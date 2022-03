Gerardo Morales: “Así gobierne Mickey Mouse, la próxima gestión va a tener que renegociar la deuda”

El gobernador jujeño, Gerardo Morales, dialogó con Infobae sobre la votación en la Cámara de Diputados y de otros temas, como la situación judicial de Milagro Sala y la expectativa sobre la asunción presidencial de Gabriel Boric

El jujeño Gerardo Morales fue el único de los gobernadores de la oposición que pidió la aprobación del Acuerdo de Facilidades Extendidas que negoció el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta el último momento de esta semana, Juntos por el Cambio (JxC) se debatió entre abstenerse o rechazar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Finalmente, la bancada opositora le aportó al presidente Alberto Fernández unos 111 votos afirmativos. Sin esas voluntades, el oficialismo no obtenía la mayoría y naufragaba hacia la incertidumbre.

Por estas horas, Morales visita las tierras de Dubai, la lujosa ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Partió el viernes a la mañana en busca de inversiones, acompañando una comitiva oficial de mandatarios del peronismo del “Norte Grande”.

En conversación telefónica con Infobae, el gobernador radical destacó como un hecho “altamente positivo” la votación en la Cámara baja, elogió a Sergio Massa por su rol “articulador” en las negociaciones y se convirtió en una de las pocas voces opositoras de peso que, hasta este domingo, repudió la agresión que sufrió la vicepresidente Cristina Kirchner en su despacho. Sin embargo, se mostró pesimista sobre el cumplimiento del pacto con el FMI: “ Así gobierne Mickey Mouse, el próximo gobierno va a tener que renegociar la deuda ”.

- ¿Cómo evalúa la media sanción de la ley que autorizó al Gobierno a renegociar el endeudamiento con el FMI?

- Ha sido un hecho altamente positivo, una expresión del triunfo del diálogo sobre la insensatez. Ha perdido la grieta y el campeonato difamatorio que proviene del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Vengo planteando el diálogo sobre este tema desde diciembre y vengo ‘recibiendo’, como decimos en Jujuy, como ‘caballo en subida’. Creo que, por fin, Juntos por el Cambio ha tenido una alta responsabilidad. Tenemos que analizar este triunfo del diálogo y no actuar con arrebatos irracionales radicalizados, como cuando el PRO se levantó del recinto en la sesión del primero de marzo o con rechazo del Presupuesto 2022.

Lo que se vio en la votación es que el Frente de Todos está partido. Faltaban Máximo Kirchner y diez diputados, de ocho gobernadores, votaron en contra. Los extremos se juntaron: Milei terminó votando con Del Caño y con Máximo. Esa es la Argentina de la que hay que salir, la gente está harta de las peleas . Juntos por el Cambio tiene que fortalecerse, dialogando con los sectores responsables del peronismo que están en el Frente de Todos y en el Gobierno. Obviamente, no me refiero a La Cámpora ni a los sectores de izquierda. Pero sí hay que mantener un diálogo porque hay leyes importantes que sancionar, y más si nos toca gobernar en 2023.

- A lo largo de este debate, se expusieron nuevamente las diferencias y contradicciones políticas en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

- Las diferencias más graves están en el Frente de Todos. No se puede creer que sectores del Gobierno voten en contra de la ley de refinanciamiento de la deuda con el FMI y apuesten al default, no me entra a la cabeza. Lo que tenemos en Juntos por el Cambio es que hay visiones diferentes. Los ‘halcones’ tienen que bajar un cambio y tomarse un té de tilo; tranquilizarse. Necesitamos un plan de gobierno con una agenda propositiva. Este gobierno no tiene un plan y gobierna mal.

- ¿En Juntos por el Cambio hubo sectores que quisieron obstruir la aprobación del acuerdo?

- Sí, claro que los hubo. Son los que vienen cuestionándome desde diciembre, cuando dije que quería diálogo. La noche del jueves, algunos planteaban la abstención. Y dos días antes, sectores del PRO querían el rechazo. Por eso les molestó al PRO un tuit que hice y que no los mencioné entre aquellos que tuvieron una actitud responsable durante el debate . Pero fue un poco injusto, hubo dirigentes del PRO que sí tuvieron una actitud responsable.

