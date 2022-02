Julio de Vido: “No creo que el silencio de Cristina Kirchner sea bueno para el país”

El ex ministro Julio de Vido cuestionó el silencio de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el acuerdo con el FMI.

El ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, llamó la atención sobre el “silencio” de Cristina Kirchner sobre el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según uno de los funcionarios más cercanos a la gestión de Néstor Kirchner, tras la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de la bancada oficialista, la carencia de definiciones de la vicepresidenta “ no es bueno” para el país y es “como ocultar la mugre debajo de la alfombra ”.

Alejado del oficialismo en los últimos años -se declara “opositor” al gobierno de Alberto Fernández-, De Vido volvió a referirse al recrudecimiento de la interna del Frente de Todos. Y si bien elogió al dirigente de La Cámpora en dimitir al liderazgo en la Cámara de Diputados por su desacuerdo en el pacto con el FMI, se expresó de manera crítica sobre Cristina Kirchner por evitar un pronunciamiento. Ya van seis días desde que se oficializó el entendimiento con el organismo multilateral.

“No creo que sea bueno el silencio y el ocultamiento. Es como ocultar la mugre debajo de la alfombra. No me parece que sea bueno ni positivo para la salud del Gobierno ni del país ”, definió en diálogo con FM Delta. Sobre la ausencia de la palabra de Cristina Kirchner en torno a la polémica, De Vido desconoció los motivos de esa estrategia y planteó: “Habría que sondear su cabeza”.

En relación a la negociación con el FMI, el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner apoyó la postura de Máximo Kirchner y las declaraciones del diputado Leopoldo Moreau, que planteó abrir la discusión del acuerdo al Congreso y redefinir sus términos.

“Respeto muchísimo la decisión de Máximo y creo que el acuerdo debe tener un mayor nivel de discusión y de debate. En ese debate va a surgir con mayor claridad el protagonismo del macrismo dentro de esta debacle de endeudamiento que sufre la República Argentina”, afirmó De Vido. “Tengo una visión muy parecida respecto al acuerdo con Máximo y creo que lo que plantea es genuino y valiente”, agregó.

En ese marco, dijo que al diputado Germán Martínez, el nuevo jefe de la bancada del Frente de Todos, “se le va a complicar el tratamiento del acuerdo si no se puede discutir y modificar en el Congreso” y reunir los votos suficientes al interior de su bloque para forzar la mayoría necesaria.

Por otro lado, el ex ministro de Planificación recordó que Néstor Kirchner tomó actitudes similares a las de Máximo Kirchner en momentos clave de su carrera, como el momento en que en el interinato de Eduardo Duhalde “le ofreció la jefatura de Gabinete y la rechazó, y luego fue candidato a Presidente”.

“Néstor siempre planteaba que, en política, no hay que convivir con lo indeseable y que cuando se acuerdan cosas que no se pueden cumplir, finalmente el lunes siempre llega”, sostuvo, aunque señaló que “es muy difícil extrapolar situaciones, es algo contrafáctico”.

“No sé si Néstor hubiera estado de acuerdo con Máximo. Yo lo vi hacer lo mismo en dos oportunidades que me acuerdo. Él se negaba hasta último momento firmar los pactos fiscales”, rememoró.

Al evaluar el acuerdo con el FMI, De Vido dijo que “sería un milagro” que el balance de la negociación redunde en buenos resultados para el país. “De los 24 acuerdos que tiene la Argentina con el FMI, siempre nos fue inmensamente peor”, sostuvo. “La impunidad nunca paga, siempre paga mal. La impunidad siempre acentúa las crisis y las contradicciones, complicar la vida de las 46 millones de argentinos”, concluyó.

