de Bucha, pero volvió a evitar responsabilizar a Rusia por esos crímenes. El representante ante la ONU, Zhang Jun, afirmó en una reunión del Consejo de Seguridad consideró que “cualquier acusación debe basarse en hechos”.

“Los informes y las imágenes de las muertes de civiles en Bucha son profundamente perturbadores. Se deben verificar y establecer las circunstancias relevantes y las causas específicas. Cualquier acusación debe basarse en hechos. Antes de que se aclare el panorama completo, todas las partes deben actuar con moderación y evitar acusaciones infundadas”, manifestó.

03.30: El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, condenó los crímenes de guerra perpetrados por Rusia en Ucrania tras la masacre de Bucha horas después de que el primer ministro israelí, Naftali Bennett, se refiriera a las muertes de civiles en esta ciudad ucraniana sin nombrar a Moscú. “Las imágenes y testimonios que vienen de Ucrania son horribles. Las fuerzas rusas cometieron crímenes de guerra contra una población civil indefensa. Condeno firmemente estos crímenes de guerra”, manifestó en una rueda de prensa conjunta con sus homólogos griego y chipriota, en Atenas.

Lapid también resaltó que “hay un punto de luz en la oscuridad”, ya que “el mundo no está en silencio”. “El mundo no es cínico y no se limita solo a intereses y beneficios económicos. Una rara coalición bajo su alcance y poder fue reclutada para ayudar a Ucrania y defenderla”, agregó.

02.45: Volodimir Zelensky aseguró que volver a las negociaciones con Rusia tras la tragedia ocurrida en la ciudad de Bucha, donde este fin de semana fueron encontrados cientos de cadáveres de civiles tras la retirada de las tropas rusas, algunos torturados y maniatados, “será un desafío”. ”Todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, percibimos la posibilidad de (esas) negociaciones como un desafío. Un desafío interno, en primer lugar, un desafío personal, humano. Después, cuando lo asumes (la tragedia de Bucha), tienes que hacerlo, creo que no tenemos otra opción”, dijo en una entrevista con periodistas ucranianos que reproducen las agencias locales.

Además, advirtió que, pese al avance de las negociaciones, Kiev necesita mejorar su capacidad de defensa. “Aunque firmemos el acuerdo más potente, entendemos que en dos años Rusia puede volver. Y si usted y yo aceptamos esto, entonces actuamos en consecuencia”.

Zelensky instó a la comunidad internacional a que las sanciones a Rusia sean acordes con las atrocidades de su Ejército en la ciudad de Bucha

02.15: El Gobierno del Reino Unido anunció que donará unas 20 ambulancias a Ucrania para sustituir vehículos destruidos por bombardeos rusos y asistir a los heridos de guerra. Las ambulancias del servicio nacional de salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) contribuirán a salvar vidas en “los pueblos y ciudades que todavía están siendo atacados”, indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores británico.

01.10: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, instó a la comunidad internacional a que las sanciones a Rusia sean acordes con las atrocidades de su Ejército en la ciudad de Bucha, donde cientos de civiles fueron hallados asesinados y torturados.

“Las sanciones contra Rusia deben ser proporcionales a la gravedad de los crímenes de guerra de los ocupantes”, manifestó el jefe de Estado, quien se dirigió esta noche a la ciudadanía en un discurso en el que ha trasladado que este es un momento “crucial” en el devenir de la guerra, y especialmente para los líderes occidentales.

00.30: El asesor de la Presidencia de Ucrania, Oleksei Arestovich, aseguró que las tropas rusas presentes en territorio ucraniano han abandonado la ciudad de Mykolaiv y planean entregarse en Jersón, ambas localidades costeras cerca de Crimea.

“En Mykolaiv ya no hay ningún enemigo, todos los combates ya se llevan a cabo en el área de Jersón”, explicó el asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, según informa la agencia UNIAN.

