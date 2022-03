María Eugenia Vidal impulsa un proyecto que brinda beneficios impositivos a pymes

La diputada nacional María Eugenia Vidal

A partir de sus encuentros con emprendedores, productores y cámaras de variadas industrias, en sus recorridas tanto en el AMBA como en el interior del país, la diputada María Eugenia Vidal presentó en las últimas horas un proyecto de ley de exención de impuestos al trabajo a nuevos empleos MIPyME. El mismo tiene como objetivo reducir las contribuciones patronales para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, en pos de promover la generación de empleo y el aumento de la producción.

De esta forma, se propone crear el programa de “Incentivo al Empleo Formal” en todo el país, que tiene como beneficio la reducción del 100% de sus contribuciones patronales vigentes por el plazo de veinticuatro 24 meses, contados desde el inicio de la relación laboral, a los empleadores que contraten nuevos trabajadores.

Según Vidal, el empleo formal no crece en la Argentina desde hace 10 años, por lo que la medida busca disminuir la tasa de desocupación, incrementar el empleo formal y la producción de micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional.

El proyecto ingresado sostiene que el mercado laboral en la Argentina se encuentra en una situación crítica: “Antes de la pandemia ya nos encontrábamos con un estancamiento en la generación de empleo genuino y con casi la mitad de los trabajadores en la informalidad. Con la profundización de la crisis producida por la pandemia en general y la cuarentena en particular, la tasa de desocupación del tercer trimestre del año 2021 es del 8.2% según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Eso significa que hay 1,1 millones de personas sin ocupación que buscan trabajo activamente y están disponibles para trabajar”.

“Por otro lado, está el problema de que el empleo formal registrado no crece desde 2011 y ese retroceso, o estancamiento impide a gran parte de la población acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo y estable y que proteja al trabajador”, se agregó en los fundamentos del proyecto.

Asimismo, se resaltó que “según la OCDE nuestro país tiene los costos laborales no salariales más altos de la región (un 34% como porcentaje del costo laboral) por encima de Brasil, Uruguay, Colombia y Chile” y que “esta es una de las razones por las cuales en nuestro país no se crea empleo privado”. “De igual manera, las continuas regulaciones tales como la prohibición de despidos y la imposición de la doble indemnización, no hacen más que destruir el dinamismo del mercado laboral, profundizando una rigidez que impide la generación de empleo genuino . Es preciso defender a quienes brindan oportunidades y apuestan a seguir sosteniendo el empleo registrado. Es en este sentido que, se debe reducir la carga que los impuestos al trabajo implican para los empleadores. Esta situación afecta la productividad del país, dificultando a los generadores de empleo tomar la decisión de contratar personal de manera formal”, completaron.

La iniciativa, ya ingresada en el Congreso, llevó la firma de 15 diputados de la oposición: Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Mario Negri, Juan Manuel López, Humberto Marcelo Orrego, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro, Diego Santilli, Luciano Laspina, Susana Alicia Laciar, Martín Tetaz, Carla Carrizo, María de las Mercedes Joury, María Luján Rey y Sabrina Ajmechet.

El proyecto de ley completo:

