Germán Martínez, el sucesor de Máximo Kirchner: “Voy a trabajar para que el Congreso vote el acuerdo con el FMI”

El nuevo jefe del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, anticipó que quiere seguir "trabajando codo a codo" con el legislador Máximo Kirchner (Crédito: Nicolas Stulberg)

El nuevo presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, el santafesino Germán Martínez, dio definiciones sobre la nueva etapa que se avecina en el Congreso, tras la salida de Máximo Kirchner como jefe de la bancada oficialista. Una de sus tareas, según describió, será “ lograr que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea tomado con optimismo ” entre los integrantes del oficialismo, pese a que no genera “unanimidad”, reconoció.

Sobre su función, Martínez defendió el liderazgo que ejerció el dirigente de La Cámpora hasta el momento. “Yo no vengo a reemplazar a Máximo, su rol y aporte es irremplazable. Vengo a aportar mi mirada sobre los diferentes temas que están en debate ”, indicó. “Mi tarea como presidente del bloque es hablar con cada compañero y compañera del Frente de Todos para que podamos lograr que el acuerdo con el FMI sea tomado con optimismo”, dijo en declaraciones a Radio 10.

En sus primeras evaluaciones sobre la fuerte discusión interna que se instaló en el Frente de Todos, el diputado santafesino consideró que “el acuerdo con el FMI es correcto” y afirmó que “nos abre muchas puertas”.

“ Voy a trabajar para tener el mayor acompañamiento en el Congreso sobre el acuerdo con el FMI ”, concluyó el flamante titular del bloque que reemplazó a Máximo Kirchner, quien renunció a ese cargo en discrepancia con el acuerdo logrado por el Gobierno nacional con el organismo internacional.

Acerca si la resolución del jefe de La Cámpora impactará en los votos del oficialismo, Germán Martínez admitió que ese hecho tiene efectos. “La salida de Máximo me conmocionó, no quiero pensar lo que les habrá generado en otros compañeros y compañeras del bloque. Es una referencia muy fuerte para todos nosotros. Es alguien que no toma decisiones en forma caprichosa y lo dejó en claro en la forma que escribe”, deslizó.

La función que le toca a Martínez por delante no será sencilla. Su primer paso, según indicó, será hablar “en profundidad” con el principal dirigente de La Cámpora. “Quiero trabajar codo a codo con Máximo”, aclaró, tras respaldar su liderazgo en el período que le tocó ocupar la jefatura de la bancada.

“Mas allá de la particular dinámica de nuestro espacio político, venimos de conformar una coalición muy diversa en la que hay partidos, movimientos sociales, sectores del movimiento obrero, del movimiento feminista. Esta diversidad le da a nuestro bloque una vida interna muy fuerte. No tenemos que perder la mirada que hay que darle al Presidente y a nuestro Gobierno las herramientas para seguir gobernando ”, resaltó.

El diputado Máximo Kirchner dialoga con Andrés Larroque en el recinto de la Cámara de Diputados de Argentina en Buenos Aires (Archivo: REUTERS)

La decisión de nombrarlo al santafesino al frente de la bancada oficialista en Diputados fue adoptada por el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quienes se reunieron ayer por la tarde en la Casa Rosada con Martínez, un licenciado en Ciencias Políticas de 46 años.

La elección de Martínez fue acordada al cabo de una serie de reuniones y negociaciones que se desarrollaron durante todo el día y que encabezaron directamente a Fernández y Massa.

El politólogo admitió que el acuerdo con el FMI “no causa unanimidades” en el Frente de Todos, “pero voy a intentar de convencer a mis compañeros”, ya que, evalúa, “es una distancia chiquitita” (sic) que se tiene entre cada espacio, en contraste con el proceso de endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. En ese marco, cuestionó al ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne y ex presidente del Banco Central, Luis ‘Toto’ Caputto, sobre quienes señaló que le encantaría tener en enfrente en la Cámara de Diputados para “preguntarles un montón de cosas”.

“No vinieron en 2018. Ahora están haciendo declaraciones y generando clima”, dijo sobre las responsabilidades de los funcionarios del gobierno anterior.

“Tengo la obligación de persuadir a todos y explicarles, para que la decisión tomada por el Presidente tenga el mayor nivel de acompañamiento, con todos los matices que tiene nuestra coalición. Tenemos una mirada común sobre el desastre del endeudamiento y el cronograma de pagos que se fijó (Mauricio Macri) con el FMI. Si se tiene en claro el problema, es mucho más fácil entender la propuesta de solución del Presidente”, concluyó Martínez.

