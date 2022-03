FMI: se impone la “libertad de acción” en el bloque oficialista del Senado para no profundizar la crisis en el Frente de Todos

“Si te vas con tu papá acá no venís más”: el testimonio de famosos que de niños sufrieron alienación parental

“Yo estaba con uno y me hablaba mal del otro”; “me dijeron que mamá estaba muerta”; “me decían que mi padre era el lobo”; “procuraba no mostrar que también quería al otro para que no se enojaran conmigo”. Damián De Santo, Cecilia Dopazo, Roly Serrano y Gastón Recondo cuentan su padecimiento infantil por la guerra que se libraron sus padres con ellos como rehenes