- ¿Quiénes son los dirigentes del PRO que no tuvieron una actitud responsable?

- No quiero dar nombres, son cosas para hablar hacia adentro.

El mensaje en Twitter de Gerardo Morales que molestó al PRO

- ¿Cómo le explicaría a un votante del núcleo duro de Juntos por el Cambio haber aprobado esta media sanción? Muchos reniegan que haya algún tipo de diálogo o acuerdos con el Gobierno.

- Todavía anida en el electorado nuestro y en el del Frente de Todos esa avidez por la grieta. Lo que tenemos que hacer en la política es hacer lo correcto. En la medida que hagamos las cosas así, la gente a la larga lo va a valorar. Si no tenemos que hacer un salto al vacío, hay que salir de la alternacia retorgada, los ultimos dos años buenos de crisitna, dos años malos nuestros, dos años malos de alberto. Hay que salir de ahi y se sale con política, rpogramas y responsabilidad. por el centro.

- ¿Cambió el escenario político en Argentina después de la votación?

- Han pasado cosas graves en el Frente de Todos y en la estructura política del gobierno, pero sería prematuro decir que cambió la política. No son casuales estas irrupciones por derecha y por izquierda de las dos grandes coaliciones del país. Tenemos que hacer las cosas bien. A la gente no les importa las peleas de los dirigentes politicos, lo que les interesa es que le resolvamos los problemas.

- Sergio Massa recibió algunos elogios por su intervención durante el debate en Diputados. ¿Lo ve como una de las figuras del peronismo a las que JxC debería sumar como aliado?

-No me parece que Juntos por el Cambio deba sumar a Sergio como aliado, él ya tomó un decisión política. El momento era en 2015, cuando planteamos la posibilidad de una gran coalición y perdió esa posición en el congreso de la UCR de Gualeguaychú. Soy amigo de Sergio. Le valoro que haya sido el articulador del diálogo en la Cámara de Diputados, nos ha permitido a los argentinos contar con una ley que evita el default y horna las deudas. El rol de Sergio ha sido central para lograr ese objetivo .

"Sergio Massa nos ha permitido a los argentinos contar con una ley que evita el default y horna las deudas", sostuvo Gerardo Morales (Foto: Luciano González)

- Hubo muchas críticas en Juntos por el Cambio sobre el programa económico que cerró el ministro de Economía, Martín Guzmán con el FMI. ¿Cree que se va a tener que renegociar la deuda en un futuro gobierno?

- La deuda en los próximos años es impagable. Así gobierne Mickey Mouse, el próximo gobierno va a tener que renegociar . No da para tensar la soga para nadie. Ni para el Frente de Todos, que tiene una fractura importante; ni tampoco da para nostros por si pretendemos volver a gobernar. Y tampoco da para el país. A nosotros no nos competía este programa aprobado por el Ejecutivo. Trabajamos en un programa serio de gobierno que vamos a terminar a fin de 2022. Ahora nadie tiene un plan: ni el Gobierno ni en la oposición. El que diga eso en la oposición miente.

- Un sector del oficialismo suele criticar a Alberto Fernández porque este acuerdo con el FMI implica una suerte de “cogobierno” y una cesión de soberanía sobre la política económica. ¿Coincide con esa mirada?

- A mí tampoco me gusta tener que acatar recomendaciones del Fondo Monetario. Es una expresión de pérdida de autonomía por impericia e irresponsabilidad propia. Esa es la realidad que tenemos, que es lo que no quiere aceptar Máximo Kirchner, que cree que está resolviendo un trabajo de Ciencia Política con este tema. Y ahora creo que tampoco Cristina lo quiere ver.

- Ya que menciona a Cristina Kirchner, llama la atención que ningún dirigente de Juntos por el Cambio se haya pronunciado contra la agresión hacia el despacho de la vicepresidenta...

- Repudio totalmente esa agresión y me solidarizo con ella. Repudio la violencia y a los violentos que se exceden. No han comprendido que recuperamos la democracia para expresarnos en paz .

El ataque con piedrazos al despacho de Cristina Kirchner (Nicolás Stulberg)

- ¿Juntos por el Cambio debió haberse pronunciado más enfáticamente?

- Lo que pasa es que agredieron al Congreso también. Pero bueno, ella estaba en su despacho. Pasó una situación difícil. Lo repudio totalmente.

