Jimena de la Torre: “Los cargos en la Justicia hay que lograr cubrirlos con la menor influencia de la política”

Jimena de la Torre

La abogada Jimena de la Torre encabeza la “Lista 1. Abogacía para la Independencia Judicial” que irá a elecciones en todo el país para completar los dos lugares de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Competirá contra “Lista 2. Abogacía Federal” que lleva como primera candidata a María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Ex funcionaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante el gobierno de Mauricio Macri y fundadora de “Abogados en acción”, de la Torre habló con Infobae sobre sus propuestas para el Consejo, su visión de la justicia y los cambios que entiende se deben realizar.

—¿Con qué propuestas busca llegar al Consejo de la Magistratura?

—En primer lugar, hay que rediscutir la forma en que se integran las cuatro comisiones del Consejo. Los abogados estamos afuera de la Comisión de Selección. Y la primera discusión es cómo integrar esas comisiones porque la ley lo dejaba sujeto al Consejo. Como abogados tenemos que pelear los lugares en las comisiones de Selección y de Disciplina. Tenemos propuestas concretas también para la Comisión de Reglamentación. En Disciplina tenemos que trabajar para que los jueces la integren en su mínima expresión y no que la integren de una manera que la trabe en su funcionamiento por cuestiones que pueden llegar a hacer de corporativismo.

—Uno de los puntos que más se critica al Consejo es por los concursos de jueces, sobre todo en lo que demoran y cómo la política influye en la designación de esos jueces

—Eso pasa en el Consejo porque la política prevalece sobre los técnicos. Hoy tenemos la posibilidad de desandar ese camino para quienes no venimos de la política partidaria. De mil cargos de jueces nacionales y federales tenes un 25 por ciento de vacancias, de los cuales 150 están en trámite en el Consejo y dos que no están ni siquiera iniciados. Esos cargos hay que lograr cubrirlos con la menor influencia de la política. Y para eso le tenes que poner un tope a las entrevistas personales que permite que una persona que salió 40 en un concurso salte por las entrevistas a los primeros lugares. Ahí hay una discrecionalidad de la política. Con procesos objetivos que van a ser más rápidos vas a tener jueces más idóneos y más independientes de la política.

—Resaltó que hoy hay más representantes de la política que de los estamentos técnicos. Sin embargo los técnicos se referencian en los bloques del oficialismo y de la oposición

—En la medida que este es un país polarizado eso va a seguir sucediendo. Tenes un modelo populista y otro que es lo contrario. Yo no soy afiliada a ningún partido político. Trabajé en la función publica porque soy especialista en fiscalidad internacional. Entré al gobierno como un cuerpo técnico ya que necesitaban ese perfil. Cuando salgo del gobierno y me doy cuenta de la importancia de participar armamos “Abogados en acción” y construimos un espacio que lo que hicimos para defender la república con amparos por las clases durante la pandemia, denuncias por los derechos humanos en Formosa, defendiendo a los comerciantes para que abran sus negocios, somos querellantes en la causa del “Vacunatorio vip”. Te aglutinas con los que piensan en ese lugar. Yo no soy PRO, no soy Juntos por el Cambio, soy republicana.

El Consejo de la Magistratura de la Nación

—Con eso que plantea, ¿en el Consejo hoy se siente más cercana al bloque opositor?

—No sabría decirte cuál es el boque opositor. Me siento cerca de quienes defienden la república, la transparencia y la honestidad. Necesitamos jueces probos, valientes, libres, que se animen a hacer cumplir la Constitución Nacional.

—El Congreso Nacional está debatiendo la nueva ley del Consejo y una de las diferencias entre los proyectos del oficialismo y la oposición es si la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que estar o no en el organismo. ¿Cuál es su opinión?

—Ahí hay que leer el artículo 114 de la Constitución Nacional que dice dos cosas del Consejo. Que debe estar integrado por todas las instancias del Poder Judicial y en esas instancias la Corte está incluida. Pero también dice que se debe integrar periódicamente y la realidad es que el Presidente de Corte perdura en el tiempo. La Corte tiene que estar pero no sé si presidiendo el Consejo y si tiene que ser el Presidente. El Consejo debe respetar el texto de la Constitución. Y además si vamos a discutir en el Congreso solo el Consejo no vamos a haber logrado nada porque la ley que rompe con el equilibrio también modificó en su momento la forma de integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados donde los abogados teníamos tres representantes y la ley del 2006 cambió la integración y hoy los abogados tienen un solo miembro.