- En Jujuy, su provincia, desde hace tiempo está en agenda una iniciativa para reformar la constitución. ¿Habrá una reforma que rehabilite la reelección?

- Sí, está en agenda la reforma constitucional, pero no creo que haya. Tampoco va a haber una reforma para la reelección de gobernador. Tengo la responsabilidad de gobernar la provincia, pero el proyecto que tengo es disputar la Presidencia de la Nación. Yo quiero ser Presidente. Antes de eso, hay que lograr un programa de gobierno que le sirva al país y para eso hay que trabajar mucho.

- Esta semana hubo también protestas en Jujuy que terminaron con varios de los manifestantes detenidos...

- Le pegaron a la policía. Terminaron siete policias hospitalizados, ocurrió lo mismo que en el Congreso. No hubo represión, se detuvo a los violentos.

-Organizaciones de izquierda y partidos políticos denunciaron que hubo violaciones de derechos humanos en las detenciones.

- No ha habido violaciones de derechos humanos, para nada. En Jujuy lo que hay es garantía de los derechos de DDHH y construcción de la ciudadanía. Los manifestantes tuvieron la misma conducta que lo que apedrearon el despacho de Cristina Kirchner. Son unos violentos y los más violentes son los que toman asistencia a los beneficiarios de los planes sociales. Esos son unos grandes delincuentes, los que violan los DDHH. Extorsionan a la gente e instigan a la violencia. Todos tendrían que estar presos, eso se tiene que terminar en el país.

-En la semana del #8M, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta sostuvo que Milagro Sala, presa en Jujuy, “es un emblema de la injusticia patriarcal”.

- Gómez Alcorta tendría que renunciar porque, la verdad, está gastandosé todo el presupuesto en burocracias. Se han pasado dos años sin hacer nada, sin tener territorio . Yo solo implementé unos 19 centros para la mujer en mi provincia, con equipos interdisciplinarios de atención en violencia de género, la creación de juzgados y fiscalías especializadas. Implementamos el CINDAC-Jujuy, que busca a las mujeres extraviadas. Gómez Alcorta cobra un sueldo de Milagro Sala, tendría que dar un paso al costado y haberse puesto las pilas en estos años que no ha hecho nada. Es una vergüenza que sea ‘Ministra de la Mujer’ (sic).

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, Milagro Sala y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta

- Un punto llamativo de las causas que involucran a Milagro Sala tiene que ver con que no hubo funcionarios ni dirigentes de peso del peronismo detenidos.

- Estuvieron detenidos el presidente de la vivienda, el ex presidente y varios funcionarios, y un ex ministro. En la denuncia nosotros apuntamos también a Julio de Vido.

- ¿Pero por qué ellos están libres y Milagro Sala no?

- Han estado presos. Pasa que Milagro Sala era la jefa de la organización. Además era una violenta, con una concepción cuasi fascista de todo lo que hacía.

- ¿La participación de funcionarios públicos en estas causas de fraude y malversación de fondos públicos, según las denuncias, no son graves también?

- También tendrían que estar presos, en eso coincido.

- ¿La Corte Suprema se tiene que expedir sobre este caso?

- Estuvo interviniendo, ahora no está presa (NdR: permanece en prisión domiciliaria). La que falta expedirse es la causa de “Pibes Villeros”, y ahí el fiscal Casal ha emitido una opinión favorable (a los fallos anteriores). La Corte tiene que resolver.

- En estos días, compartió un saludo desde su cuenta personal de Twitter a Gabriel Boric tras haber asumido en la presidencia de Chile. ¿Qué opinión política tiene sobre él?

- Espero que haga un buen gobierno para el hermano pueblo chileno. Le envié felicitaciones porque asume una gran responsabilidad y espero que siga el camino de hermanamiento de nuestros pueblos.

- ¿Se siente más cercano a las ideas de Boric o a las de Antonio Kast, su adversario en el ballotage?

- Son dos expresiones que se salieron de los moldes tradicionales. He visto los últimos posicionamientos de Boric y siento que puede hacer un buen gobierno. Me parece que tiene posiciones cercanas a la socialdemocracia que son similares al radicalismo .

SEGUIR LEYENDO: